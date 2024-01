Reševanje skrivnosti: 5 domiselnih detektivskih pustolovščin v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi

Zadnje tedne pogosto na videz neugodne zime si lahko popestrite z detektivsko pustolovščino v Budimpešti. Na srečo je v Budimpešti že veliko priložnosti za to, zakaj ne bi poskusili?

Game of City

Ustvarjalci igre Game of City so navdušeni nad preteklim in sedanjim obrazom Budimpešte in zagotovo niso edini. Zato so ustvarili svoje detektivske igre za odkrivanje mesta, katerih cilj je s pomočjo skrivnostnih ugank in detektivov prikazati drugačno plat prestolnice. Glavna prednost 9 različnih ogledov, ki so trenutno na voljo, je, da jih lahko začnete kadar koli v dnevu in da vam ni treba prenesti aplikacije, saj so vse postaje na prostem. Trenutno so na voljo štiri lokacije, na katerih lahko preizkusite odkrivanje mesta: grad Buda, Margaretin otok, Városliget in središče mesta!

Locked Room

Sobe pobega Locked Room nove generacije ponujajo razburljivo zabavo z edinstveno skrivnostjo. Na lokaciji na ulici Székely Mihály je na voljo šest pustolovskih iger, zato boste zagotovo našli temo in težavnost, ki bo ustrezala vaši ekipi. V eni od zgodb boste sodelovali v projektu Heisenberg, vendar boste tokrat v vlogi zlikovca, v drugi pa boste doživeli najbolj pretresljive situacije iz serije Breaking Bad. Ganljive zgodbe z realističnimi scenografijami – preizkusite se v teh super pustolovščinah!

1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4.

Detektivski ogled

Preiskovalna tura je doživetje na prostem brez povezave, kjer lahko igrivo raziskujete priljubljene lokacije naše države. Za opravljanje vznemirljivih sprehajalnih poti različnih težavnosti ne potrebujete aplikacije, GPS ali mobilnega omrežja, misijo pa lahko začnete, kadar koli želite. Detektivska igra, primerna tako za otroke kot odrasle, je trenutno na voljo na 11 različnih in raznolikih lokacijah, ne le v Budimpešti! Spoznajte znane lokacije s povsem drugačnega zornega kota, v družbi, sami ali z družbo!

Landventure

Landventure je urbana detektivska igra, ki je v bistvu kot soba pobega na prostem, v kateri lahko sodelujete v razburljivih misijah, potrebujete pa le pametni telefon. Misije, ki temeljijo na različnih temah in zgodbah, zagotavljajo nepozabno zabavo in jih lahko začnete izvajati kadar koli v dnevu. Posebna poslastica je priložnost, da odkrijete nove kraje in podrobnosti mesta, ki jih še niste videli. Misije so trenutno na voljo v več mestih zunaj Budimpešte, med drugim v Szegedu, Pécsu, Balatonfüredu, Esztergomu in Szentendru.

Detektivski ogled lokala

Že samo ime detektivskega ogleda lokala je dovolj, da se vam bo zavrtelo v glavi. Detektivska turneja po lokalih poteka že 7 let in združuje detektivske igre na prostem, sobe pobega in obhode lokalov. Koncept je popolnoma edinstven v naši državi in je bil zamisel Miklósa Szelindija. Pomembno je poudariti, da ni obveznega uživanja alkohola, saj si želijo, da bi bili igra, odkrivanje novih krajev in družba najpomembnejši med potovanjem. Vsaka igra ima svojo zgodbo, zato se zlahka zapletemo v situacije, kot je ugrabitev predsednikovega sina ali pa pred našimi očmi oživi čarovniški svet Harryja Potterja. Detektivska turneja po lokalih je tudi odlična dejavnost za team building ali rojstnodnevno zabavo!