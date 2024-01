Zimska dežela v Budimpešti: 7 prijetnih lokacij in dejavnosti v mestu

V najhladnejših dneh leta lahko izbirate med odličnimi zimskimi dejavnostmi na najbolj slikovitih lokacijah v prestolnici. Neverjetna razstava Van Gogha, brezplačno sankališče in ena najbolj atmosferičnih kavarn v mestu čakajo, da vam polepšajo sive delovne dni.

Festival kitajskega novega leta // Kitajska četrt Budimpešta (28. januar in 3.-4. februar 2024)

Kitajska skupnost v Budimpešti bo letošnje kitajsko novo leto – leto zmaja – pozdravila z dvotedenskim nizom dogodkov. Prva nedelja (28. januarja) bo posvečena starodavnemu kitajskemu mestu Quanzhou. Iz Quanzhouja bo prispela skupina profesionalnih izvajalcev, ki bodo v Budimpešti izvedli enourno predstavo z ljudskim plesom, tradicionalno glasbo Nanyin, opero Gaojia, opero Liyuan, kungfujem in marionetami. Drugi konec tedna (3. in 4. februarja) bosta dva dni dejavnosti: levji in zmajev ples, odrski nastopi, kitajska kaligrafija in slikarstvo, čajni obred, ples z bambusovo palico, hanfu (tradicionalni kitajski kostum), cosplay, kitajska obrt in še veliko več.

Kapelica Kőhegyi, Budaörs

235 m visoka kapelica Kő-hegyi se nahaja v stanovanjskem naselju Budaörs, severno od središča Budimpešte. Kapelica in križ, zgrajena na vrhu apnenčaste gore, posute s skalami, sta postala ena najbolj znanih znamenitosti na tem območju in veljata celo za romarski kraj. Do nedavno obnovljene kapelice, na kateri je na levi strani kamniti križ, vodi le nekaj stopnic. Čeprav je kapelica trenutno zaprta za obiskovalce, se je še vedno vredno sprehoditi okoli hriba zaradi neprekosljivega razgleda z vrha. Od avtobusne postaje na cerkvenem trgu do tega slikovitega kraja potrebujete le 15-20 minut, zato ga ne zamudite!

Van Gogh – Večna izkušnja // dvorana BOK (od 2. februarja 2024)

Od 2. februarja dalje v dvorani BOK občudujte dela Vincenta Van Gogha s povsem nove perspektive. Legendarni svet slikarja bo zaživel s tehnologijo 4k v 20.000 kvadratnih metrih velikem prostoru, kjer bodo panoramsko doživetje dopolnili svetlobni in zvočni učinki.

Drsališče v budimpeštanskem parku (do 4. februarja 2024)

Budimpeštanski park vabi ljubitelje zimskih športov, da se aktivirajo z drsališčem na 2.000 kvadratnih metrih, ki bo na mestu velikega plesišča odprto sedem dni v tednu. V zimski čudežni deželi lahko med dvema toboganoma najdete kaj za početi, saj organizatorji znova poskrbijo, da za obiskovalce ustvarijo neponovljivo kočevsko vzdušje, vključno s sezonsko ponudbo hrane in pijače.

Café Zsivágó

Boemska kavarna Café Zsivágó, ki se nahaja med Andrássy útca in živahno ulico Király utca, je eden najbolj zanimivih krajev v VI. okrožju. Ne glede na to, ali ste tu zaradi študija, dela, hitre pijače pred gledališčem ali dolgega klepeta s prijatelji, je zaradi neponovljivega vzdušja in zapletenega oblikovanja prostora odlična izbira za vsako priložnost. Prijazne cene, lahki prigrizki in sproščeno vzdušje vas pozdravljajo v kavarni, ki občasno gosti dogodke z živo glasbo.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 55.

Mali princ // Gledališče Erkel (14.-18. februar 2024)

Ta očarljiva igra pripoveduje zgodbo o Malem princu z osupljivimi liki, akrobatskimi elementi in kavalkarado pisanih kostumov. Najnovejša odrska priredba, polna gledališkega spektakla – plesa in akrobatike – uporablja tudi malo znano tehnologijo video mappinga, da dobesedno oživi klasično pustolovsko zgodbo, ki so jo vzljubile številne generacije.

Park Normafa

Edini kraj v prestolnici, kjer se lahko pozimi sankate in tečete na smučeh, je priljubljena celoletna Normafa. Zahvaljujoč snežnim frezam vas v budimpeštanskem rekreacijskem parku številka ena, kjer je sankališče še vedno brezplačno, proga za tek na smučeh pa na voljo po lanskih cenah (2 000 HUF za odrasle, 1 000 HUF za otroke in prebivalce okrožja), čaka zimska čudovita dežela, zamrznjena v ledu. Proge so osvetljene do 22. ure. V smučarskem domu Vasas lahko kupite vozovnice ter si izposodite sani in smučarsko opremo!