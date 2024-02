10 prisrčnih filmov in serij za sive zimske dni na Netflixu in drugod

Ti prisrčni filmi vam bodo pričarali nasmeh na obraz in polepšali vsak dolgočasen zimski večer.

What’s Love Got to Do with It? (HBO Max)

Z zmenki zasvojena filmska ustvarjalka Zoe dokumentira pot svojega fanta v dogovorjeno poroko, zaradi česar se sprašuje o svojem pristopu k ljubezni.

Valeria (Netflix)

Pisatelj v umetniški in osebni krizi najde uteho pri treh prijateljih, ki so sami na poti samospoznavanja. Film temelji na romanu Elísabet Benavent.

Family Switch (Netflix)

V družini nastane kaos le nekaj dni pred božičem, ko zaradi redkega kozmičnega dogodka starši zamenjajo telesa s svojimi najstniškimi otroki.

Love & Anarchy (Netflix)

Poročena svetovalka in mladi tehnik si dajeta igrive naloge, ki izzivajo družbene konvencije, kar obema spremeni življenje.

Father of the Bride (HBO Max)

Dolgo poročena Billy in Ingrid sta presenečena, ko v Miami na obisk pride njuna najstarejša hči Sofia. Presenečenje pa se še poveča, ko naznani, da ima novega fanta in da namerava živeti z Adanom v Mehiki.

Popolna zgodba (Netflix)

Ko Margot pobegne z lastne poroke, se počuti, kot da bi jo odneslo. Čeprav tega še ne ve, ji bodo David in zabavni kaos, ki ga obdaja, pomagali najti svojo pot.

The Secret Life of Walter Mitty (Netflix)

Walter Mitty, samosvoj knjižničar, vedno sanja o tem, da bi pobegnil iz vsakdanjega življenja, vendar ena od resničnih pustolovščin dokaže, da biti junak ni enostavno.

Firefly Lane (Netflix)

Nerazdružljivo prijateljstvo Tully in Kate, dobrih prijateljic od najstniških let do štiridesetih, jima pomaga premagovati neravne življenjske poti. Toda ali obstaja ena napaka, ki bi ju lahko za vedno razdvojila?

Így vagy tökéletes (Netflix)

Po neuspehu svoje knjige skuša pisatelj András, ki se spopada s težavami, povoziti uspeh uspešne pisateljice Kate. Bo ljubezen kljub vsem skritim motivom našla svojo pot?

Astrološki vodnik za zlomljena srca

Alice je razočarana in brezupno samska. Ko spozna karizmatičnega astrologa, pa v zvezdah poišče odgovore na vprašanje, kako najti partnerja.