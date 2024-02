5 čudovitih krajev, kjer oživijo prizori iz knjig Istvána Feketeja

Na današnji dan pred 124 leti, 25. januarja 1900, se je rodil legendarni pisatelj István Fekete, njegove knjige pa še vedno poznajo tudi najmlajši bralci. Zbrali smo kraje, ki se pojavljajo v njegovih knjigah ali so navdihnili zgodbe, da boste lahko iz prve roke doživeli izkušnje junakov.

Pot Vuk, Budimpešta

Pot, ki se začne v središču Budimpešte, pri igrišču za medvedke v II. okrožju, vključuje 12 gozdnih postaj, na katerih lahko mladi in stari spoznavajo gozdno floro in favno prek del Istvána Feketeja in njegovih priljubljenih likov. Dva in pol kilometra dolga literarna pustolovščina se začne približno na parkirišču Görgényi út, poleg vrtnarstva Civitan, in vodi po drevesni poti. Do končnega cilja, 384 metrov visokega dolomitnega bloka, ki se dviga proti gozdu in je zaradi svoje oblike poimenovan Levja skala, boste v mirnem tempu v nepravilnem krogu potrebovali približno uro in pol do dveh ur.

Belovodno močvirje, Balatonfenyves

Nekdanji zaliv Blatnega jezera, Nagyberek v Somogyju, je pravi skriti zaklad, njegov razgibani, divji in slikoviti vodni svet in pokrajina pa bosta bralcem knjige Tüskevár takoj znana. Fehérvízi-láp (močvirje Fehérvizi), ki je del Balatonfenyvesa, je eden najbolj edinstvenih delov Madžarske in je vznemirljiva destinacija ne le zaradi svoje pokrajine, temveč tudi zaradi raznolikega ptičjega sveta. Močvirje, posejano z gostim trstičjem, ponuja pohodnikom prav poseben svet, radovedneži pa lahko opazijo tudi jelene, ki se tu skrivajo.

Otok Kányavári, Balatonmagyaród

Območje Malega Blatona, ki je nastalo med gradnjo zapornic in železniških nasipov v 19. stoletju, je priljubljena destinacija za pohodnike in ljubitelje literature, zaradi zaščitenih otokov in neokrnjenega ekosistema pa dom številnih ptic. Otok Kányavári je eden od draguljev te edinstvene pokrajine z znamenitim lesenim mostom, panoramskimi razgledi in edinstvenim živalskim svetom. V močvirnati pokrajini lahko obiščete stolp za opazovanje ptic, kjer si lahko pobliže ogledate pisane divje živali, kot so čaplje, kozorogi in plazilci. Pot Búbos Vöcsök s 15 postajami od vznožja lesenega mostu pa vam omogoča vpogled v naravne zaklade jezera Kis-Balaton.

Razgledišče Black István, Márkó

V južnem delu Bakonyja, na 486 metrov visokem vrhu Kis-Bükk, stoji razgledna točka, ki jo je zgradilo podjetje Veszprém Forestry Ltd. Namen stavbe je omogočiti turistom, da med sprehodom po gozdu uživajo ne le v čistem zraku pokrajine Bakony in zvokih gozda, temveč tudi v razgledu na impresivno panoramo z vrha. Lokacija razgledne točke, ki je bila slovesno odprta leta 2014, ni naključje, saj se od tod odpira odličen pogled na hribe Miklós Pál, Kab, Kőris in vrh Hajag, ob jasnih dnevih pa lahko v daljavi vidimo tudi Somló in alpske pašnike. Poleg tega se v daljavi vidi tudi razgledni stolp Árpáda Bertalana Vitéza, ki velja za brata dvojčka te stavbe in ga lahko povežete z razglednim stolpom, poimenovanim po legendarnem pisatelju, saj je od tu lahko peš.

Jezero Deseda

Severno od Kaposvára, med polji in gozdovi, leži najdaljše umetno jezero v državi, očarljivo jezero Deseda, dolgo le 8 km, katerega vzdušje in pokrajina bi bila vredna vsake knjige Istvána Feketeja. Jezero, ki je lepo tudi pozimi, je nastalo leta 1974 z zajezitvijo potoka Deseda in je bilo prvotno namenjeno kot rezervoar za poplave. Danes je priljubljena destinacija za aktivne počitnikarje, saj so na njem urejene učne poti in kolesarske steze, pa tudi sprehajalna pot s krošnjami, ki je pozimi pravi čudežni kraj.