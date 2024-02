Trgovine iz starih časov v Budimpešti: 4 trgovine iz prejšnjega stoletja, ki so odprte še danes

Na ulicah Budimpešte so nekoč živahno delovale obrtniške trgovinice. Mesto se je od takrat zelo spremenilo, vendar se nekateri obrtniki še vedno posvečajo svoji obrti in tako ohranjajo posebno vrednost preteklega obdobja. V tem članku boste odkrili 4 trgovine v prestolnici, ki že desetletja služijo svojim strankam s kakovostnim delom in nekaj prijaznimi besedami.

Optika Libál

V pisanem okolju ulice Veres Pálné v središču mesta se skriva legendarna optika. Optika Libál deluje že od leta 1951, vendar njena zgodovina sega veliko dlje v preteklost. Njeno predhodnico je v 40. in 50. letih 19. stoletja ustanovil optični mojster Antony Libál, ki je prišel v mesto na povabilo Ferenca Deáka, da bi dobavljal natančno orodje največjim arhitektom tistega časa, med njimi Miklósu Yblju in Mihályju Pollacku. Mojster je poleg košar izdeloval tudi očala in kmalu po odprtju uspešne trgovine v Pešti odprl še šest drugih. Podjetje se je v družini prenašalo iz roda v rod, na izvesni tabli pa je še danes ime ustanoviteljevega potomca Lajosa Libála.

Leta 1937 se je ekipi podjetja Goose Optics pridružila Emma Nemeskéri ali teta Emmi, kot jo večina pozna. V svoji neverjetno dolgi karieri je več kot sedem desetletij delala v trgovini kot vajenka, optičarka, delna lastnica in nato edina lastnica. Tudi pri skoraj 100 letih je še vedno delala in pomagala ljudem doseči popoln vid. Zaradi njene delovne etike je optika Goose Optics postala pravi koncept, ki še vedno skromno sprejema svoje stranke v znameniti trgovini.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 7.

Specializirana trgovina za kravate Kaczian

Ko se boste sprehajali po ozkem križišču živahne ulice Váci utca, Ulice stare pošte, boste naleteli na trgovine iz starih časov, ki so ohranile delček nakupovalne izkušnje iz prejšnjega stoletja, ko je vsak kos oblačila izdeloval in prodajal drug mojster. Ena od njih je Specializirana trgovina za kravate Kaczian, ki že od leta 1957 Budimpeščanom dobavlja ročno izdelane kravate, šale, metuljčke in priložnostne telovnike iz majhnih serij. Če vstopite v trgovino, ne dobite le kakovostnega dodatka, temveč tudi izkusite vse bolj redko vrednoto osebne, pozorne storitve in se naučite vse o trikih zavezovanja in nošenja kravat.

1052 Budimpešta, Régiposta utca 14.

Tilly Róbert ura

Verjetno najstarejša urarska delavnica na ulici Városház, poimenovana po Róbertu Tillyju, je bila ustanovljena leta 1879. Redkost je, da delavnica, ki se nahaja le streljaj od Frančiškanskega trga, ne le popravlja in prodaja ure, temveč tudi restavrira starinske časomere, kar od mojstra zahteva izjemno spretnost in iznajdljivost. Popravila že desetletja opravlja Árpád Hegyessy, urar na ulici Városház, ki je še vedno odprt za stranke ob delavnikih med 10. in 17. uro.

1052 Budimpešta, Városház utca 6.

Gallwitz Pipabolt

Le nekaj korakov stran od McDonald’sa na ulici Váci ne bi mogli najti bolj drugačne trgovine od franšize za hitro prehrano: na temnem dvorišču v središču mesta se skriva družinsko podjetje Gallwitz, ki z nekaj prekinitvami prodaja cevi in pohodne palice že od leta 1880. Majhno trgovinico, ki navdušuje popotnike v času, zdaj vodi Viktor Zöllner, ki nadaljuje zapuščino svojega pradedka Lipota Gallwitza. V nekoč cvetoči trgovini so prodajali nakit, igrače in rezbarije, po družinski anekdoti pa naj bi jo obiskal tudi Miklós Horthy, ki se ni vrnil praznih rok, saj je kupil biljardno kroglo iz slonovine.

Danes je glavni profil trgovine Gallwitz domača in mednarodna prodaja pip in po meri oblikovanih sprehajalnih palic, a tudi če ne nakupujete, je zaradi pristnega meščanskega okolja vredno obiskati to zakladnico v Pešti.

1052 Budimpešta, Régiposta utca 7.