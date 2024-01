5 ustvarjalnih dejavnosti in zanimivih delavnic v Budimpešti, če začenjate z nečim novim

Januarsko-februarski dnevi so kot nalašč za to, da se lotite nečesa zanimivega in si tako popestrite delovne dni. Predstavljamo vam nekaj ustvarjalnih zabav in delavnic ter vas spodbujamo, da jih preizkusite!

KLAE

Mnogi morda tega ne veste, vendar je proces obdelovanja gline naravno sredstvo za lajšanje stresa, saj med oblikovanjem deluje na številne naše čute. Poseben užitek je, da v rokah takoj držite sad svojega dela, ki bo le en kos, z vašimi nepopolnimi odtisi. Kompleti KLAE nam pomagajo še bolj približati veselje do izdelovanja gline, saj nam zagotavljajo vsa potrebna orodja za prvo srečanje. Paketi vključujejo glino, ki se suši na zraku, orodja in gobice za oblikovanje, vrhnji premaz, akrilno barvo in po želji celo črkopise, da lahko svojo stvaritev še bolj personalizirate. Na voljo je več različnih kompletov, med katerimi lahko izbirate, in če se vam bo zataknilo, vam bo v pomoč vodnik KLAE!

Baristična akademija

Akademija Barista že več kot 20 let z veliko strokovnostjo poučuje umetnost priprave kave. Na njihovem praktičnem usposabljanju se lahko naučite, od kod prihaja kava, kako se je razširila po svetu, kakšne metode praženja se uporabljajo in kakšno mletje morate nastaviti na mlinčku, da pripravite najbolj popoln espresso. Šesttedensko usposabljanje (začetno, nadaljevalno, strokovno) je mogoče opraviti v pospešenem načinu, na voljo pa je tudi enodnevno hobi baristično usposabljanje in celo brezplačno usposabljanje v akademiji. Ne glede na to, ali želite zamenjati poklic ali se naučiti novega hobija, so tečaji akademije Barista najboljše razmerje med kakovostjo in ceno v Budimpešti.

1072 Budimpešta, Lövölde tér 2.

Delavnica kaligrafije

Izpisovanje okrasnih kaligrafskih črk na papir je popolna sprostitev od napornih delovnih dni. Pravzaprav je ta super pisava, ko jo enkrat obvladate, lahko uporabna na številnih področjih življenja, pa naj gre za poročna vabila, darila, okraske ali preprosto za ustvarjanje nečesa lepega za lastno veselje. Brigitta Bubán (Brisign) se je s kaligrafijo prvič srečala leta 2017, v teh letih pa je številnim pomagala poglobiti umetniško prakso te okrasne pisave. Njene redne delavnice so vedno zelo priljubljene, zato če vas zanima, zakaj ne bi tudi sami poskusili!

Slikarske delavnice v Muzeju mačk

Bi se letos radi naučili slikati z akvarelom ali akrilom? Potem so za vas vikend slikarske delavnice v Mačjem muzeju, na katerih se lahko naučite ene od teh slikarskih tehnik. Na delavnicah se udeleženci posebej učijo slikanja mačk in imajo na voljo vsa potrebna orodja. Med tečajem vas bo obkrožalo 10 mačk iz muzeja (in se zabavalo), ob koncu 120-minutnega srečanja pa boste postali ponosni lastniki svoje lastne slike. Kotizacija vključuje brezplačno pijačo, bodisi kavo, čaj ali vročo čokolado.

1054 Budimpešta, Vadász utca 26.

Creator Odprta Delavnica

Na delavnici Creator Odprta Delavnica lahko doživite svojo ustvarjalnost, tok ustvarjanja, začinjen s spomini na tehnološke lekcije. Če iščete nekaj zabavnih ur, vas čakajo različni zanimivi ročno izdelani projekti, ki jih boste lahko odnesli domov in pokazali rezultate svojega dela. Pri Creatoru imate na voljo prostor, čas in vsa orodja, ki jih potrebujete za uresničitev katere koli zamisli. Poleg tega vam je na voljo pomoč in materiali, samo izberite svoj tečaj!

1141 Budimpešta, Mályva utca 15.