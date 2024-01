Najkakovostnejše oddaje, ki si jih lahko ogledate na YouTubu leta 2023

Zbrali smo oddaje na YouTubu, ki jih z veseljem gledamo v novem letu, in upamo, da boste našli nekaj, kar bo ustrezalo vašim interesom!

Dalfutár

Dalfutár je zamisel Andrása Hajósa in je tudi njegova strast. Oddaja vam omogoča vpogled v ozadje pop scene, hkrati pa govori o medsebojnih odnosih med ljudmi. Resnično odlično je, da vsaka oddaja ponuja nekaj novega in posebnega, saj voditelj András Hajós povabi glasbenike različnih žanrov, starosti, pogledov, nastajajoče ali že dolgo priljubljene, da skupaj ustvarijo pesem. Umetniki se lahko predstavijo kot pevci, pisci besedil, producenti in skladatelji, ne da bi vedeli, kdo so, saj se srečajo šele v studiu.

Sávlekötő by Lil Frakk

Ime Lil Frakk je mnogim znano zaradi njegovega glasbenega ustvarjanja. Pred nekaj leti je bil raper sprejet na študij produkcije televizijskih programov na Univerzi za gledališke in filmske umetnosti, kjer je pri enem od predmetov v skupinah po tri sodeloval pri pripravi glasbeno-zabavne oddaje. Skupina je prišla do resnično revolucionarne zamisli, ki se je ni bala uresničiti, in leta 2021 je predstavila oddajo Bandage by Lil Frakk. Oddaja je kompilacija pesmi madžarskih izvajalcev, ki jih analizirajo po glasbenih skupinah, z zabavnimi nalogami, ki jih je treba dodati k oddaji. Če si še niste ogledali nobene od epizod, vam toplo priporočamo!

Problemi s Hajosom in Markom

Oddaja Problemi s Hajosom in Markom je tedenska komična pogovorna oddaja. Vsakič, ko je oddaja na sporedu, drug gost predstavi svoje težave, o katerih se je bal ali ni mogel spregovoriti. Med pogovorom voditelja delita svoje izkušnje in skupaj z gostom iščeta rešitev: vsakdo ima kakšno težavo, in če najdemo način, kako z njo živeti, se ji lahko celo smejimo. Voditelja med odmori med pogovorom predvajata glasbo v živo, na koncu vsake oddaje pa skupaj z gostom ustvarita pesem.

JÓLVANEZÍGY

Se vam zdi, da svet postaja vse bolj nor in absurden? Potem je pogovorna oddaja Jólvanezígy za vas, v kateri Márton Szabó (Csoki) in Ádám Nagy (Fókuszcsoport) – občasno v sodelovanju z drugimi javnimi osebnostmi – vsak delavnik v sproščenem vzdušju razmišljata o svetovnih dogodkih. Ne glede na to, ali gre za javno življenje, trend, videoposnetek ali najnovejšo novico, vse raziskujejo in razpravljajo brez predsodkov ali filtrov.

Ruhastory – kornanita

Ruhastory je blog in vlog Korn Anite Korn o trajnostni modi in življenjskem slogu. Če imajo vaša oblačila zgodbo, se jih držite in ne dovolite, da končajo na vrhu več milijonov ton smeti – ki jih vsako leto proizvede samo modna industrija… In vsakdo ima svojo zgodbo. Znani ljudje, zvezdniki, madžarski oblikovalci, oblikovalci, stilisti, umetniki, para športniki, guruji veganskega načina življenja ali celo kuharji. Za vse, ki lahko prispevajo k bolj barvitemu in okoljsko ozaveščenemu svetu, se najde prostor.

DTK – Vzel te bom s seboj

Namen nagrajene oddaje Kriszte D. Tóth je omogočiti nam, da smo priča neformalnemu pogovoru, da spoznamo vsakdanje življenje, preteklost, sedanjost, misli in tisto, kar se jim plete po glavi, ljudi, ki jih poznamo. Koncept je, da gledalci dobijo vpogled v njihovo življenje, kot da bi bili v istem avtomobilu kot voditelj in njegov trenutni gost, saj lahko prisluhnejo njunim pogovorom, voditelj pa svojega gosta včasih spremlja na različnih lokacijah.