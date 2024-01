Art deco v Budimpešti: 5 programov in prizorišč, ki vas popeljejo v 30. leta prejšnjega stoletja

Vabimo vas na posebno potovanje v preteklost, v edinstveno vzdušje art decoja.

ART DECO TIME CAPSULE – sprehod po mestu

Sindikalne zveze Vasas se lahko podate na zanimiv ogled zakladnice v slogu art deco, ki ni odprta za javnost. Zidovi javne stavbe na ulici Magdolna, dokončane leta 1928 v Józsefvárosu, skrivajo številne skrivnosti in zgodbe ter dih jemajoče razglede, zato je ta ogled obvezen za vse ljubitelje arhitekture!

Art Deco, Art Nouveau, Folk Art – Ljudska umetnost, Folk forms – Razstava

Nova razstava v Hiši tradicij raziskuje srečanje dveh velikih slogov zgodnjega dvajsetega stoletja: art nouveau in art deco ter ljudske umetnosti, in sicer z edinstvene perspektive umetnic. Razstava predstavlja to obdobje z vidika slavnih umetnic, ki so bile v svojem času prave pionirke, njihovemu delu pa je skupna zavestna zavezanost raziskovanju, delu z ljudsko umetnostjo in njeni prenovi. Vznemirljiva dela spremljajo predmeti, ki jih hrani Hiša izročila, kar stalni zbirki doda nov pogled. Zbirka se osredotoča tudi na vezilje, kmečke ženske, katerih delo je pomenilo pomembne mejnike pri raziskovanju starih vezenin in razvoju novih motivov.

1011 Budimpešta Corvin tér 8.

Veliki Gatsby – gledališče

Veliki Gatsby F. Scotta Fitzgeralda, eden najbolj vplivnih in svetovno znanih romanov 30. let prejšnjega stoletja, bralca popelje v razkošen svet art decoja. Zgodba, ki obravnava teme, kot so ameriške sanje in zapiranje preteklosti, je bila prirejena na več različnih načinov, zdaj pa si lahko madžarsko občinstvo priljubljeni roman ogleda tudi na odru. Veličastno predstavo, v kateri ne manjka plesalcev in glasbenikov, bo režiral režiser ml. Attila Vidnyánszky, Miklós H. Vecsei in Adrián Kovács, ki so skupaj sodelovali pri izjemno uspešnih predstavah, kot sta Liliomfi in Pod nebom ni nikogar. V glavnih vlogah boste lahko videli Józsefa Wunderlicha, Andreo Waskovics, Márk Ember, Csenge Szilágyi, Zsombor Ertl in Géza D. Hegedűs.

Vígszínház, 1137 Budapest, Szent István körút 14.

Gatsby Night – večerja z večerjo

Če vas navdihujejo Gatsbyjev omamni svet in njegove razkošne zabave, lahko odletite v preteklost in na lastni koži doživite opojne večere na večerji Gatsby Night v parku Haris. Na večerji boste poleg obveznega „Gatsbyjevskega” načina oblačenja lahko izbirali tudi hrano in pijačo, ki prav tako kot celotna notranjost spominja na to obdobje. Seveda se bosta igrala charleston in jazz, na sporedu pa bo tudi presenečenje.

Haris Park, 1022 Budimpešta, Marczibányi tér 6-7

Horizont – kavarna

Ena od najljubših kavarn v Nagykörutu ni priljubljena le zaradi raznolike in okusne hrane in pijače, temveč je njena notranjost, okrašena z elementi art deco, zelo priljubljena tudi za ljubitelje poznih zajtrkov. Ena od Horizonovih prednosti je impresiven meni pijač, ki vključuje posebne čaje, brezalkoholne koktajle in kave novega vala. Na meniju za pozno kosilo je na voljo 8 jedi naenkrat, ponudba pa sega od belgijskih vafljev do avokadovih bagelov in je zasnovana tako, da ustreza vsakomur.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 13.