Gastronomska tura po budimpeških gričih: 7 odličnih krajev za okusno hrano

Najboljši rogljički v državi, nebeško pecivo, praznik tradicionalnih in mednarodnih okusov, pristne italijanske jedi in številne prijetne restavracije čakajo, da vas osupnejo.

Jardinette

Tiha oaza v Budi, skrita pod več kot stoletnimi kostanji, je kraj, kjer se ob tradicionalnih in novih okusih lahko počutite, kot da se je čas za trenutek ustavil. To je pravo kulinarično potovanje z izborom svežih sezonskih jedi za vsak okus.

Od tort po družinskih receptih, veganskih in vegetarijanskih jedi, divjačinskega raguja z ropotuljami, lososa, pečenega na železnem žaru, ali nebeškega izbora sirov. A to je le delček jedilnika restavracije Jardinette, kjer lahko poleti v čarobnem vrtu ali pozimi v pravljičnem zimskem vrtu uživate v okusnih jedeh.

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 13.

Restavracija Normafa Ski House

Najlepši zakladi Normafe so na voljo v nedavno prenovljeni restavraciji Normafa Ski House, kjer je meni zasnovan z mislijo na potrebe vseh. To pomeni, da je tradicionalna madžarska kuhinja spoštovana v vseh barvah menija, medtem ko ljubitelji azijskih, italijanskih in francoskih okusov niso razočarani. Če želite okusiti babičino kuhinjo, lahko naročite ribjo juho Baja in piščančji paprikaš, če pa iščete nekaj mednarodnega, so na voljo juha pho, pica, cvetačni zrezek, losos in drugo.

1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

Freyja – the croissant story

Ob vznožju budimpeških gričev, obkrožen s starodavnimi drevesi, se nahaja raj za rogljičke v prestolnici, kjer po skandinavskem receptu iz lastne moke in enega najbolj kakovostnih francoskih masel v štirih dneh ustvarijo 27 čudovitih plasti maslenih čudežev. Poleg zlato rjavega, hrustljavega in krhkega testa so nadevi izdelani iz vrhunskih sestavin in sezonskega sadja, z različnimi kombinacijami okusov.

Poleg vedno prisotnih pistacijevih rogljičkov svoje goste vedno znova presenetijo s spreminjajočim se izborom različnih kvašenih in listnatih peciv. Pred ali po dnevu na izletu je njihova prodajalna v Budi eden najbolj atmosferičnih krajev, kjer se lahko ustavite za oddih, če pa se zadržujete na peščeni strani mesta, vam jih ne bo treba zamuditi.

1021 Budimpešta Vadaskerti utca 1-3. | 1074 Budapest, Szövetség u. 10-12.

Slaščičarna Lovas

Doživetje sladkega okusa lahko še dodatno izboljšate v slaščičarni Slaščičarna Lovas, kjer sta zakonca Rider razvila svoje recepte po glavnem Daubnerjevem načelu in dodala lastne poskuse. Z drugimi besedami, v svoji slaščičarni uporabljata preproste, a kakovostne sestavine in ne spreminjata preveč slaščic. Prav tako skrbita, da so njuni prodajni pulti založeni z najbolj zdravimi sladicami in pecivom.

Zaradi tega so v njihovih sladicah, med katerimi je tudi nekaj izdelkov iz proste reje, bolj izraziti značilni okusi njihovih sestavin. Vse to lahko dopolnite s posebnimi kavami, vročo čokolado po lastnem receptu, čaji, limonadami, smoothiji ali sadnimi koktajli, ki dopolnjujejo doživetje.

1028 Budapest, Hidegkúti út 167.

Restavracija Fenyőgyöngye

Gostilna Fenyőgyöngye z mirnimi madžarskimi okusi, velikimi porcijami in tradicionalno gostoljubnostjo nas čaka že od leta 1935 in je eno najboljših izhodišč za pohodniške ture na hrib Hármashatár. Poleg običajnih ocvrtih jedi je na jedilniku najširša ponudba ribjih, perutninskih, svinjskih, jetrnih in govejih jedi.

Poleg tega bi dve roki težko prešteli vse juhe in sladice v ponudbi. Poleg tega so v restavraciji pri oblikovanju menija mislili tudi na otroke in vegetarijance. Ko enkrat obiščete to očarljivo in prijetno restavracijo, jo boste zagotovo obiskali še enkrat in poskusili najboljše njihove dobrote.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 155.

Studio Bistro

Studio Bistro se nahaja v prenovljeni stavbi Pannónia Studio, v rahlo boemskem, edinstvenem ambientu, ki ga je navdihnila filmska umetnost, kjer iz sezonskih in svežih sestavin pripravljajo najboljše jedi s tedenskega menija. Njihov trio predjed-jedača-dezert je na voljo v obliki menija, v katerem lahko izbirate med tradicionalnimi jedmi in jedmi mednarodne kuhinje. In škoda bi bilo izpustiti razkošne sladice, zlasti svetovno znani tiramisu.

1021 Budimpešta, Hűvösvölgyi út 64.

Trattoria Prato

Če želite v svoj vsakdan v hladnih zimskih mesecih vnesti malo sonca, lahko v tej restavraciji na pobočju reke Nagyrét v dolini Chilly začutite pravo mediteransko vzdušje. Trattoria Prato čaka, da bo vaše brbončice navdušila z najboljšimi italijanskimi okusi. Tu za kakovost jamči nezamenljivi italijanski kuhar, ki bo vaše telo in dušo razvajal s pristnimi italijanskimi okusi, testeninami al dente, picami v rimskem slogu in različnimi sladicami.

1029 Budimpešta, Nagyrét u. 22.