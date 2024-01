Noč drsališč 2024: drsanje do mraka v številnih delih države

V soboto 20. januarja 2024 bo po vsej državi že osmič potekala izjemno priljubljena prireditev Night of the Rinks, ki vas bo povabila na drsanje.

Priprave na največjo ledeno zabavo leta potekajo na Blatnem jezeru, v Debrecenu, Miskolcu in Szombathelyju. Osrednji dogodek Noči ledenih drsališč pa bo umetno drsališče Városligeti v Budimpešti, kjer se bodo do pol dvanajstih zjutraj odvijali razburljivi dogodki, vključno z glasbo v živo in programi hokeja na ledu.

Noč drsališč v Budimpešti leta 2024:

Umetno drsališče Városligeti

Drsališče v Budi

Ledena dvorana Mátyásföld

Drsališče na trgu Szent László

Ledeni park Csepel

Šotor s špicami

Ledeni svet budimpeštanskega parka

Drsališče Soroksár

Balatonska prizorišča na Noči drsališč:

Drsališče Siófok na Nagystrandu

Vsi na ledu! Balatonboglar

Drsališče Szigliget Várudvar

Vrt zimske tovarne (Veszprém)

Ledena dvorana Veszprém

Seznam drugih prizorišč najdete tukaj: jegpalyakejszakaja.hu