7 čarobnih zimskih pohodniških poti ob čudovitih panoramskih točkah

Tudi pozimi se splača obuti pohodniške čevlje in se v najhladnejših dneh odpraviti na raziskovanje neštetih čudovitih pohodniških poti v naši državi, ki so oblečene v zimska oblačila pravi biser v kroni. Odkrijte neverjetne zaklade gora Cserhát, Mátra, Mecsek, Pilis, Gerecse in Kőszeg!

Osvajanje vrhov na hribu Naszály

Naša 7-kilometrska krožna tura nas popelje do najvišje točke Cserhata, 652 m visokega vrha Naszály, včasih po strmih poteh in ob čudovitih panoramah. Naša pustolovščina se začne v vinogradih nad vasjo Vác, v kraju Kútvölgy dűlőr, in poteka po rumeni krožni poti, ki je skoraj vso pot označena.

Sprva sledimo očarljivi poti med mladimi borovci, ki se vzpenja in spušča, nato pa počasi dosežemo razpotje modre pešpoti ∆, ki vodi na hrib Látó. Na tem kratkem ovinku lahko ob križu svete Elizabete uživate v čudovitem razgledu na otok Szentendre, mesto Vác, Višegrajsko gričevje in gorovje Pilis.

Ko pustimo slikovito panoramo za seboj, ponovno sledimo rumeni krožni cesti in osvojimo z gozdom porasli vrh Naszály. Od tu se samo še spuščamo, in če si želite več razburjenja, je vredno obiskati tudi ovinek ali dva do jame Násznép in skalnega razgledišča Nagybánya.

Pustolovska tura na vrh Pilisa

10,6 km dolg krožni pohod s Pilisszentkereszta obljublja spektakularnost in raznolikost, namenjen pa je predvsem najbolj izkušenim pohodnikom. Iz vasi se odpravite proti vrtu Klastrom, kjer se nahajajo ruševine cistercijanskega samostana, in se počasi sprehodite skozi divjo in romantično dolino Vaskapu, nato pa se po poti v votlini, obdani z velikimi balvani, vzpenjate do skalnih formacij Vaskapu in slikovite panorame.

Ko se obrnete nazaj od skal, počasi pridete do nekdanje baze zračne obrambe na vrhu hriba in nato do 17 metrov visokega razgledišča Boldog Özséb (Blažena Elizabeta), ki stoji na najvišji točki (756 metrov) ne le v Pilisu, temveč v celotnem transdanubijskem gorovju. Z vrha se lahko izgubite v sanjskem valovanju hribov Visegrád, Börzsöny, Buda Hills, Gerecse in Vértes.

Na koncu se lahko odločite za spust z gore po udobnejši serpentinasti poti ali po razburljivi panoramski poti.

Lahkoten pohod do čarobnega morja Apc

Desetkilometrski krožni pohod od kleti Tarcódi v kraju Rózsaszentmárton vas popelje na vrh hriba Somlyó, od koder se odpirajo čudoviti razgledi. Začnite z vzponom na vrh južne strani hriba Tarcod in se skozi očarljiv hrastov gozd spustite do morja Apci. Na razgledni točki vas pozdravi pogled na rudnik, obdan z gozdom in skalnato obalo, v vseh odtenkih modre in zelene barve.

Od blizu si lahko ogledate tudi lesketajočo se vodo, saj se do obale spustite po strmem, izjemno zahtevnem odseku ceste. Od tu nadaljujemo pot skozi mračno dolino Kolin, nato pa po vztrajno vzpenjajoči se poti med košatimi drevesi do vrha Somlyó. Ko dosežemo vrh hriba Somlyó, lahko vidimo ravnice, hiše Apc, dolino Zagyva in celo južna pobočja Cserhata, preden se končno spustimo nazaj do kleti Tarcódi.

Izlet v divjino v dolino potoka Csörgő

Na lahkem krožnem pohodu, ki se začne v kraju Mátrakeresztes, se lahko sprehodite skozi 8,4 kilometra očarljive gozdne pokrajine. Ob vstopu v gozd hodimo vzporedno s strugo potoka Csörgő, nato pa gremo mimo andezitnih stolpov iz kamna Bagoly. Medtem se dolina zoži in na razpotju vas zapelje čarobni svet soteske Rattlesnake, kjer potok teče med ogromnimi skalnimi stenami.

