Po sledeh bleščečih rožnih oken v Budimpešti: od cerkve do cerkve v duhu srednjega veka

Pravljična okna, obdana s kamnito mrežo in okrašena z barvnim steklom, so prevladujoč element srednjeveške arhitekture, predvsem nad glavnim vhodom v cerkve. Čeprav med sprehodom po prestolnici verjetno ne boste naleteli na cerkve iz tega obdobja v polnem sijaju, lahko rožnata okna še vedno občudujete na številnih stavbah v Budimpešti.

Dolgo znano kot Katarinino okno

Zamisel o gotskih rožnih oknih so iz palače Hišam na Bližnjem vzhodu prenesli vojaki križarskih vojn. Vendar – so bila takrat in dejansko vse do 17. stoletja – znana kot Katarinino okno, kar je povezano z legendo iz 3. stoletja o mučeniški sveti Katarini Aleksandrijski. Devici, ki ni hotela častiti malikov, so prvič poskušali usmrtiti s kolesom, napolnjenim z ostrimi noži, vendar se je mehanizem pokvaril, še preden so ga lahko uporabili. Na to obliko mučenja, smrtni spol in božje posredovanje se je sklicevalo ime okna.

Gotski slog, ki je v 12. in 16. stoletju osvojil deželo in se razvil okoli Pariza, se je v tej deželi dokončno uveljavil v kraljevem središču, ki ga je Béla IV. sredi 13. stoletja ustanovil v Várhegyju v Budi. Njegovi strukturni in formalni elementi so bili najbolj očitni v cerkvenih delih. Spoznajte zgodovino cerkva in stavb, v katerih so nameščena rožnata okna v prestolnici.

Cerkev svete Margarete v hiši Árpád

Dolgo časa so se verniki, ki so živeli zunaj Lipótvárosa, zbirali za katoliško bogoslužje v stanovanjih, kleteh in pozneje v šolski telovadnici. Šele leta 1923 je bila sprejeta odločitev: potrebujejo cerkev. Tako se je po desetletju gradnje, ki je naletela na številne ovire – zemljišče za cerkev sta na primer istočasno dobili župnija in lesna tovarna – začela gradnja, dokler ni bila cerkev, ki jo je zasnoval István Möller, 15. oktobra 1933 posvečena.

Nato je trajalo še skoraj deset let, da je bila notranjost obnovljena v polnem sijaju z delom mojstrov in umetnikov tistega časa. V cerkvi so nastopali najslavnejši operni pevci in glasbeniki 20. stoletja, zbrane pa so bile tudi številne donacije.

Danes je cerkev, ki je bila nekoč zgrajena po vzoru cerkve v Sambachu in celo obložena s sambaškim apnencem, v svojem najnovejšem sijaju, saj je bila leta 2023 prenovljena od zunaj in znotraj. Neogotsko notranjost krasijo historicistične poslikave, ki pričarajo srednjeveško vzdušje, ki ga nadgrajujejo impresivno rožnato okno, ki ga je izdelal Miksa Róth, kvadratni stolpi, obložena vrata in debeli zidovi.

Župnija Kraljice rožnega venca

Eden najlepših zakladov na ulici Thököly út je župnijska cerkev Rožnovenske kraljice, prav tako v neogotskem slogu, ki so jo začeli graditi leta 1912 in posvetili tri leta pozneje namesto kapele samostana svetega Dominika. Arhitekt je Antal Hofhauser, čigar monumentalna mojstrovina je dolga približno 47 metrov, največji stolp pa se dviga 67 metrov v nebo.

Rožno okno na glavni fasadi, ki ga z vseh strani krasijo opečni reliefi cvetličnih križev, je delo Imreja Zsellérja. Ko vstopite v cerkev, vidite vrsto za vrsto čudovitih steklenih oken, od katerih je nekatera izdelal Miksa Róth. Zaradi požara leta 1997 pa si zdaj lahko ogledamo obnovljene različice, ki jih je izdelala Erzsébet Tóth.

Župnijska cerkev svete Elizabete iz hiše Árpád

Cerkev, ki jo je zasnoval Imre Steindl, so začeli graditi konec 19. stoletja na trgu Szegényház in takrat še niso vedeli, da bosta okras stavbe in ime trga zelo podobna. Notranjost cerkve, posvečene leta 1901, krasijo motivi vrtnic in cvetja na stenah, stropu in steklenih oknih ter v rožnem oknu.

