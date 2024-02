5+1 nepogrešljivih dogodkov v Budimpešti ob kitajskem novem letu 2024

Lunarno novo leto je eno največjih praznovanj na Kitajskem in v vzhodni Aziji, datum pa se iz leta v leto spreminja. To družinsko praznovanje zaznamuje začetek pomladi in novega leta, letos 10. februarja. Kitajsko novo leto, leto zmaja, praznujejo tudi nekateri kraji v Budimpešti z zanimivimi programi, ki ponujajo vpogled v običaje oddaljene kulture.

Festival kitajskega novega leta // Kitajska četrt Budimpešta (3. in 4. februar 2024)

Kitajska skupnost v Budimpešti bo letošnje kitajsko novo leto – leto zmaja – pozdravila z dvotedenskim nizom dogodkov. Prva nedelja (28. januarja) bo posvečena starodavnemu kitajskemu mestu Quanzhou. Drugi konec tedna (3. in 4. februarja) bosta dva dni dejavnosti: levji in zmajev ples, odrski nastopi, kitajska kaligrafija in slikarstvo, čajni obred, ples z bambusovo palico, hanfu (tradicionalni kitajski kostum), cosplay, kitajska obrt in še veliko več.

Kitajska novoletna vinska večerja // Taiwan restavracija (16. februar 2024)

Kitajsko novo leto pozdravite z nepozabno večerjo v priljubljeni restavraciji Taiwan. Izberite najljubšega izmed dveh prazničnih menijev za večerjo in uživajte v degustaciji najboljših vin združenja Tokaj-Hétszőlő Boregyesület. Za pristno hrano in vzdušje bo poskrbela restavracija Taiwan!

Leto zmajevih svetilk // Živalski vrt v Budimpešti (do 24. februarja 2024)

Festival leto zmajevih svetilk obiskovalce do 24. februarja 2024 popelje v barvit in čaroben svet svetlobne in senčne fantazije. Edinstvena razstava lampijonov v živalskem vrtu glavnega mesta vas bo skozi “čarobna vrata” popeljala v več tisoč lampijonov Zigong, ki so del intelektualne in kulturne dediščine živalskega vrta, kjer se boste potopili v edinstveno in spektakularno svetlobno in zvočno predstavo. V hladnih zimskih večerih je razstava odličen način za sprostitev in uživanje v lampijonih, ki so včasih sestavljeni v ogromne podobe, včasih v 5-8 metrov visoke kompozicije, ki jih lahko obiskovalci doživijo sami.

CineKorda predstavlja: (8. marec 2024): Goodby, Dragon Inn // Kino Corvin (8. marec 2024)

Namen serije, ki je nastala v sodelovanju med organizacijami Cinema Niche, Magyar Ant in Corvin Mozi, je napolniti eno največjih madžarskih kinematografskih platen z edinstvenimi, enkratnimi filmskimi raritetami, ki jih drugje ne prikazujejo. Marca bo CineKorda prinesel eno najbolj znanih del tajvanske kinematografije, z zlato palmo nagrajeni film Zbogom, zmajeva gospoda, ki ga je Apichatpong Weerasethatekul s plemenito preprostostjo označil za najpomembnejši film zadnjih 125 let.

Avtentično doživetje hotpota v restavraciji IN TOWN Hotpot Budapest

Nova dimenzija kulinaričnih užitkov je na Madžarskem vse bolj priljubljena, zdaj pa lahko doživite pristno hotpot izkušnjo v novi restavraciji v kitajski četrti! V parno, začinjeno osnovno juho lahko dodate različne sestavine, ki jih lahko nato dopolnite z okusi v omakarskem baru. Nepozabno gastronomsko doživetje za ljubitelje azijske hrane!

1107 Budimpešta, Jegenye utca 28. | Facebook

+1 Prišla je Lushova kolekcija za lunarno novo leto 2024!

Lush praznuje leto zmaja na primeren način! 11. januarja so na police trgovin Lush in v spletno trgovino prišli trije zares bleščeči novi izdelki: kopalna bomba Inner Dragon s svežim vonjem nerolija, darilni paket Blooming Dragon z gelom za prhanje in kopalno bombo ter edinstven ovitek Wild Spirit, ki ga je oblikoval hongkonški umetnik Bao Ho.