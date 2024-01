Mrtvec v košari: zgodba o najbolj znanem madžarskem kazenskem primeru s preloma stoletja

Pred 110 leti, 10. januarja 1914 zjutraj, sta dva dečka v Donavi opazila potovalno košaro, za katero se je kmalu izkazalo, da je v njej truplo mlade ženske. Ta nenavaden primer je v takratnem tisku povzročil veliko senzacijo, umor Elze Mágnás pa od takrat velja za najslavnejši kriminalni primer preloma stoletja.

Deklica v velikem mestu

Elza Mágnás se je rodila kot Emilia Turcsányi leta 1880 v današnjem Felvidéku, kjer je že od malih nog pomagala materi kot pralka. Kot mnoga druga dekleta je bila leta 1896, v letu tisočletja, poslana v Budimpešto, kjer je začela delati kot služkinja in strežnica.

S svojo lepoto in neponovljivo karizmo je kmalu pridobila vse večji ugled v mestnih nočnih klubih, kjer je delala kot natakarica, pravi preboj pa ji je prinesel Orfeum v Budimpešti, kjer je proste dni preživljala v družbi bogatih gospodov.

Takrat je prevzela svoje umetniško ime v upanju, da bo napredovala po družbeni lestvici in sčasoma dosegla svoj cilj – gibanje v najbolj uglednih krogih.

Srečanje, ki je vse spremenilo: Max Schmidt

Elsi Veličastni ni bilo treba dolgo čakati, saj je nekega bujnega večera v Orpheumu srečala Maxa Schmidta, 20 let starejšega dunajskega izdelovalca pohištva, in se ji je kar utrgalo. Kljub zgodbam, da ga je v javnosti klicala “stric”, sta hitro začela romanco, ki je njene sanje spremenila v resničnost, saj ni bila več zaposlena, temveč gostja na zabavah.

Max mu je dala vse, kar si je želel, bleščeče stanovanje na nabrežju Bem in stalno zalogo dragih oblačil, nakita in edinstvenega pohištva iz vse Evrope. Najel je tudi učitelja jezikov, da bi jo usposobil za „damo”, tako da se je naučila nemško in angleško.

Kljub njenim prizadevanjem Elsa ni bila sprejeta v resnično elitne kroge, veljala je le za zanesljivo ženo bogatega moškega, s katerim se nikoli ni videla. Gyula Krúdy, eden najpomembnejših pisateljev tistega časa, je o odnosu med razvpitima dekletoma zapisal naslednje:

„Ženske, ki so mu (Maxu Schmidtu) ugajale, je polagali v krsto iz rude, oblečene v belo poročno obleko, z mirtinim vencem, in jih kot take oboževal. Elza magnatka je bila toliko bolj neumna – kot so rekli njeni tovariši –, da je nasprotovala bogatašu …”

Kljub številnim zavistnežem je bilo njeno življenje v zunanjem sijaju povezano z mnogimi žrtvami: popolnoma se je morala odpovedati samostojnosti in se podrediti željam moškega, ki ji je narekoval celo oblačenje in barve, ki jih je nosila.

Umor, ki je pretresel Budimpešto

V mrzli zimski zori 10. januarja 1914 sta dva fanta zabodla potovalno košaro, ki je obtičala na kamnih na dnu Margaretinega nabrežja in se vrtela v vodi. Radovednost ju je premagala in padla sta v vodo, vendar si niti v najhujši nočni mori nista predstavljala, da bosta našla truplo mladega dekleta, ki je bilo oblečeno le v eno srajco.

Neznano dekle je bilo v poročilu opisano takole:

„Približno 30 let stara, krščanskega tipa, srednje visoke, zmerno hranjena, dobro urejena. Oči sive, trepalnice dolge, svetle, obrvi svetle, ukrivljena usta srednje velikosti, ustnice nabrekle, nos srednje velik, širok raven nos, ušesa rahlo štrleča od glave. Nohti na rokah in nogah dobro urejeni. Na telesu je bila bela batistna srajca slabe kakovosti z okrasom običajne strojne sponke.”

Grozljivost primera je v takratnem tisku povzročila veliko razburjenje, saj so se o neidentificiranem truplu širile govorice, celotno mesto pa je ugibalo, kdo je skrivnostna žrtev in kaj se ji je zgodilo.

Preiskovalci so sprva začeli s košarico, ko pa niso našli nobenih sledi, so skušali pridobiti namige s fotografije obraza trupla. Prejeli so več prijav, da so gospo videli na ulici Döbrentei, neka ženska iz Tejriaga pa je prav tako zadevnega jutra videla mlado žensko in moškega s potovalno košarico.

Potem ko so številni ljudje Elzo prepoznali na sliki, nekateri so jo identificirali v obdukcijski sobi bolnišnice svetega Janeza in ko so se oblačila in čevlji, ki jih je pustila v svojem stanovanju, popolnoma ujemali s truplom, je bila tančica nad identiteto mrtve ženske dvignjena.

Ulov

Že po treh dneh, 13. januarja, so ujeli storilce, ki so za seboj pustili sled, in sicer nikogar drugega kot nedavno najeto gospodinjo Elze Mágnás, Rózsi Kóbori, in njenega ljubimca Gusztáva Nicka.

Po njunih kasnejših pričanjih se je Elza v svoji spalnici pripravljala na spanje, ko je Rózsi vanjo spustila svojega ljubimca, ki jo je zadavil z brisačo. Ko so ji ukradli vso gotovino in dragocen nakit, so njeno truplo vtaknili v potovalno torbo in ga odnesli na breg Donave v upanju, da ga bo odnesel tok.

Za umor iz koristoljubja je bila dvojici sprva izrečena smrtna kazen, ki je bila pozneje znižana na dosmrtni zapor. Rózsi je umrl v zaporniški celici leta 1926, njen ljubimec pa je bil po 15 letih izpuščen in je do šestdesetih let 20. stoletja prodajal rogovine na trgu Teleki.

Čeprav zaradi dvomljivega slovesa ni imel veliko globokih zvez, je njegov preganjalec Max Schmidt skrbel za Elzo Veličastno tudi po njeni smrti: položil jo je k počitku blizu svojega gradu v Kiscellu, kjer je v spomin na svojo nekdanjo ljubljeno zgradil tudi kapelo v cerkveni dvorani nekdanjega samostana Kiscell.