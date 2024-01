Nekdanja kmetija na južni obali Blatnega jezera je ponovno zaživela kot kulturno središče

Po treh letih prenove je Szántódpuszta Majorság na južni obali Blatnega jezera postal kulturni center in skupnostni prostor z zanimivimi razstavami za obiskovalce od blizu in daleč.

Szántód, ki se nahaja na južni obali Blatnega jezera, nasproti polotoka Tihany, je bil do leta 1997 del mesta Zamárdi. Szántódpuszta je svoj razcvet doživela po turški okupaciji, ko je Vilibald Grassó, opat v Tihanyju, ukazal obnovo požgane in popolnoma izropane kmetije.

Nedavno obnovljena Szántód-Szántódpuszta je izjemen primer madžarskih spomenikov, ki so se edinstveno ohranili nedotaknjeni. Da bi zagotovili, da se ta edinstvena kulturna dediščina ohrani za potomce, so bila obnovitvena dela izvedena med letoma 2021 in 2023.

Zahvaljujoč triletnim delom Szántódpusztai Majorság zdaj obiskovalcem južnobalatonske regije s posebnimi programi ponuja smiselno možnost rekreacije.

Na 20-hektarskem posestvu je bilo obnovljenih in z različnimi storitvami obogatenih 13 stavb in objektov, ki na svoji prvotni lokaciji predstavljajo spomine na kmetovanje in način življenja v preteklosti.

Obiskovalci si lahko ogledajo Mali grad, odkrijejo peči za sušenje in peko kruha, pokukajo pa lahko tudi med zidove hlevov za konje in ponije.

Interaktivne razstave oživljajo preteklost

Obiskovalci muzeja Szántódpuszta lahko zdaj doživijo vsakdanje življenje delujoče „žive kmetije” iz 19. stoletja. Na ogled sta dve interaktivni razstavi.

Ena od njih prikazuje življenje v Szántódpuszti, medsebojne povezave lokalnih prebivalcev in lokalne vrednote. Druga, v graščini, je dvonadstropna razstava o poti pšenice.

Poleg vsega tega so v Majorságu odprli muzej lutk, obiskovalci pa se lahko seznanijo tudi z zgodovino Szántódpuszta in Balatonendrédi Csipke.

Odlična rekreacija za očeta in dedka družine

Zaradi novega živalskega vrta, tematskega igrišča, bosonogega parka, čajnega vrta, sobe za dojenčke in mamice ter zeliščnega vrta je Majorság postal cilj ne le za turiste, temveč tudi za lokalne skupnosti in družine z majhnimi otroki na tem območju.

V stavbi Ménescsárda je bila vzpostavljena trgovina s spominki, v stavbi Öregcsárda pa kavarna. Majorság je zaradi svoje lokacije – hlevi, pašniki in dirkališče – postal izjemno pomembno središče konjeniške kulture.

Posestvo ponuja tudi možnosti za pohodništvo, kjer lahko obiskovalci raziskujejo kapelo svetega Krištofa in čudovit razgled na košček Blatnega jezera, ki se odpira s kapele.

Oživitev Szántódpusztai Majorság je posebna tudi zato, ker bo v prenovljene podeželske hiše vrnila pravo podeželsko življenje z različnimi družabnimi programi, kot so kmečke tržnice, razstava in ljudske obrti.