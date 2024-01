V lovu za krivimi užitki: zgodba o zloglasnem madžarskem kokainskem baronu

Čeprav kokain ni prva stvar, ki nam pride na misel, ko pomislimo na obdobje Horthyja, je imel beli prah pomembno vlogo v nočeh prestolnice in je bil najbolj priljubljen med mlado aristokracijo. Odkritje cvetočega posla z drogami je bilo povezano z znanim kazenskim primerom, smrtjo barona Jenőja Kövessa, čigar nezavestno truplo so našli na mrzel januarski dan.

Mnogi pozabljajo, da uživanje drog ni novodobni pojav in da se je v dvajsetih letih 20. stoletja kokain v višjih slojih razširil v obsegu, kakršnega še ni bilo. Glavna prizorišča živahnih budimpeških noči so bili nočni klubi v VI. in VII. okrožju, vendar so kokain, ki je bil na recept in v zelo majhnih količinah na voljo v lekarnah, pogosto kadili tudi na odprtih ulicah.

Tisti, ki se niso zadovoljili z dovoljenim odmerkom, so se morali zanašati na črni trg, kjer je bila droga na voljo v prahu in tekoči obliki, ki so jo na Madžarsko pripeljali iz Berlina, evropske prestolnice kokaina v dvajsetih letih 20. stoletja.

Kokainska mrzlica v prestolnici

Velikega navdušenja nad drogo ni spregledal takratni tisk, saj so se o priljubljenem belem prahu, njegovi uporabi in porabnikih redno pojavljali članki v najbolj znanih časopisih tistega časa.

Časopis Pesti Napló je o tem pojavu poročal takole:

„[…] uživanje kokaina je postalo modna muha. Skoraj vsak plesalec ima pri sebi majhno škatlico v velikosti posode za kuhanje riža. Ko so v pravi družbi, z graciozno gesto vzamejo lepo majhno škatlico iz torbice in si s praškom zamahnejo na hrbtno stran roke”.

Tako je novo modo povzela ena najbolj znanih revij, časopis Az Újság:

„Kot vse očarljive strasti se ponoči skoraj neopazno širi po velikem mestu, se prikrade v hiše, zasebna stanovanja, zelo pogosto v stanovanja uglednih ljudi, v katera seveda oči policije ne morejo videti.”

Droge, ki so prihajale iz Zahodne Evrope, so prodajali natakarji v kavarnah, prostitutke ali taksisti, najbolj znan preprodajalec pa je bil vedno elegantno oblečeni Elek Sóhár, ki je skrbel za oskrbo najbolj elitnih krogov.

Med njegovimi moškimi strankami, ki je bil v podzemlju znan le kot Lexi Kokós, v tabloidnem tisku pa kot kralj kokaina, sta bila Dezső Kosztolányi in manj znani baron Jenő Kövess. Njegov oče, baron Hermann Kövess, je bil eden zadnjih generalov monarhije, njegova mati pa je bila lastnica tobačne veletrgovine na Andrássy Road.

Kokainski baron, ki živi skrivno življenje

Čeprav je bilo življenje Jenőja Kövessa navzven videti popolno, saj je imel vse, kar je potreboval, se je počutil osamljenega, zato se je pred tesnobo zatekel v nočno življenje. Visok, vitek moški dobre postave je postal redni obiskovalec nočnih klubov in bordelov v prestolnici, kjer je uporabljal različne spolne storitve, drugačne od tistih, ki jih zahteva povprečna stranka.

Njegov življenjski slog, ki je bil skrivnost tudi za njegove najbližje prijatelje, je prišel na dan 16. januarja 1929, ko so 31-letnika našli nezavestnega v njegovem lastnem stanovanju. Življenje mu je rešila hitra in strokovna zdravniška oskrba, ki jo je zagotovila njegova družina, vendar na vprašanja, zakaj mu je postalo slabo, zakaj je ležal gol v svojem stanovanju in zakaj je bilo njegovo telo prekrito z modricami, ni dobil odgovora.

Jenőjeve skrivnosti so očitno odšle z njim v grob, saj je umrl zaradi pljučnice, za katero je zbolel v sanatoriju, vendar njegova družina ni hotela pustiti zadeve pri miru in je najela najboljše preiskovalce, da bi odkrila okoliščine njegove skrivnostne smrti.

Spolne igrače, orgije in droge

Med preiskavo je kmalu postalo jasno, da je bil Jenő, ki se je vsem zdel nedolžen, prejšnjo noč v sumljivem stanovanju v ulici Zichy Jenő, kjer je bil po besedah sosedov reden gost. Presenetljive novice se niso končale: vrvi in biči, najdeni v eni od sob stanovanja, so kmalu pojasnili poškodbe na moškem telesu, količina najdenega kokaina pa je pojasnila skrivnostno bolezen.

Primer je v takratnem tabloidnem tisku povzročil veliko senzacijo, saj je skrivno življenje tihega, aristokratskega fanta šokiralo vse, o moškem, ki je umrl v sumljivih okoliščinah, pa so redno poročali tudi časopisi. Časopis je o zloglasnem stanovanju poročal takole:

„Več sob v razkošno opremljenem stanovanju je bilo spremenjenih v pravo mučilnico. Našli so celo prisilni jopič. Tam je bila tudi lesena miza, na kateri so mučili ljudi, ki so padli v kokainsko omamo. […] Policija je ugotovila, da so v kleti pogosto potekale orgije. Del kleti je bil v ta namen oblikovan tako, da se kriki mučenih ljudi niso slišali.”

In tako je časopis Pesti Napló povzel skrivnosti barona, ki je vodil boemski način življenja:

„[…] skoraj nikoli ni zahajal v družbo svojega ranga, ampak je zelo pogosto hodil v kraje, kjer se je predajal nenavadnim strastem. Eden od detektivov je med drugim odkril, da je baron Jenő Kövess pogosto užival kokain.”

Po končani preiskavi je bilo stanovanje, v katerem se je zgodila usodna noč, razstavljeno, ljudje, ki so v njem živeli in delali, pa so bili privedeni pred sodišče, kar je omogočilo razkritje širše mreže mamil.

Odmeven primer je pomembno vplival na uporabo kokaina v državi, saj so bili zaradi njega vsi nekoliko bolj previdni pri uporabi belega strupa, samo leto dni po dogodku pa je bil leta 1930 sprejet prvi zakon, ki je nalagal visoke denarne kazni tistim, ki so jih spoznali za krive posedovanja ali uporabe kokaina.