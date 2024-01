Ledene pokrajine: 6 čarobnih zimskih destinacij

Čeprav se zaradi najhladnejših dni v letu vse težje odpravimo iz toplega doma, se je vredno odpraviti na pot zaradi čarobnosti ledenih čudes naše dežele.

Dolina Óbánya, Mecsek

Ta čarobna 11-kilometrska zanka, katere del je speljan po modri poti, se začne v kraju Óbánya in vključuje Kisújbánya, vas popelje skozi pravljični svet vzhodnega Mecseka. Enostaven, družinam prijazen pohod se začne v slikovitem območju jezer Pisztrángos in se nadaljuje po romantični dolini, ki se vije med potoki. Tu nas bosta očarala z mahom porasla skala Csepegő in čudovit razgled na slap Ferde, nato pa se bomo skozi očarljivo Kisújbányo odpravili do razgledne točke na panoramskem hribu Ciganány, od koder se bomo počasi vračali v Óbányo.

Slap Dömörkapu, Szentendre

Le streljaj od glavnega mesta se lahko potopite v fascinanten svet Dömörkapuja, kjer lahko odkrijete slikovite naravne zaklade, kot so potok Bükkös, izvir Lajos in slap Dömörkapu. Na začetku te razgibane poti, ki je enostavna za hojo z otroki, pri mostu najdete poseben slap Dömörkapu, ki si ga lahko pobliže ogledate tudi, če se spustite po kamnitih stopnicah. Če nadaljujete pot ob potoku, lahko obiščete tudi čudovit slap Anna Valley.

Slap v dolini Ilona, Parád

Najvišji naravni slap na Madžarskem je 10-metrski slap doline Ilona, ki pada iz razpoke v obliki črke V v navpični skalni steni doline Ilona. Ta čudoviti slap postane resnično osupljiv po obilnem deževju ali taljenju snega, vendar ga je vredno obiskati v vsakem letnem času. Najbolje se mu je približati z Aleksandrovega grebena, skozi gost gozd, bukev ob potoku, ob strani ozko valovite struge potoka in se vzpenjati navzgor.

Spodnji in zgornji slap, Mátrakeresztes

Iz Mátrakereszesza lahko po znakih rdečega križa vstopite v pravi ledeni skalni svet zaradi drobnih slapov Mátra, ki pozimi kot ledenke padajo s sten skal. Najprej pridemo do slapa Alsó, ki je bolj geološki spektakel kot pravi slap, vendar pozimi okoli skalnatega grebena ustvari osupljivo ledeno zaveso. Od tu vodijo poti do zgornje skalne stene, kjer se je nekoč skrival slavni razbojnik Márton Vidróczki. Nedaleč stran je še bolj spektakularen Zgornji slap, do katerega pridete, če sledite rdečemu trikotniku ob vijugasti strugi potoka.

Soteska Dera, Pilisszentkereszt

V bližini Mesečevega rova, jugovzhodno od Pilisszentkereszta, je soteska Dera, ki je dobila naziv najbolj atmosferične doline potoka Pilis, divji in slikovit kraj, kjer lahko doživite marsikaj. Romantični leseni mostovi vas po označeni poti vodijo z ene strani soteske na drugo, medtem ko vam pot prekrižajo navdušujoči naravni zakladi. Na krožni poti, ki traja le 1-2 uri, vas bodo obkrožali potapljajoči se potoki, slapovi, majhne soteske in spektakularne skalne formacije.

Sződligeti-horgásztó

V kotičku v zavoju Donave leži Sződliget, kjer lahko na divji in romantični gozdni poti odkrijete čarobnost Sződligeti-horgásztó (Sződligeti-horgásztó). Jezero so nekoč kopali za opekarno, nato so ga napolnili z vodami potoka Rákos, danes pa je to pravljična pokrajina s kočami in čolni. Čeprav sta jezero in njegova okolica lepa v vseh letnih časih, sta morda najbolj izjemna po obisku matere Holle, med zimsko poplavo. Pomembno je poudariti, da je jezero v zimskih mesecih za javnost odprto le ob koncih tedna med 9. in 15. uro.