Priljubljeno budimpeštansko znanstveno središče se ponovno odpira na novi lokaciji

Decembra 2023 se bo na novi lokaciji ponovno odprlo popularno znanstveno središče v Budimpešti. Po palači čudes v Óbudi bo zdaj odprt na Csillaghegyju za radovedne mlade in stare, za tiste, ki se želijo učiti in doživljati.

Na novi lokaciji, na Csillaghegyju

Po le nekaj mesecih priprav in prehoda je bila palača čudes decembra 2023 ponovno odprta na Csillaghegyju.

Z več tisoč kvadratnimi metri prostora in več ravnmi interaktivnih iger se osnovna ideja ni spremenila: približati znanost otrokom in odraslim z igrivimi izkušnjami in doživetji.

V palači čudes ponuja igralni del največ možnosti za zabavo in odkrivanje s široko paleto interaktivnih orodij za učenje in raziskovanje skozi igro. Odprto je vsak dan v tednu in lahko pričakujete, da boste z mlajšimi in starejšimi otroki preživeli približno 2,5-3 ure aktivnega časa.

Interaktivna doživetja in spektakularne predstavitve

Na igralnem območju se lahko sprehodite skozi zrcalni labirint, preizkusite svoje spretnosti z logičnimi ugankami, se preizkusite v vrtenju vrtinca, se podate v zrak in se celo vozite z luninim roverjem.

Na steklenem odru, ki se nahaja zunaj igralnega območja, bodo vsak dan potekale štiri predstave in poskusi za mlade in stare, otroke in odrasle.

V 30-minutni znanstveni oddaji boste lahko pokukali v svet strele, z ognjenimi poskusi spoznali fiziko plamenov in toplote ter s privlačnimi poskusi raziskali kraljestvo zmrzali. Kemijski laboratorij Richter Gedeon poleg odra Öveges ponuja priložnost za celodnevno in igrivo eksperimentiranje.

Zabaven dan za očeta in dedka v družini

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je palača čudes odličen kraj za sprostitev za mlade in stare, saj želi vse generacije obogatiti z doživetji in novimi izkušnjami.

Če ste že imeli priložnost preizkusiti palačo čudes, si oglejte novo prizorišče, ki je zlahka dostopno z javnim prevozom in kjer vas čakajo nova oprema in nova doživetja.

Palača čudes

1039 Budapest, Mátyás király út 24.

Spletna stran