Ko se izvijemo iz kratkega kanjona, se znajdemo pri izviru Vándor, nato pa skozi gozdni rezervat pridemo do Mátraszentimre. Kasneje naletimo na jamo Csörgő-lyuk, ki ni odprta za javnost, turistični dom ágasvár na pravljični jasi in nato po bukovi gozdni poti do sedla Dva gradu. Tu se pokrajina počasi odpira v čudovito severozahodno pokrajino Mátra, na koncu pa se skozi borove gozdove odrežemo nazaj na izhodišče.

Bajóti Öreg-kő pohod po jamah

Petkilometrska zanka po dolinah Gerecse, ki poteka po zeleni križni poti s Trga junakov v Bajótiju, vas bo popeljala po pokrajini, bogati z naravnimi zakladi in osupljivimi panoramskimi razgledi. Ko boste šli mimo cerkve svetega Simona in Juda v Bajóti, vas bo modri trg popeljal proti Staremu kamnu, skozi listje dreves pa boste videli impresivne skalne tvorbe triasne dobe.

Na počivališču Öreg-kői si je vredno oddahniti, preden se podate na strm vzpon po modri poti Ω do betonskega stopnišča s križiščem Y.

Na vsaki veji stopnišča vas čaka jama, nato pa boste prispeli do enega najpomembnejših arheoloških najdišč v Transdanubiji, do Jankovičeve jame. Od tu nadaljujemo vzpon do druge jame, ki jo obdaja slikovita panorama, dokler ne pridemo do najlepšega dela naše ture, poti, ki poteka po pobočju gore do vrha Starega kamna. Po strmem odseku boste nagrajeni s čudovitim razgledom z vrha gore, na poti nazaj pa se lahko po poševni gozdni poti sprehodite nazaj v Bajó.

Mini izlet na čudovito goro Írott-Kőste

Írott-kő je najvišja točka ne le v Kőszegu, temveč tudi v Transdanubiji in na Gradiščanskem, do nje pa se s parkirišča pri izviru Hörmann odpravite v 40-45 minutah. Po 2-2,5 km dolgi poti po modri oznaki poteka učna pot Írott-kő, ki vas seznani z vasmi naravnega parka in pohodniškimi kraji v Kőszegskem pogorju. Na vrhu Írott-Kőg vas pričakuje razgledna točka, zgrajena leta 1913, od koder se ob jasnem vremenu vidi vse do Blatnega jezera in celo gore Schneeberg in Rax v Avstriji. Ko boste uživali v osupljivi panorami, se lahko po prijetno nagnjeni poti odpravite nazaj na parkirišče.

V iskanju zakladov gore James

Pobočja zahodne Meuse skrivajo edinstven kulturni, zgodovinski in geološki zaklad, ki ga lahko občudujete na zeleni turistični poti iz doline Eger. Dolina vas pripelje v gost gozd, od koder lahko sledite rdečim trikotnim smerokazom po serpentinah, ki se spuščajo po pobočju gore, in uživate v izjemni panorami. Počasi boste dosegli legendarne Beanstones in se, ko boste za seboj pustili izredne skalne formacije, soočili s preizkušnjo skalnega stopnišča Orlovo gnezdo.

Tu sledimo modremu kažipotu do grobišča nekdanjih grajskih prebivalcev in pri turistični oznaki zavijemo nazaj, da si ogledamo ostanke gradu iz železne dobe, ki je bil v svojem času največji v srednji in vzhodni Evropi. Čudeži se tu ne končajo, saj lahko nadaljujete pot do dih jemajoče panorame Zsongorjevega kamna, ki spominja na življenje Zsongorja – ki je s svojo ljubico odšel v brezno. Nazadnje se mimo ruševin samostana pavlincev, zgrajenega leta 1225, spustimo nazaj v dolino reke Éger.