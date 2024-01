Raclette, fondue & sir v vseh količinah: 6 krajev v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi

Pozimi ni nič boljšega kot vroč sendvič s sirom, kremni fondi s prijatelji ali kozarec vina s francoskim sirom. Če ste ljubitelj sira v vseh njegovih oblikah, vas bomo popeljali na nekaj najbolj slastnih mest v Budimpešti!

Bonjour Fromage je očarljiva trgovina s sirom v Óbudi.

Francoski siri, krožniki sira in raclette vas čakajo v Bonjour Fromage, majhni trgovinici, skriti na tlakovani ulici v Óbudi. Prijazno družinsko podjetje ponuja okusne francoske sire in druge dobrote šele dve leti, vendar obiskovalci vedno odidejo zadovoljni in z veseljem pričakujejo nov obisk „francije” v Óbudi.

1037 Budimpešta, Bokor utca 2-4.

Fondue-datum: 360 Bar

Sirne noči nad mestom! Od 19. do 21. januarja se s prijatelji, družino ali samo za romantično druženje zberite ob slastni toploti kremnega sira. Ta konec tedna se odpravite v 360 Barba in uživajte v čudovitem razgledu z enega od ogrevanih inglov. Če vam datum dogodka Fondue Date ne ustreza, se v bar na strehi odpravite kateri koli drug dan na zimsko specialiteto, ki vključuje fondue švicarskega sira, starani topljeni sir bleu in klasične mac & cheese.

1016 Budimpešta, Andrássy út 39.

Najboljši ocvrti čedar: Ropogó

Priljubljeni lokal na Muzejskem bulvarju ponuja najboljše veganske, vegetarijanske in mesne jedi, ki so vse hrustljavo zapečene v posebni skorjici. Pestra izbira vključuje česnovo kremno juho in pečen čedar na žaru z izbiro zanimivih omak in prilog. Poskusite!

1053 Budimpešta, Múzeum körút 41.

Neustavljivi sendviči s sirom: Tosti Budapest

Tosti Budapest idejo nizozemskega toplega sendviča ponese v nadnaravne višave, kjer lahko vsak teden poskusite sezonski favorit ali pa izberete priljubljeno stalno ponudbo sendvičev – eno je gotovo: mehkega topljivega sira ne manjka! Na voljo so tudi mesni in brezmesni toasti ter celo pravi nizozemski vaflji.

1055 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 76.

Oda Erminu: Jaromír v tempelj

Jaromírov priljubljeni marinirani camembert, ki ga je navdihnila priljubljena pivska skuta Čehov, sir ermine, se neustavljivo topi v ustih. Postrežba je preprosta, a prav popolna: sir postrežemo z vloženo čebulo in svežim kruhom. Za zaključek doživetja si privoščite pivo češkega porekla!

1088 Budapest, Lőrinc pap tér

Za obilen mak in sir: Petrol Beer & Barbeque

Prepričan sem, da mnogi med vami že poznajo ta novi val BBQ na ulici József körút, toda ali ste vedeli, da tja ne smete iti samo, če iščete dobro pivo in dimljene mesne jedi? Na Petrolovem meniju so tudi sirove dobrote, kot so ocvrti makaroni s tartufi, goveji in klasični makaroni s sirom ter priljubljeni ekstra sirov krompirček.

1085 Budimpešta, József körút 35.