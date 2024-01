14 intimnih vinskih izletov in obiskov kleti v januarju 2024

Tretji konec tedna v januarju nas madžarski vinogradniki ob dnevu svetega Vincencija povabijo v najlepše vinske regije v državi, da bi napovedali letošnjo letino. Zbrali smo najzanimivejše prireditve posvečenja vinske trte in ogleda kleti, da bo vaš januar nepozaben.

Vincencijev dan: ogled vinske kleti v Baja (19. in 20. januar 2024)

Vinske kleti v Baji vas na Vincov dan vabijo na tradicionalni ogled kleti. Povabili vas bodo na ogled kleti, kjer boste uživali v degustaciji vin, pokušini vin in okusnih prigrizkih.

Izlet po kleteh na dan Vincijevega dneva // Zajc (19. in 20. januar 2024)

V dveh dneh ste vabljeni na pet degustacij vin v mestu Nyúl. Interaktivne degustacije bodo vključevale tako lahke serije kot vrhunska vina.

Vikend s pečenjem prašičev na Vincijev dan // Györköny (19.-21. januar 2023)

Tridnevni program z nastanitvijo, vinsko večerjo, zakolom prašiča, ogledom vin, večerjo s pečenim prašičem.

Vincijev dan odprtih kleti v Mád (19.-21. januar 2024)

V kraju Mád bodo na programu Vincovega dneva odprtih kleti štiri degustacije. V soboto se program začne z blagoslovom vinske trte.

Vincencijev dnevni ogled kleti v vinorodni deželi Pannonhalma (19.-21. januar 2024)

Med 19. in 21. januarjem vas v vinorodni deželi Pannonhalmi čaka sedem odprtih kleti, paketi degustacij in avtobusni ogled vinorodne dežele.

Zala Superhiker – Vincov dan z blagoslovom grozdja in presenečenji (19.-21. januar 2024)

Društvo za mednarodno prijateljstvo Experience Balkan in društvo KulTuristák organizirata poseben vikend gastronomskih in kulturnih doživetij pod strokovnim vodstvom in v organizaciji Kocsmaturista.

Vinogradniški izlet na Vincov dan v vinorodni deželi Villány (20. januar 2024)

Zjutraj lahko uživate v Vincovem programu z degustacijo sodov, čez dan v sprehodu po vinogradih, zvečer pa v večerji v vinski regiji Villány.

Degustacija vin in napovedovanje palic na Vincov dan // Vác (20. januar 2024)

Tradicionalna degustacija vin in napovedovanje palic ob Vincovem dnevu v vinski kleti Lingvay v kraju Pence.

Blagoslov s pletenicami in ogenj na dan Vincijevega dne // Stare kleti Dunaföldvár (20. januar 2024)

Zjutraj se program začne v vinogradu Jánosa Appelshofferja z rezanjem in blagoslovom trsov za dan Vincijev. Popoldne se lahko ogrejete ob tabornem ognju pred sedežem reda svetega Rokusa.

Degustacija vin na Vincov dan v vinogradu Ete (20. januar 2024)

Med 13-kilometrskim pohodom lahko obiščete Pulapustro, kjer lahko kupite okusne domače sire. Nato si lahko v Ete ogledate fantastični radijski muzej strica Lacija Rohonczija in njegov samograditeljski avtomobil – ki nosi ime vasi. Od tu vas cesta vodi do vinograda, kjer lahko poskusite nova vina iz več kleti.

Gastronomska tura na Vincov dan od Villányja do Palkonye (21. januar 2024)

Gastronomski izlet v okviru krožka prijateljstva pohodništva in hoje v naravi Drávaköz z obiskom kleti Palkonya in Villánykövesd. Izlet ne bo običajen pohodniški izlet, med vasmi se boste lahko večinoma peljali z vlakom.

Vinska degustacija v Mohácsu (27. januar 2024)

V soboto, 27. januarja, bo v kraju Busóudvar v Mohácsu potekala 15. vinska degustacija ob Vincovem dnevu.

Posvetitev pletenic in vinska večerja na Vincov dan // Hajósi Pincefalu (27. januar 2024)

Posvetitev pletenic in vinska večerja v hiši veselega švabskega dogodka v vinski hiši Kovács v kletni vasi Hajósi.

Vincencijev dnevni blagoslov pletenice in novega vina // Bóly (27. januar 2024)

Z namenom vzpostavitve tradicije društvo Egymásért, za Bóly organizira posvetitev pletenice in novega vina na Vincov dan. Lokalni župnik Attila Kutas bo blagoslovil protja in novo vino. Po slovesnosti boste lahko uživali v degustaciji vina in kmečki večerji.