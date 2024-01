11 zanimivih dokumentarnih filmov na Netflixu in drugih, ki vam bodo polepšali zimske večere

Najboljše zgodbe vedno piše življenje in dokumentarni žanr to trditev odlično izpolnjuje, saj so na platnu obdelane in prikazane neštete zanimive in skoraj neverjetne zgodbe. Za dolge zimske večere smo zbrali najboljše iz zadnjih nekaj let.

My Octopus Teacher (Netflix)

O hobotnicah vemo presenetljivo malo, vendar so veliko bolj zapletene in posebne, kot si morda mislimo. V dokumentarnem filmu Učim te, hobotnica filmski ustvarjalec, ki se je nekoliko zataknil v svojem življenju, sklene nenavadno prijateljstvo s hobotnico v južnoafriškem gozdu morskih alg in dobi vpogled v življenje te živali. Osupljivi podvodni posnetki, ki jih še nikjer drugje ni bilo mogoče videti, so poklon delu Craiga Fosterja, nominiranca za emmyja, film pa je leta 2021 prejel oskarja za najboljši dokumentarni film.

Beckham (Netflix)

Dokumentarna serija z doslej še nikoli videnimi posnetki spremlja meteorski vzpon Davida Beckhama od skromnih začetkov do svetovno znanega nogometnega zvezdnika. Intimno serijo je režiral z oskarjem nagrajeni Fisher Stevens (Zaliv, Palmer), v njej pa nastopata David in Victoria Beckham.

Zaporniške izpovedi Gypsy Rose Blanchard (Apple TV+)

Zgodba Gypsy Rose je pretresla svet. Nedavno izpuščena 32-letnica je v zaporu preživela skoraj osem let, ker je njen fant ubil njeno mamo. Mati je trpela za bizarnim sindromom zlorabe otrok, imenovanim Munchausen by Proxy, psihiatrično boleznijo, zaradi katere je bila njena hči prisiljena v mučne medicinske posege, svet pa je dolga leta prepričevala, da te posege potrebuje zaradi svojih neštetih zdravstvenih težav, kar je izkoriščala za hajkanje po televiziji in zbiranje donacij. Gypsy so pred kratkim izpustili iz zapora, njeno pričevanje iz zapora pa razkriva veliko…

The Deepest Breath (Netflix)

Rekordni prvak v prostem potapljanju in junaški varnostnik, ki ju povezuje strast do prostega potapljanja, se s srhljivim in vsestranskim podvigom vpišeta v zgodovino. Razburljivo potovanje – in neizogibno tveganje – v lovu za sanjami se srečata na dnu oceana.

Doživite 100 let: Skrivnosti modrih con (Netflix)

Potujte po svetu z Danom Buettnerjem, ki raziskuje pet edinstvenih skupnosti, kjer ljudje živijo izjemno dolgo in pestro življenje. Raziskovalec in pisec National Geographic Dan Buettner gledalce popelje v kraje, kjer ljudje živijo najdlje, in išče odgovore na vprašanje, zakaj.

Brez meja (Disney+)

Chris Hemsworth se odpravi na misijo, da bi odkril, kako živeti bolj zdravo. S pomočjo vrhunskih strokovnjakov, družine in prijateljev se poda na vrsto izjemnih izzivov, da bi premaknil nove meje in ustavil bolezni, povezane s staranjem, še preden se razvijejo. Igralec odkriva, kako lahko vsi sprostimo svoj potencial, da bomo vse življenje bolj fit, zdravi in srečni.

Življenje na našem planetu (Netflix)

Življenje na našem planetu je osupljivo vizualna naravoslovna serija, ki jo producira Steven Spielberg, pripoveduje pa Morgan Freeman. Ta prelomna serija filmov o naravi pripoveduje fascinantno zgodbo o osvajanju, prilagajanju in preživetju življenja na Zemlji skozi milijarde let.

The Jeffrey Epstein: Filthy Rich (Netflix)

Ta dokumentarna serija na podlagi zgodb preživelih raziskuje, kako je obsojeni poslovnež in spolni nasilnež Jeffrey Epstein svoje bogastvo in moč uporabljal za trgovanje z ljudmi in razvajanje mladoletnikov. Dokumentarec je režirala Lisa Bryant, temelji pa na knjižni uspešnici “Filthy Rich” avtorjev Jamesa Pattersona, Johna Connollyja in Tima Malloya.

Po svetu z Zacom Efronom (Netflix)

V prvi sezoni oddaje Around the World with Zac Efron se igralec in wellness guru Darin Olien odpravi na potovanje po svetu v iskanju skrivnosti zdravega in trajnostnega načina življenja. V drugi sezoni se Zac in Darin odpravita na miselno spodbudne pustolovščine v Avstralijo, kjer spoznavata bogato biotsko raznovrstnost in kulturo ter prizadevanja za njeno zaščito.

You Are What You Eat: The Twin Experiment (Netflix)

V tem edinstvenem dokumentarcu enojajčna dvojčka osem tednov živita popolnoma drugačen življenjski slog in se prehranjujeta po različnih vzorcih, da bi s tem edinstvenim eksperimentom ugotovila, kako določena živila dejansko vplivajo na naše telo.

Skrivnosti FIFA (Netflix)

Dokumentarna serija o FIFA razkriva burno preteklost organizacije, polno bojev za oblast in globalne politike, ter kaj je potrebno za organizacijo svetovnega prvenstva.

+1 Mednarodni festival dokumentarnega filma v Budimpešti (27. januar – 4. februar)

Če še vedno nimate dovolj dokumentarnih filmov, je Budimpeštanski mednarodni festival dokumentarnega filma, ki bo potekal od 27. januarja do 4. februarja, namenjen prav vam. Na 10. BIDF je festival ponovno povabil nove filme z oskarjem nagrajenih režiserjev in za oskarja nominiranih filmov (Defiant, Total Trust), občinstvo pa se bo po vsaki projekciji lahko pogovorilo z ustvarjalci in strokovnjaki. Za več informacij kliknite TUKAJ!