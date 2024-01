5 odličnih veganskih sladic v Budimpešti, kjer lahko najdete nebeške torte

Če si želite ob koncu veganskega leta popestriti dan z veganskim pecivom ali si celo do konca leta privoščiti veganske sladice, vam predstavljamo nekaj veganskih pekarn v Budimpešti, ki jih morate obiskati.

Plantmilkyway Vegan Pastry & Coffee Shop

Plantmilkyway, skriti veganski raj za sladice, deluje od leta 2019 v bližini tržnice na trgu Fővám. Sladice in torte, ki so narejene izključno iz rastlinskih sestavin, ne vsebujejo glutena, soje in rafiniranega sladkorja ter se vrstijo na pultu in nestrpno čakajo tudi na hrano najbolj občutljive jedce. Pri Plantmilkywayu ne pretiravamo, če rečemo, da ima vsaka torta svojo zgodbo, ki se odlično ujema s skodelico kave, chai latte ali celo matcha latte.

1093 Budimpešta, Csarnok tér 6.

Naspolya Nassolda

V delavnici Naspolya Nassolda v središču mesta je poleg vin vse izdelano lokalno, s srcem in dušo. Od mangove pite matcha, superkakavovca, makovega limoninega kolača in čokoladne torte s tuninimi zrni do suhih dobrot si lahko privoščite vitaminske sokove in granolo za zajtrk. V delavnici Naspolya surovo sadje, zelenjava in semena doživijo pravi preporod kot slastne dobrote brez glutena, mlečnih izdelkov, jajc in dodanih sladkorjev. Če si torej želite oddahniti od vrveža mestnega središča in se hkrati nasititi z vitaminsko in hranilno bogatimi sladicami, je Naspolya Nassolda odprta!

1061 Budimpešta, Káldy Gyula u. 7.

Hearty Vegan Cakes

Hearty Vegan Cakes, znana prodajalna veganskih sladic na ulici Páva, se seli na novo in prostornejšo lokacijo. A dokler ne izvemo, kje bomo našli najboljše veganske sladice v mestu, narejene s srcem in dušo, je pomembno vedeti, da je slaščičarna še vedno odprta in da po naročilu pripravlja nebeške čokoladne in cimetove bobe, sezonske okuse ter klasične in mousses torte. Poleg tega so torte brez sladkorja in brez glutena.

Nova lokacija kmalu na voljo

Slaščičarna Tortusz

Le streljaj od bulvarja Móricz Zsigmond, med gosto tkanimi izložbami na ulici Bartók Béla út, se nahaja slaščičarna Tortusz, nekdanja delavnica sladic Vegan Sweet. V ponudbi Tortusz prevladujejo veganske torte, na voljo pa so tudi različice brez sladkorja in glutena. Poleg veganskega izbora sta seveda na voljo tudi eno ali dve torti za tiste, ki imajo raje tradicionalne torte. Če si torej želite začinjenega piškota, krofa z arašidovim maslom in marmelado ali torte s slivami in cimetom, jih morate čim prej poskusiti.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 70.

Sweet Gorilla Mentes Tortaműhely

Sweet Gorilla Mentes Tortaműhely v Óbudi že od leta 2023 izdeluje torte brez glutena, laktoze in veganske torte. Torte so narejene izključno iz rastlinskih sestavin, z datljevim, agavinim ali grozdnim sirupom, brez pečenja, polne skrbi in ljubezni. Ponujajo sadne in čokoladne torte, njihove škatle za torte pa ponujajo različne kombinacije okusov. Njihove torte in peciva lahko po naročilu osebno prevzamete v njihovi delavnici v Óbudi, po vsakem naročilu torte pa prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti, saj posadijo drevo.

Prevzemno mesto.