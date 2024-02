Zimska zabava v naši državi: 5 krajev za popolno sprostitev

To so popolni kraji, v katerih lahko za nekaj časa pobegnete od sivih dni vsakdana in se v prihodnjih tednih popolnoma napolnite z energijo.

Dvorec Andrássy

V osrčju regije Tokaj-Hegyalja, v kraju Tarcal, se nahaja dvorec Andrássy s petimi zvezdicami, zgrajen leta 1700, v katerem lahko uživate v sproščujočih počitnicah v družinskem vzdušju in gastronomskem doživetju. Dvorec trenutno ponuja 53 sob, čudovit wellness, jamsko kopel in več savn za telesno in duševno sprostitev. K splošnemu pomlajevanju veliko prispevata tudi regionalna kuhinja Bobajka v sodobni preobleki, ki jo je priporočil Michelin, in izjemna vinska karta, ki se odlično ujema s hrano. Češnja na torti pa je nešteto zanimivih krajev, ki jih lahko raziskujete v okolici!

3915 Tarcal, Fő utca 94.

Minaro Hotel Tokaj – MGallery

Minaro Hotel Tokaj MGallery je hotel s petimi zvezdicami, prijazen do odraslih in hišnih ljubljenčkov, v čudovitem okolju s čudovitim razgledom, umeščen med vinograde vinorodnega okoliša Tokaj, ki je na seznamu svetovne dediščine. Hotel ponuja 100 sodobno opremljenih sob v štirih nadstropjih, vključno z 9 junior suitami in tremi luksuznimi sobami z zasebno savno. Hotel ima 1.600 kvadratnih metrov velik spa center za popolno sprostitev in izbiro super paketov. V zimskem času je na voljo ekskluzivni najem zunanjega jacuzzija, v tednu valentinovega pa je na voljo posebna romantična ponudba.

3910 Tokaj, Csurgó völgy út

Mövenpick BalaLand Resort Blatno jezero

Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton je vrhunsko tematsko družinsko letovišče in hotel na obali Blatnega jezera. Hotel do najmanjše podrobnosti oblikovno temelji na zgodbi o potovanju Willyja Foga okoli sveta v knjigi Osemdeset dni z Willyjem Fogom in ponuja 109 sob, 46 apartmajev, dve restavraciji, bar, dva wellnessa in fitnes. S hotelom je tesno povezan družinski park BalaLand, ki ponuja notranje in zunanje bazene ter igrala za popolno družinsko doživetje. Izjemne so tudi hotelske programske možnosti, saj je med 5. in 11. februarjem v hotelu karneval, med 28. marcem in 1. aprilom pa potekajo velikonočne dejavnosti.

8622 Szántód, Ulica Móricz Zsigmond 96.

Nádas Tó Park Hotel

Hotel Nádas Tó Park s 4 zvezdicami se nahaja na 5 hektarih rekreacijskega parka Nádas v Vasadu, v čudovitem okolju, ki ponuja resnično naravno sprostitev. Hotel je idealna destinacija za družine z majhnimi otroki, saj ponuja družinam prijazne osnovne storitve, animacijske dejavnosti in povsem novo igrišče za najmlajše. Nedavno dokončane razširitve hotelskih sob in apartmajev vključujejo igrišča za kegljanje in squash, fitnes in zasebni spa, ki so namenjeni popolni sprostitvi gostov. Gostom je na voljo celo ribiško jezero.

2211 Vasad, Monori út 100.

Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz

Hotel za odrasle in hišne ljubljenčke v Hévízu pričakuje goste, ki si želijo napolniti baterije v neposredni bližini jezerskih term. Bonvital Wellness & Gastro Hotel s štirimi zvezdicami ponuja 80 udobnih sob, 10 ekskluzivnih suit, wellness, izjemno izbiro spa in wellness tretmajev ter a’la carte restavracijo Brix Bistro z impresivnim menijem. Bogato gastronomsko ponudbo seveda spremlja bogata vinska karta, in če si želite degustacije, jo lahko obiščete tudi kot gostje, celo v času valentinove ponudbe večerij med 14. in 18. februarjem!

8380 Hévíz Rákóczi Utca 16-18.