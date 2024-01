7 odličnih skandinavskih dejavnosti in prizorišč v Budimpešti za naporne zimske delovne dni

Skandinavije vam ni treba jemati kot nekaj samoumevnega, da bi se počutili nordijsko. V Budimpešti je na voljo veliko programov in prizorišč, ki vas bodo prepustili nordijskemu duhu.

Smoke Sauna Sisterhood // Uránia (31. januar 2024)

Premierna projekcija in srečanje z občinstvom

31. januarja ob 19.00 bo v nacionalnem filmskem gledališču Uránia potekala premierna projekcija in srečanje z občinstvom dokumentarnega filma Smoke Sauna Sisterhood, ki bo premierno prikazan na filmskem festivalu Sundance 2023. Nagrajeni dokumentarec prikazuje intimne trenutke tradicionalnega življenja v estonski savni, med drugim članice tesno povezane skupnosti žensk, ki govorijo o svojih najbolj varovanih skrivnostih. V nordijskih državah velja, da je savnanje bolj kot sprostitev način sprijaznjenja s samim seboj. Na srečanju z občinstvom bo producentka filma Marianne Ostrat spregovorila o nastajanju filma.

ESCA

Esca je vinoteka, naravni vinski bar in skandinavska restavracija, ki je nastala z združitvijo restavracij, ki so 8 let delovale druga ob drugi, vendar z drugačnim konceptom. Na policah je približno 300 naravnih vin, naročite pa lahko degustacijski meni s šestimi hodi, prigrizke in majhne krožnike ali pa jih odnesete s seboj. Na jedilniku so na voljo tudi izbrani okusi in jedi, vključno s specialitetami, kot so lazanja iz jelenjega mesa, pašteta iz zajčjih jeter in slastno pripravljena rebrca iz mangalice.

1074 Budapest, Dohány u. 29.

Skandinavski knjižni klub | Skriti zakladi s severa // Skandinavska hiša (7. februar 2024)

Knjižni klub s skandinavsko tematiko, priljubljen program v Skandinavski hiši, se nadaljuje tudi februarja. Sedmega februarja bo na sporedu najnovejša knjiga iz Ø, Morska pisma, ki jo je napisala Siri Ranva Hjelm Jacobsen in prevedel Dávid Veress. Knjižni klub bosta vodili Tamara Faár, znana po svojem knjižnem blogu Wall to Wall, in Veronika Varga iz Skandinavske hiše. Za udeležbo na brezplačnem programu je potrebna predhodna prijava po elektronski pošti na naslov regisztracio@skandinavhaz.hu.

Dnevi finskega filma // Art kino Toldi (14.-18. februar 2024)

Dnevi finskega filma bodo od 14. do 18. februarja potekali že trinajstič. V Art kinu Toldi, ki bo gostil dogodek, bodo kot običajno predstavljena najnovejša dela sodobnega finskega filma. Na programu bodo med drugim filmi Babičina hiša, Padajoče listje, Igralec ali smrt je problem živih in Štirje mali odrasli ter dokumentarni film Šepetanje z bobnarji. Poleg projekcij se lahko udeležite tudi programov, povezanih s filmom.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

Lands of Dome // Hiša madžarske glasbe (ob petkih)

Vsak petek zvečer v februarju bo zvočna kupola Hiše madžarske glasbe ponudila posebno doživetje v virtualnem svetu, ki ga je navdihnila Grenlandija. Francoski glasbeni producent Molecule je ustvaril elektronsko glasbeno delo iz zvočnih posnetkov, ki jih je posnel med svojim potovanjem po Grenlandiji. Med 50-minutno projekcijo boste lahko nekaj časa sedeli v foteljih iz fižolovih blazin pod severnim sijem, obkroženi z ledeniki in ob spremljavi glasbe.

1146 Budimpešta, Olof Palme stny. 3.

Maria João Pires, Daniel Harding in Simfonični orkester Švedskega radia // Müpa Budapest (4. marec 2024)

4. marca bodo vrhunski izvajalci napolnili Narodno koncertno dvorano Béle Bartóka v Müpi v Budimpešti. Legendarni portugalski pianistki Marii João Pires in odličnemu britanskemu dirigentu Danielu Hardingu se bo pridružil eden najboljših orkestrov Severne Evrope, Simfonični orkester Švedskega radia. Njun program vas bo popeljal od švedskega 20. stoletja do dunajske klasike in nemške romantike.

1095 Budimpešta, Komor Marcell u. 1.

Pekarna Läget

Ta sveža in hrustljava obrtniška pekarna v središču Budimpešte je skandinavska več kot le po imenu. Pekarna Läget na ulici Bajcsy-Zsilinszky ponuja izbor sendvičev in peciva po skandinavskih receptih ter kvašenega kruha. Vendar se njihovi stalni izdelki, navdihnjeni s skandinavskimi smernicami, ne ustavijo v južnem Stockholmu, zato se ustavite po najnovejšo ponudbo, skodelico posebne kave ali vroče čokolade.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 49.