Posebna poslastica za pustno sezono: mini karamelni krofi (recept)

Tradicionalni pustni krofi so narejeni iz testa in ocvrti v olju, če pa letos iščete nekaj lažjega in ne želite plavati v vonju olja, poskusite ta karamelni kongresni krof, ki bo zagotovo tekmoval s trakom!

Sestavine (za približno 30 kosov)

Za testo:

65 g vode

65 g masla

15 g sladkorja

1 ščepec soli

65 g moke

2 jajci

Za smetano:

150 g sladkorja

100 g smetane za stepanje (najmanj 30%)

20 g masla

200 g maskarponeja

300 g smetane za stepanje (min. 30%)

1 žlica sladkorja v prahu

15 g smetane za stepanje

Za stepeno smetano:

250 g smetane za stepanje (min. 30%)

1 žlica sladkorja v prahu

10 g fiksatorja za peno

Priprava:

Najprej segrejte pečico na 200 °C in pripravite testo: vodo, maslo, sladkor in sol dajte v ponev in zavrite, nato dodajte moko in jo med nenehnim mešanjem kuhajte na nizkem ognju približno 2 minuti.

Nato jo prelijte v skledo in po vrsti dodajte jajca. Mešajte, dokler ne dobite gladkega testa.

Testo vlijemo v vrečko za peko in na pekač, obložen s papirjem za peko, naredimo 30 majhnih kupčkov testa. Krofov ne stisnite preveč skupaj, saj bodo med peko nabrekli.

Pečemo 10 minut pri 200 °C, nato temperaturo zmanjšamo na 160 °C in pečemo še 15 minut.

Medtem pripravite karamelno kremo tako, da v ponvi na nizki temperaturi karamelizirate sladkor do svetlo rjave barve. Prilijemo 100 g smetane, zavremo, vmešamo maslo in odstavimo, da se ohladi.

Ko je karamela mlačna, dodajte mascarpone in ga zmešajte do gladkega. 300 g smetane za stepanje stepite s sladkorjem v prahu in sredstvom za utrjevanje smetane za stepanje, dokler ne nastanejo čvrsti vrhovi, jih vmešajte v smetano in shranite v hladilniku, dokler jih ne potrebujete.

Za stepeno smetano stepite smetano s sladkorjem v prahu in utrjevalcem, dokler se ne oblikujejo čvrsti vrhovi, in jo vlijte v vrečko za cevi.

Ko so testene kroglice ohlajene, jih prerežite na pol in spodnji del napolnite s karamelno kremo, nato na kremo pritisnite stepeno smetano in nazadnje pokrijte z zgornjim delom testa.

Pripravljene reprezentativne krofe postrezite potresene s sladkorjem v prahu.

Za recept se zahvaljujemo Melanii Gál.