9+1 odličnih zimskih festivalov in karnevalov po vsej državi v februarju

Uživajte v prijetnih zimskih dneh na nepozabnih prireditvah v slikovitih krajih naše države! Pustni festivali, festivali želeja, zimski sprehodi po grmovju in domiselni gastronomski dogodki – vsi vas čakajo!

Lellei GasztroFarsang (3. februar 2024)

Festival Lelle GastroFarsang bo potekal šestič, tokrat 3. februarja. Na ta poseben dan se bodo zbrali gostinci in vinarji iz Lelle in Boglarja, kjer boste lahko poskusili dobrote, kot so različne jedi iz restavracije Sailboat, Fabulous in Rock Burger ali domiselna vina iz kleti Ikon, kleti Hujber in vinograda Bujdosó. Prizorišče dogodka je Park prireditev v Balatonlellu, kjer lahko udeleženci uživajo v tekmovanju kostumov in celo v igralnici za najmlajše.

Pihalni festival Kistarcsa (3. februar 2024)

3. februarja letos bo že dvanajstič potekal zelo uspešen Kistarcsa Böllérfesztivál, na katerem se lahko domačini udeležijo tekmovanja z začetkom ob 7. uri in poskusijo dobrote. Tekmovalne ekipe bodo delovale v skladu s svojimi običaji, zato boste lahko spoznali različne vaške običaje in gastronomske tradicije, na odru pa bo potekal program z visokokakovostnimi nastopi. Na sejmu bodo na voljo rogovi, štruklji, štrudelj, golaž, kuhano vino, čaj, žganje, sir, prekajeni izdelki, slaščice, ročno izdelan nakit in spominki. Dogodek je brezplačen!

Tradicionalni karneval v Panjoli (3. februar 2024)

Če vas zanima ohranjanje davno pozabljenih tradicij naše dežele, potem je Panjola 3. februarja pravi kraj za poseben tradicionalni karneval. Na ta dan se bodo prebivalci Satu Mare oblekli v tako imenovane kostume, kar lahko tokrat storite tudi vi, in tako obiskovalcem predstavili te običaje.

Mohács busójárás (od 8. do 13. februarja 2024)

Če to zimo raziskujete Mohács, ni boljšega časa za prihod kot med 8. in 13. februarjem, ko boste doživeli vznemirjenje na znamenitem avtobusnem pohodu v Mohácsu. Na najstarejšem zimskem karnevalu v državi se bo šest dni od hladnih mesecev poslovilo na stotine avtobusarjev v maskah, poleg parade pa bo za obiskovalce na voljo tudi veliko dejavnosti. Namen vseh je predstaviti okuse in tradicije mesta Mohács, in sicer z degustacijami jedi, delavnicami, razstavami in različnimi prikazi.

Nacionalni festival krofov, Nagykanizsa (8.-10. februar 2024)

Pustne povorke, gastronomska tekmovanja, degustacije krofov in obrtni sejmi – vse te super dejavnosti vas čakajo na XVI. nacionalnem festivalu krofov v Nagykanizsi od 8. do 10. februarja. Glavni kulturni in gastronomski dogodki bodo potekali v areni Kanizsa.

Jász Kolbásztöltő Festival (9.-10. februar 2024)

Jászov festival polnjenja klobas se vrača 9. in 10. februarja! Festival za ljubitelje različnih mesnih jedi, zlasti okusnih klobas, ki jih v Jászberényu v teh dneh zagotovo ne bo manjkalo. Dobro je vedeti, da bo klobasam družbo delalo domače žganje, da ne omenjamo dveh dni odličnih koncertov Manuela, Parna Graszta in Sub Bass Monstera – pričakujte jih in še veliko drugih zanimivih dogodkov!

Hello Simonpuszta (10. februar 2024)

10. februarja bo v Nacionalnem centru konjeniške kulture v Simonpuszti potekal super brezplačen program za vas. Dogodek, ki se bo začel ob 11. uri, bo vključeval mini predstavo ponijev, izdelovanje pustnih kostumov, vožnjo s konji, pustno parado konj in tekmovanje v kostumih za otroke. V restavraciji konjeniškega centra bo na voljo samopostrežna miza, kjer boste lahko poskusili posebne pustne specialitete, pa tudi topel čaj, kuhano vino in seveda pustne krofe!

Pust v kletni vasi Hajos (10. februar 2024)

Letos bo karneval v kletni vasi Hajos prvič potekal 10. februarja. Od 12. ure dalje bo na vsaki od treh postaj gostiteljska klet gostila dve vinarni, tako da boste na ta poseben dan lahko poskusili vina 9 kleti. Poleg odličnih vin bodo na voljo tudi okusni prigrizki, saj bosta na vsaki lokaciji dve različni specialiteti svinjske pojedine. Vstopnice so v predprodaji na voljo le do 5. februarja!

Festival Csöröge, Csörög (24. februar 2024)

Letos bo 24. februarja v Csörögu že tretjič potekala neizogibna sladkost februarskih dni, Csörögefesztivál. Na ta dan bodo na voljo gastronomska ulica, zabaviščni park in super odrski program (nastopi ljudskih plesov, koncerti, didžeji), potekalo pa bo tudi tekmovanje v peki krofov. Dogodek je brezplačen!

+1 Mednarodni festival sodobne književnosti Holtszezon, Veszprém (23.-25. februar 2024)

Mednarodni festival sodobne književnosti Holtszezon bo potekal na 13 lokacijah v Veszpremu na Madžarskem od 23. do 25. februarja 2024. Holtszezon je festival vseh umetnosti, ki se osredotoča na literaturo, zlasti na tiste mejne žanre, ki jih ima veliko ljudi rado, a jih le redko vidimo na kulturnih prireditvah. Za podroben program obiščite stran dogodka na Facebooku!