Šele leta 1932 so trg, na katerem stoji cerkev, poimenovali Rožni trg, kar se nanaša na rožni venec svete Elizabete, zavetnice revnih. Po legendi je sveta Elizabeta revnim nosila kruh, skrit v predpasniku, ki se je spremenil v vrtnice, ko jo je mož poklical na odgovornost za svoja dejanja. S tem kultom sta povezani tudi cerkev svete Elizabete v Marburgu in katedrala v Kassu, katere arhitektura je navdihnila Imreja Steindla.

Med to cerkvijo in stavbo parlamenta, ki jo je prav tako zasnoval Steindl, je veliko podobnosti, saj sta bili zgrajeni v istem času. Steindl je eksperimentiral z Zsolnayem za material teraco obloge stavbe, ki lahko sprejme 2 560 ljudi, Miksa Róth pa je v svoji delavnici izdelal vitraže. Danes so z izjemo okna za križem vidne le rekonstrukcije originalov, saj je cerkev med drugo svetovno vojno utrpela veliko škodo.

Luteranska cerkev v Fasorju

Samu Pecz je narisal skico evangeličanske cerkve, ki naj bi krasila vogal ulice Városligeti fasor in ulice Bajza, in po dolgih razpravah mestnega sveta se je gradnja lahko začela leta 1903. Monumentalna stavba je nastajala le dve leti, k čemur sta prispevali delavnica Mikse Rótha in tovarna Vilmosa Zsolnaya, oltarna slika, dokončana leta 1913, pa je delo Gyule Benczúra, enega najslavnejših slikarjev tistega časa.

Cerkev v zuglóju je postala edina protestantska cerkev s figuralnim okrasjem na zunanjosti in je bila prva cerkev v Budimpešti, v kateri so bogoslužja potekala izključno v madžarščini. Rožno okno s premerom 5 metrov, ki ga je oblikoval Miksa Róth, ter stekleni mozaik na glavni fasadi in orgle v notranjosti so bili obnovljeni leta 2021.

Jezuitska cerkev Srca Jezusovega

Konec 19. stoletja so na pobudo grofice Teréz Győry in grofa Nándorja Zichyja začeli zbirati sredstva za cerkev, ki danes stoji na Trgu duhovnika Lőrinca in je bila posvečena leta 1909. Ta mojstrovina Józsefa Kauserja je bila v osnovi zgrajena v francosko-romanskem slogu, vendar imajo polkrožna okna, loki in okrasje tudi neoromanske značilnosti, medtem ko je njena oporna konstrukcija prav tako gotska.

Versko življenje v stavbi, ki je postala središče madžarske jezuitske province, je zelo hitro zacvetelo, od tod pa so začele svojo pot tudi prve kongregacije budimpeštanskih jezuitov. Med drugo svetovno vojno stavba ni bila resno poškodovana in je celo služila kot zatočišče v kriznih časih, po koncu svetovne vojne pa so komunisti red prepovedali. Šele leta 1989 so jezuitom dovolili, da se vrnejo v cerkev, ki je bila odtlej večkrat prenovljena.

Grad Vajdahunyad

Eno najbolj turističnih čudes mestnega parka je grad Vajdahunyad, zgrajen ob praznovanju tisočletja leta 1896, da bi prikazal tisočletno madžarsko arhitekturo. Tako delo Ignáca Alpárja prikazuje značilnosti romanskega, gotskega, renesančnega in baročnega sloga. V impresivni stavbi so tudi elementi vrat cerkve v Jáku, kapele katedrale v Pécsu, patricijskih hiš v Lőčecu in Banski Bányi, Karlovih vrat v Gyulafé-Herváru in nekateri motivi iz kraljevega gradu v Gödöllőju.

Če v pravljični svet mestnega parka vstopite po levjem mostu, boste takoj opazili romanski in gotski slog, vključno z velikim rožnim oknom, ki ga je izdelal Miksa Róth. V sredini vitraža je viden madžarski grb, v zgornjem polju sveta krona med levoma, na robovih okroglega loka pa grbi Transilvanije, Hrvaške, Slavonije, Dalmacije in Reke. Na rožnem oknu pa ne manjkajo oklepljeni vitezi kralja Matjaža, prav tako na fasadi katedrale ne manjkajo grbi Hunyadov.