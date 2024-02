7 srce parajočih vodenih sprehodov po Budimpešti v duhu ljubezni in romantike

Za valentinovo smo za vas izbrali nekaj sprehodov po prestolnici v duhu romantike. Če želite partnerja presenetiti s posebnim doživetjem ali skupaj preživeti nekaj aktivnega časa, vam priporočamo naslednje sprehode, ki ogrejejo srce.

Večerni sprehod v Ligetu

Če iščete romantičen petkov večer v februarju, vam srčno priporočamo vodene večerne sprehode v Ligetu v Budimpešti. Vsak petek zvečer od 18.30 dalje vas bo vodnik popeljal skozi arhitekturne umetnine mestnega parka – Hišo tisočletja, Madžarsko hišo glasbe in Etnografski muzej – osvetljene z večernimi lučmi in udeležencem razkril nešteto zanimivosti. Pred odhodom se bodo udeleženci pogostili s toplo pijačo.

Sprehod bo potekal 9., 16. in 23. februarja.

Sladko življenje

Ekipa Imagine vas bo 3. in 17. februarja popeljala na voden sprehod in vam pokazala, kaj natančno pomeni potopiti se v sladko življenje. Tokrat se lahko za posladek februarskega dne odpravite na 3-urni sprehod po mestnem središču z gurmanskimi zgodbami, skrivnimi recepti, legendami in degustacijami v obliki grižljajev. Ugotovite, po kom je poimenovana čokolada Tibi in iz česa točno je narejen najbolj kul čokoladni bonbon v mestu.

Datumi sprehodov: 3. februar, 17. februar.

Od plesne dvorane do Tinderja

Posebno doživetje potovanja skozi čas v središču mesta je bilo na voljo 4. februarja med vodenim sprehodom po Corozu z nami! Z začetkom ob 10. uri boste odkrivali zgodovino sklepanja zvez ter kako so se gospe in gospodje v Budimpešti srečevali in hodili na zmenke v zadnjih 150 letih. Imeli boste tudi priložnost obiskati čudovito plesno dvorano palače ter legendarna mesta za zmenke in srečanja v zadnjem stoletju in pol.

Sprehod bo potekal 4. februarja.

Poslikana svetloba

10. in 24. februarja vas bo poseben sprehod pod vodstvom restavratorja stekla in steklarskega umetnika popeljal po romantičnih ulicah Terézvárosa na strani Városliget, ogledali pa si boste lahko tudi secesijska steklena okna najlepših hiš v Erzsébetvárosu. Na sprehodu lahko obiščete pet hiš, skritih očem javnosti, in občudujete igro barv in simbolov v svetlobi osupljivih vitražnih oken.

Datumi ogledov: 10. in 24. februar.

Zadeve Sisija

Na valentinovo se lahko romantično sprehodite po bazarju Grajski vrt ne le na dan zaljubljencev, temveč tudi ob več drugih priložnostih v februarju. Odkrili boste lahko najbolj skrite skrivnosti srca Sisi, ljubljene madžarske kraljice Elizabete, pa tudi izvedeli, kakšna je bila kot otrok, odrasla, žena in mati. Obiskali boste lahko tudi sobo Sisi, spomenik kraljici Elizabeti, ki je za obiskovalce odprt le v času Buda Várséták.

Sprehod bo potekal 10., 11., 14., 18. in 24. februarja.

Valentinov sprehod v mestu Wekerle

Konec tedna po valentinovem, natančneje 17. februarja, se bo Wekerletelep kopal v romantiki, ko boste raziskovali podeželske ulice, na katerih lahko odkrijete najpomembnejše stavbe madžarske secesije. Na vodenem sprehodu se ne boste le potopili v posebno vzdušje stanovanjskega naselja, temveč vam bomo razkrili tudi skrivnosti nekaterih najbolj nenavadnih lokacij. Sprehod bodo popestrila tudi dela pisateljev in pesnikov, ki jih je navdihnil sam Wekerletelep.

Slavne ljubezni v objemu hriba Gellért

Vikend po valentinovem bo na dogodku Pestbuda Walks v znamenju ljubezni in romantike. Na kulturnozgodovinskem sprehodu se bodo 18. februarja razkrile znane in neznane stavbe, še pomembnejše pa bodo legendarne ljubezenske zgodbe. Od hotela Gellért do kavarne Hadik boste slišali o ljubezenskem življenju Dezsőja Kosztolányija, Jenőja Huszka, Sándorja Korde, Zsigmonda Móricza, Karinthyja in Aranke Böhm.

Sprehod bo potekal 18. februarja.