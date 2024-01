5 odličnih barov z družabnimi igrami v Budimpešti, kjer se lahko sprostite in igrate

V vsakdanjem življenju pogosto pozabljamo, kako pomembno je uživati v veselju do igre, čeprav lahko z njo veliko lažje premagujemo življenjske ovire. Na srečo so namizne igre v zadnjih letih postale vse bolj priljubljene, zaradi česar nam ni treba več sedeti doma, saj je v Budimpešti veliko priložnosti za preizkušanje novih iger.

Salon družabnih iger Red and Black

Salon družabnih iger Red and Black se nahaja v soseski Astoria in je namenjen vsem, ki se želijo po dolgem dnevu igranja družabnih iger sprostiti. Ne glede na to, ali ste izkušen igralec ali se šele učite tega žanra, bo Red and Black zagotovo postal vaše zatočišče! Lokal deluje tudi kot bar in kavarna za goste, zato je idealen kraj, če iščete le posebno kavo, omembe vredna pa je tudi njihova izbira obrtniških čajev, obrtniških piv ter ponudba vin in koktajlov.

1057 Budimpešta, Vármegye utca 17.

PLAY Station Budapest

Na ulici Reitter Ferenc v XIII. okrožju lahko preživite dolge ure ob igranju iger, saj je izbira tu naravnost neverjetna. V PLAY Station Budapest boste našli kar 1 700 različnih družabnih iger, med katerimi lahko izbirate, mojstri iger pa vam bodo z veseljem pomagali pri učenju pravil. Izbiro je vredno pregledati tudi pred prihodom, kar lahko storite kadar koli, saj je na njihovi spletni strani na voljo podatkovna zbirka. Tako so uradno največji izbor barov z družabnimi igrami v Budimpešti, zato jih ne zamudite!

1135 Budimpešta, ulica Reitter Ferenc 72-74.

BarCraft

Prostore skupnosti BarCraft najdete na treh različnih lokacijah v središču Budimpešte, kjer so dobrodošli igralci, cosplayerji, ljubitelji Vojne zvezd in navdušenci nad družabnimi igrami. To odraža tudi notranja zasnova, saj so v vsakem od treh prostorov različne teme. Vsak BarCraft ima namensko sejno sobo, in če iščete namensko sejno sobo, se odpravite v Nyugati, ki ima največjo izbiro več kot 300 sejnih sob. Ta široka izbira se ne izgubi niti na področju pijač, zato poskusite posebne geekovske koktajle!

1111 Budapest, Bartók Béla út 18. | 1092 Budapest, Ferenc körút 34. | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59.

Enter Bar

Enter Bar je igralni bar na območju Bartók Béla út, specializiran za spletne igre in igre brez povezave, v katerem se lahko zabavajo tudi večje skupine. Enter Bar se ponaša z resnično edinstveno notranjostjo, kjer lahko ure in ure igrate 100 različnih družabnih iger in igralnih konzol (Xbox One, PS4, Nintendo SWITCH) ter pri tem pozabite na zunanji svet. Ob sedenju za mizami za namizne igre lahko uživate v fantazijskih koktajlih z geekovsko tematiko in okusni hrani iz gastro puba, ki je na voljo.

1111 Budimpešta, Lágymányosi utca 9.

Játsz/Ma Társasjáték Kávézó

Na ulici Reáltanoda, ob cesti Múzeum körút, najdete prijetno kavarno Játsz/Ma Társasjáték, ki je zatočišče tako za začetnike kot za izkušene igralce. Če ste se naveličali igranja iger doma, je to pravi kraj za vas, saj vas bo njihov izbor iger zagotovo presenetil iz tedna v teden. Tistim, ki ste novinci, pa bodo mojstri iger na voljo, da vam pomagajo in vam celo priporočijo nekaj od 400 iger v ponudbi, ki vam bodo zagotovo všeč! V vročini igre zlahka zdrsnete v topel sendvič, testenine ali zavitek ter osvežilne pijače, brezalkoholne pijače ali alkoholne pijače, ki jih imamo na voljo veliko izbiro.

1053 Budimpešta, Reáltanoda utca 16.