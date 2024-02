6 odličnih brezplačnih restavracij v Budimpešti z odlično hrano

Če imate bližnje ali prijatelje, ki so občutljivi na hrano, ali pa ste tudi sami prizadeti, vam priporočamo nekaj krajev v Budimpešti, kjer si lahko privoščite brezkompromisne brezplačne gastronomske dogodivščine.

Meat Again Grill & Wine

V restavraciji Meat Again Grill & Wine lahko vsi, ne glede na alergijo na hrano ali dieto, uživajo v brezskrbnih gastronomskih doživetjih. Poleg mesa, pečenega na oglju, lahko gostje brez navzkrižne kontaminacije odkrivajo tudi gastronomijo različnih držav, in sicer s 100-odstotno brezglutenskimi in brezlaktoznimi jedmi. Meat Again, ki črpa navdih iz grške, turške, srbske in italijanske kuhinje, si prizadeva zagotoviti, da lahko tudi neobčutljivi gostje uživajo v brezhibnih trenutkih. Njihov meni pijač dopolnjujejo kakovostna tuja in domača vina, koktajli ter različice gina in tonika.

1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 2.

Bistro Szafi

Dolgo časa je bila v življenju ljudi z alergijami na hrano velika vrzel, ko je šlo za prehranjevanje zunaj. Od leta 2023 Szafi Bistros v Budimpešti na treh lokacijah sprejema tiste, ki ne želijo sklepati kompromisov glede zdravega življenja in dobrega okusa. Prenovljeni meni bistroja zdaj ponuja več kot 40 glavnih jedi in sladic, ki jih lahko pojeste v restavraciji ali odnesete s seboj. Posebnost je, da vse jedi ne vsebujejo običajnih alergenov, zato bodo zagotovo zadovoljni ljudje z intoleranco na gluten in laktozo, pa tudi vegani, vegetarijanci in paleo diete.

1123 Budapest, Alkotás út 21. | 1115 Budapest, Etele tér | 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 113.

Sladka pekarna Macko Hornbread Cake

Že več kot pet let vsako sredo in petek v pekarni Sweet Macko Hornbread Cake Bakery glavni poudarek dajejo hlebčkom iz sestavin brez glutena, mleka in jajc. Za tiste s prehranskimi intolerancami pa nebeških slaščic ni mogoče okusiti le ob delavnikih, temveč tudi prvi konec tedna v mesecu, ko se, kot narekuje tradicija, zaporedoma pripravljajo brezplačne rogljičke. Pomembno pa je poudariti, da lahko brezplačni rogljički kljub skrbnosti vsebujejo sledi glutena, saj so narejeni v istem zračnem prostoru kot tradicionalni izdelki.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

PORT beer&food

PORT beer&food je izjemna restavracija v osrčju Bude s čudovitim razgledom na parlament in verižni most. Edinstvena ponudba piv v restavraciji dviguje pivsko doživetje na vrh, saj več kot 120 različnih belgijskih piv zagotavlja razburljivo in edinstveno degustacijsko izkušnjo za vse, ki želijo spoznati paleto svetlih, temnih, sadnih in začinjenih piv. Prijetno vzdušje, pozorna postrežba ter vegetarijanski in brezmesni jedilnik poskrbijo, da se v pivnici PORT vsak gost počuti kot doma.

1011 Budimpešta, Halász u. 1.

Tibidabo Brezglutenska pekarna

Pekarna Tibidabo Gluten Free Bakery ponuja okusno pecivo za tiste, ki ne želijo sklepati kompromisov glede brezglutenske diete in se ne želijo odpovedati zavestni prehrani. V tej oazi brez glutena, ki se skriva v živahni džungli mestnega središča, dobrote ne vsebujejo le glutena, ampak tudi laktoze, riža, koruze, soje in dodanega pesnega sladkorja. Ob pecivu, ki je vedno na udaru pri ljubiteljih tradicionalnih okusov, lahko zaprosite tudi za posebne kave, kot sta betroot ali latte s kurkumo. Njihova spletna trgovina dostavi brezplačne dobrote kamor koli v državi.

1074 Budapest, Dohány u. 7.

Picerija NonGlutén

Spomladi leta 2022 je na ulici Király v središču mesta svoja vrata odprla picerija NonGluten Pizzeria, italijanski raj za ljudi, občutljive na gluten. Restavracija, ki je 100-odstotno brez glutena in navzkrižne kontaminacije, ponuja pice z bogatimi prelivi, italijanske juhe, kremne rižote, testenine in tradicionalne italijanske sladice. Češnja na torti je, da poleg gostov, občutljivih na gluten, vabijo tudi vegane ter goste, občutljive na laktozo in mleko, na odlično večerjo v italijanskem slogu z odprtimi vrati in okusnimi grižljaji.

1068 Budimpešta, Király u. 58.