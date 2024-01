Človek, ki je sanjal o madžarsko govorečih hišah: 4 stavbe v Budimpešti Béle Lajte

V začetku januarja smo si v muzeju Kiscell ogledali nišno razstavo, ki z zanimivimi informacijskimi panoji in več kot 200 artefakti, med katerimi so originalni keramični okraski, svetila, pohištvo in modeli ter animirane slike in video posnetki, predstavlja glavne faze življenja in poklicne poti Béle Lajte. V tem članku smo izbrali izbor najpomembnejših arhitektovih del v Budimpešti, ne da bi trdili, da je izčrpen.

Béla Lajta (Leitersdorfer) se je rodil pred 151 leti v neodvisni Pešti kot tretji otrok premožne judovske družine. Njegovo ime morda ne zveni tako znano kot ime njegovega učitelja Ödöna Lechnerja ali glavne osebnosti madžarskega ljudskega sloga Károlyja Kósa, vendar je njegov vpliv na madžarsko arhitekturo 20. stoletja nesporen. Njegova ambicija, ki je izhajala iz študijskih potovanj v tujino, da bi obiskovalcem Madžarske ponudil madžarsko govoreče hiše, je kljub raznolikosti njegovih del očitna v vseh njegovih stavbah.

V tragično kratki karieri, ki je trajala le poldrugo desetletje, je prešel od historizma z bizantinskim pridihom (daleč pred svojim časom) do art decoja, ekspresionističnega funkcionalizma nemške opečne arhitekture in prvega barskega okna v madžarski arhitekturi, njegova vloga v pogrebni umetnosti pa je edinstvena ne le v madžarskem, temveč tudi v svetovnem merilu.

Zavod Wechselmann za slepe

Eden prvih Lajtovih projektov, ki je bil postavljen med letoma 1905 in 1908 po prekinitvi Lechnerjeve tradicije, poleg ljudskih motivov ponazarja tudi arhitektovo občutljivost za finsko arhitekturo tistega obdobja. Temno rdeča opečna fasada in masivnost stavbe sta primera slednjih, medtem ko so obokana vrata in bogato okrašena ograja iz kovanega železa, ki jo je prav tako zasnoval Béla Lajta, z napisi v Braillovi pisavi z biblijskimi citati in verzi madžarskih pesnikov, nekdanjim prebivalcem stavbe, ki je zdaj šola za invalide, omogočala otipljivo doživetje.

1145 Budimpešta, Mexikói út 60.

Parisiana Mulató

Stavba Parisiana, na katero so vplivali Avstrijci Otto Wagner, Josef Hoffmann in Adolf Loos, je pomenila novo fazo v arhitekturi Béle Lajta in je bila zgrajena leta 1909. Sirotišnica v stranski ulici, ki izžareva razkošje, a uporablja zadržane materiale, s svojo marmornato fasado, ki združuje orientalske motive in geometrijske oblike, ter poudarjenim podstrešjem z zlatimi in črnimi skulpturami čeveljcev (avtor enako sijajni Géza Maróti), napoveduje veliko poznejši slog art deco, vendar jo lahko razumemo tudi kot povzetek idej Béle Lajte o moderni arhitekturi. V stavbi, ki je bila nekoč drugi dom višjega sloja, zdaj domuje družba Novega gledališča.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 35.

Hiša Rózsavölgyi-ház

Trg Szervita je v mnogih pogledih eden najbolj arhitekturno zanimivih krajev v Budimpešti, kjer se dobro prepletajo neorenesansa, secesija, art deco in sodobna arhitektura. Poleg hiše Turške banke, ki se ponaša z največjim zunanjim mozaikom v mestu, je drugi izjemen umetniški dosežek trga trgovska stolpnica Béle Lajta, ki je bila odprta leta 1912 in sta jo naročila njegova brata Henrik in Rezső. Zaradi vodoravnega, ravnega pročelja, keramičnih pasov Zsolnay, ki so se zgledovali po ljudski umetnosti iz Bratislave, Nitre in Sárvára, in nazaj nagnjenega podstrešja, ki je v svojem času povzročilo manjši škandal, je stavba ena od mojstrovin madžarske predmoderne arhitekture.

1052 Budimpešta, Szervita tér 5.

Harsányi najem hiše

Najemno hišo Harsányi sta naročila brata Harsányi, ki sta imela v lasti kavarno New York in sta bila z Lajto v sorodstvenem razmerju. V hiši Népszínház utca se v skoraj neokrašeni stavbi z zaobljenimi vogali in rizalitom podobnimi parapetnimi bloki srečata zrela secesija in moderna arhitektura, ki še vedno išče svoja krila. Eden od očarljivih detajlov šestnadstropne stavbe z valovitim pročeljem je reliefni napis “Népszínház utca 19” nad vhodnimi vrati, prepleten z vinsko trto s srčastimi listi. Zadnje obsežno delo Béle Lajte, dokončano za časa njegovega življenja, je še pred nekaj leti izstopalo od sosednjih stavb zaradi svojega propadajočega stanja, zdaj pa pritegne pozornost s svojim ometom v barvi koral.

1081 Budimpešta, Népszínház utca 19.

Razstava Béla Lajta 150 – Budimpeštanske stavbne usode je v muzeju Kiscelli na ogled do 28. aprila 2024, vsak dan razen ponedeljka od 10. do 18. ure.