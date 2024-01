7 odličnih družinskih aktivnosti v Budimpešti v zimskih mesecih

V Budimpešti lahko izbirate med neštetimi družinskimi dejavnostmi v zaprtih prostorih, če načrtujete razburljiv dan za otroke in odrasle. Tukaj je nekaj izmed njih, od gledaliških predstav in razstav do dobrega adrenalinskega doživetja.

Festival Kalandra Fül (24. februar 2024)

24. februarja bo v Glasbenem centru v Budimpešti potekal edini madžarski festival klasične glasbe, namenjen posebej otrokom. Med celodnevnim programom se bodo obiskovalci lahko potopili v svet Mozarta, Beethovna, violin, ljudskih pesmi, pravljic in otroških pesmi, preizkusili pa se bodo lahko tudi v glasbi in celo skladanju. Udeležijo se lahko tudi rokodelske delavnice in si celo ogledajo predstavo Čudež in kozarec. Poleg festivala bo orkester Danubia Orchestra v sklopu cikla “Kalandra Fül!” med letom izvedel tudi več otroških koncertov – na primer Mozart 3. februarja.

1093 Budimpešta, Mátyás u. 8.

Družinski kino v otroški sobi Etele Kids (več krat)

Etele Kids, eden od 14 kinematografov v kinu ETELE, je bil zasnovan z mislijo na družine in otroke ter ponuja barvit svet zgodb. Z drugimi besedami, prijetne barve, nižji stoli, premične blazine, družinski boksi in zabavna projekcijska platna dopolnjujejo izkušnjo kina za otroke, stare od 5 do 10 let. Poskrbeli so tudi, da so filmi tišji od povprečja in da v dvorani ni popolne teme.

1115 Budimpešta, Etele út 68.

Pravljica v gledališču Center (več terminov)

Gledališče Center se nahaja v Azijskem centru, kjer lahko otroci uživajo v različnih interaktivnih, zabavnih in poučnih predstavah. Otroško gledališče, ki je namenjeno predvsem otrokom, starim od 4 do 8 let, ima na repertoarju več kot 20 pravljic, različne lutkovne predstave in koncerte. Zadnji konec tedna v januarju bosta otrokom na voljo muzikala „Tek želve in zajca” in „Kralj z viharnikom”. 11. februarja pa bodo skupaj z družinami presenečeni z igrivim pustnim koncertom.

1152 Budimpešta, Szentmihályi út 167-169.

Razstava – Čudoviti svet cirkusa (do 29. februarja 2024)

Madžarski kmetijski muzej do 29. februarja gosti mednarodno razstavo cirkuških relikvij ter del cirkuške umetnosti in filma. Razstava o zgodovini cirkusa bo predstavila osebne zgodbe, vrhunske produkcije in realnost na cirkuških odrih in zunaj njih od preteklosti do danes. Še več, del tega sveta lahko postanemo s pomočjo 100 let starega vrtiljaka, muzejskih iger, skupinskega cirkuškega izobraževanja in virtualne hoje po vrvi.

1146 Budimpešta, Vajdahunyad stny.

Pravljična pustolovščina v Muzeju pravljic

Muzej pravljic, otrok Sándorja Kányádija, očara otroke, stare od 4 do 10 let, s svojim pisanim svetom čarobnosti. Njegova stalna razstava je pravljično potovanje s preizkušnjami in ovirami, ki jih lahko otroci rešujejo, da bi dosegli želeno „kraljestvo strank”. Otroci, stari od 11 do 14 let, pa so vabljeni na Delavnico pripovedovanja zgodb o triprstem račku, kjer se lahko po dogovoru naučijo skrivnosti pripovedovanja zgodb. Za obiskovalce Muzeja zgodb so redno na voljo tudi zanimive dejavnosti.

1013 Budimpešta, Döbrentei utca 15.

Za starejše otroke: MAG47 Climb&Cafe

Če potrebujete malo adrenalina, vam največji plezalni center v državi obljublja zabavno doživetje za vso družino s starejšimi otroki. MAG47 na 2300 kvadratnih metrih površine s stenami, visokimi do 17 metrov, sprejme vse, od popolnih začetnikov do športnih plezalcev. Pri prvem obisku vam bodo pomagali mojstri stene, udeležite pa se lahko tudi treningov za otroke in odrasle, enodnevnih tečajev in celo posebnih treningov za otroke s hiperaktivnostjo in pomanjkanjem pozornosti.

1106 Budimpešta, Kada u. 144.

Družinski detektiv v muzeju: Landventure

Spremljajte nenavadno odkritje profesorja Perpetuuma v madžarskem nacionalnem muzeju in razrešite starodavno skrivnost, ki bi do temeljev pretresla svet. V urbani detektivski igri Landventure lahko z ekipami do 6 oseb odkrivate skrivnosti Narodnega muzeja. Ko kupite nalogo, se lahko s pomočjo ugank na telefonu kadar koli med delovnim časom muzeja podate na pustolovščino. Potrebovali boste tudi vstopnico za stalno razstavo, ki jo lahko dobite po znižani ceni, ko pokažete kodo igre.

1088 Budimpešta, Múzeum krt. 14-16.