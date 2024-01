Brezplačni festival kitajskega novega leta v budimpeštanski kitajski četrti

Dva konca tedna praznujte kitajsko novo leto na brezplačnem kitajskem novoletnem festivalu v budimpeštanski kitajski četrti. Na praznovanju ob letu zmaja boste iz prve roke spoznali bogate tradicije, vrednote in neponovljive okuse kitajske kulture.

V nedeljo, 28. januarja, in 3. in 4. februarja bo Kitajska četrt Budimpešte ljubitelje kitajske kulture sprejela na ulici Jegenye v okrožju X, kjer bodo s pestrim programom prireditev obeležili leto zmaja.

Predstavitev edinstvenega starodavnega mesta Quanzhou (28. januar 2024)

Prvi konec tedna, 28. januarja, bo od 14.00 do 17.00 svoje bogate kulture in tradicije predstavilo starodavno mesto Quanzhou. Obalno mesto Quanzhou, ki se nahaja v provinci Fujian, je bilo v času dinastij Song in Yuan (960-1368 n. št.) glavno pristanišče in kulturna prestolnica vzhodne Kitajske. Na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine je 22 znamenitosti in 6 znamenitosti nesnovne kulturne dediščine, kot so ljudska glasba Nanyin, marionete in tehnike priprave čaja.

Delegacija Centra za dediščino Quanzhou bo ta dan prispela v prestolnico, saj je Budimpešta prva postaja na njihovi evropski turneji. Profesionalni izvajalci in obrtniki bodo obiskovalce navdušili s festivalskim programom brez primere.

Sobotni programi na festivalu kitajskega novega leta

Nastopi na odru

14:00-15:30

Ljudski ples: odprti cvetovi Zayton

Marioneta: sanje mladosti

Ljudska glasba Nanyin: Glas z dvorišča

Opera Gaojia: Mladi plemič na potovanju

Predstavitev plesa in kostumov: dame iz Huiana

Liyuan opera: Yuzhenovo potovanje

Borilne veščine (kungfu): boks Wuzuquan

Ljudska pesem in ples: Vesele praznike!

15:30 – 17:00

Naučite se plesati z bambusovo palico!

Prikaz tradicionalne obrti

14:00-17:00

Tkanje iz bambusa

Rezanje papirja

Tradicionalna kitajska svetilka

Rezbarjenje kositra

Rezbarjenje otroških glav

Kitajska tradicionalna tehnika hidroizolacije pri gradnji čolnov

Obiskovalci se lahko preizkusijo v zmajevem plesu, kitajski kaligrafiji in sodelujejo v številnih drugih interaktivnih dejavnostih. Stojnice s hrano in 16 kitajskih restavracij ponujajo praznične in à la carte menije.

Pisana kavalkarada dejavnosti na temo zmaja (3.-4. februar 2024)

V drugem delu festivala bodo oba dneva od 10.00 do 16.00 potekale različne dejavnosti na prostem in v zaprtih prostorih. Med drugim bodo svoje spretnosti predstavili nastopajoči iz Čengduja (provinca Sečuan), ki ima 8 spomenikov nesnovne kulturne dediščine. Programi so oba dneva enaki.

Vikend programi kitajskega novoletnega festivala

Scena

10:00-12:00 Spektakularni nastopi (levji in zmajev ples, kitajska instrumentalna glasba, tradicionalni plesi, qipao, taichi itd.)

12:00-13:00 Naučite se plesati z bambusovo palico!

13:00-16:00 Pouk izdelave hrane in obrti: jiaozi, tangyuan (polnjene kroglice iz lepljivega riža), kitajsko pecivo z orehi in vrtnicami, figurice iz rezancev, slikanje na sladkor, vezanje kitajskih vozlov, sečuanska vezenina, slikanje mini steklenic

Kulturni šotori

10:00-16:00 Kitajska kaligrafija, kitajsko slikarstvo, kite, naredi sam, kitajski kotiček itd.

10:00-16:00 Nalivanje čaja iz lonca z dolgim vratom

Igrišče na prostem

10:00-16:00 Drevo želja

11:00-16:00 Preizkusite ples zmajev!

Dejavnosti v zaprtih prostorih

10:00-16:00 Degustacija čaja, kitajska medicina, hanfu (starinska kitajska oblačila), cosplay

Stojnice s hrano

11:00-16:00 Praznična hrana, ulična hrana

Koristne informacije

Na prizorišče dogodka bodo trije vhodi in trije izhodi, na voljo pa bo tudi veliko parkirišče, ki ga bodo vozniki lahko brezplačno uporabljali. S parkirišča bo na prizorišče prireditve omogočen neposreden peš vstop. Dostop do parkirišča.

Vstop je brezplačen, vendar je za sodelovanje pri degustaciji čaja in dejavnostih “naredi sam” treba plačati minimalen prispevek za kozarce in sestavine. Te cene bodo objavljene na plakatih v prostorih.