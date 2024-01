Poseben zimski vlak za raziskovanje pravljičnega gozda Bükk

Na prvo letošnje doživetje vam ne bo treba dolgo čakati, saj se bo Zúzmara Express odpravil na pot v dveh vikendih, ki bosta ponudila posebne trenutke.

Zimski posebni vlak družbe Northern Forest Ltd. in državne gozdne železnice Lillafüred bo na poti 27. januarja in 3. februarja.

Majhen vlak bo vozil med krajema Miskolc-Dorottya utca in Mahóca, potnike pa bo prevažal zjutraj in zgodaj popoldne. Obe soboti se bodo lahko predhodno prijavljeni potniki vkrcali na vlak za Mahóca ob 9:40 in 13:05, na vlak za Miskolc pa ob 11:35 in 15:15.

To edinstveno doživetje vam bo omogočilo raziskovanje naravnih zakladov tega območja. Izlet z majhnim vlakom je lahko celodnevno pohodništvo po gozdu, sprehod po jezeru Varbo ali zimski piknik.

Za vlak Zúzmara Express je potrebna predhodna prijava, ki jo lahko zaključite s klikom tukaj.