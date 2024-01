7 filmov o težavah odraščanja za dolgočasne zimske večere, ki spodbujajo k razmišljanju

Zgodbe o odraščanju so vse bolj priljubljene in njihova priljubljenost ne preseneča, saj odlično ponazarjajo znane misli, občutke in strahove, ki se pojavijo ob odraščanju. Skozi filme smo priča temu, kako posamezni protagonisti z različnim uspehom krmarijo skozi to težavno obdobje.

Lady Bird

„Lady Bird” je film režiserke Grete Gerwig, ki spremlja težavno pot Christine „Lady Bird” McPherson, ki jo igra Saoirse Ronan. Dogajanje je postavljeno v Sacramento v Kaliforniji v začetku leta 2000 in spremlja razgibano pot, ki jo mora glavna junakinja prehoditi skozi srednješolska leta, ko se poskuša spopasti s svojo trmasto materjo Marion. Lady Bird se sooča z izzivi preobrazbe, samopodobe in velikih načrtov, saj si želi pobegniti iz svojega na videz običajnega mesta in začeti univerzitetni študij na vzhodni obali Združenih držav.

Film čudovito ujame zapletene odnose med materjo in hčerko ter univerzalne boje za samorazvoj in neodvisnost v ključnem obdobju. Film Lady Bird je prejel pohvale kritikov, med drugim zaradi avtentičnega prikaza najstniških izkušenj, in je bil nominiran za številne nagrade, pri čemer so bile izpostavljene odlične pripovedovalske sposobnosti Grete Gerwig in izjemne predstave igralske zasedbe.

Zapiski ekscentričnega moškega

„Zapiski nenavadnega fanta” je filmska priredba istoimenskega romana Stephena Chboskyja, ki jo je režiral Chbosky sam. V središču zgodbe je Charlie (Logan Lerman), socialno neroden in zaprt srednješolec, ki se sprva težko spopada z družabnim življenjem. Charlie se spopada z izzivi odraščanja, hkrati pa se spopada tudi s travmami iz preteklosti in težavami z duševnim zdravjem. Spoprijatelji se s svojima pastorekoma Sam (Emma Watson) in Patrickom (Ezra Miller), ki mu pokažeta svet, poln prijateljstva, ljubezni in samosprejemanja. Ko Charlie postane del te skupnosti, doživi vrtiljak najstniškega življenja, vključno s prvo ljubeznijo, zlomljenim srcem in zapleti pri oblikovanju identitete.

Film razkriva pomen prijateljstva, sprejemanja in vpliva preteklih dogodkov na sedanjost, hkrati pa se z empatijo in pristnostjo loteva vprašanj duševnega zdravja in travm.

Družba mrtvih pesnikov

„Društvo mrtvih pesnikov” je močna drama, ki jo je režiral Peter Weir. Zgodba se odvija v elitni fantovski šoli v petdesetih letih prejšnjega stoletja in se osredotoča na učitelja angleščine Johna Keatinga, ki ga igra Robin Williams. Keating je nekonvencionalna in navdihujoča osebnost, ki svoje učence spodbuja, naj sprejmejo lepoto poezije in izkoristijo trenutek, pri čemer poudarja pomen individualnosti in izražanja.

Pod Keatingovim vplivom skupina študentov ustanovi skrivni klub Društvo mrtvih pesnikov, v katerem razpravljajo o literaturi ter delijo svoje ustvarjalne misli in stvari, ki jih zadevajo. Učiteljeve nekonvencionalne metode in spodbujanje k svobodnemu razmišljanju mlade navdihnejo, da opustijo družbena pričakovanja in sledijo svojim strastem ter se tako uprejo šolskim oblastem in konservativnim vrednotam lastne družine. Napetosti in prepiri, ki jih povzročijo, pripeljejo do nepričakovane tragedije, ki bo preizkusila zvestobo učencev učitelju in njihova lastna prepričanja.

Sráckor

Ta prelomni film o odraščanju je režiral Richard Linklater. Film je bil posnet v dvanajstih letih in spremlja življenje Masona Evansa mlajšega (Ellar Coltrane) od otroštva do mladosti. Ko Mason napreduje skozi različna življenjska obdobja, je gledalec priča razvoju družinske dinamike, odnosov in osebnosti, prek Masonovih staršev pa dobi še boljši vpogled v pristen prikaz minevanja časa.

Film „Boyhood” odlikuje predvsem inovativen filmski pristop, ki na zelo realističen način prikazuje resnični razvoj likov ter življenjske radosti in preizkušnje. Film je splošno priznan zaradi svoje ambiciozne zasnove in izjemnih igralskih nastopov.

Pokliči me po svojem imenu

Izjemno uspešen film se dogaja poleti leta 1983 v pravljični severni Italiji, režiral pa ga je Luca Guadagnino. Elio, prezgodaj 17-letni fant, preživlja poletje v idilični družinski vili s starši, kjer se mu za poletje pridruži samozavestni in očarljivi ameriški študent Oliver.

Z leti se Elio in Oliver zbližata in sčasoma ugotovita, da privlačnost med njima ni le prijateljska, temveč da ju povezujejo veliko bolj strastna čustva. Film je neponovljiv prikaz razvoja njune ljubezni, od prve privlačnosti do spoznanja, da njun skupni čas ne more trajati večno. Film je prejel številna priznanja in nagrade za čutno kinematografijo, čustvene predstave in slog, ki ljubezen prikazuje z drugačnega zornega kota, kot transcendentno izkušnjo.

Male ženske

„Male ženske” je filmska priredba klasičnega romana Louise May Alcott v režiji legendarne Grete Gerwig. Zgodba se dogaja po ameriški državljanski vojni in se osredotoča na življenje štirih deklic March – Jo, Meg, Amy in Beth. Film zgodbo o odraščanju deklet prepleta v dveh časovnih obdobjih in razkriva ne le osebnosti sester, temveč tudi različne sanje, ki jih gojijo.

Jo March (Saoirse Ronan) je odločna pisateljica, ki premaguje pričakovanja družbe do žensk, Meg (Emma Watson) sanja o tradicionalnem družinskem življenju, Amy (Florence Pugh) želi postati umetnica, krhka Beth (Eliza Scanlen) pa najde uteho v glasbi. Zgodba raziskuje vlogo neodvisnosti, ljubezni in žensk v obdobju, ki ni bilo tako dobro prikazano.

Kralj otoka Staten Island

„King of Staten Island” je delno avtobiografska komična drama v režiji Judda Apatowa. Film temelji na življenju Peta Davidsona, slavnega komika in glavnega junaka, ter ponuja vpogled v njegove travme iz otroštva in pot do uspeha. Film se osredotoča na Scotta Carlina, mladeniča v dvajsetih letih, ki se po smrti očeta gasilca spopada z različnimi duševnimi težavami in nerazrešeno žalostjo, obenem pa se znajde v zagati glede svojega mesta v družini in svetu.

Scott, ki se bori s svojimi čustvi in se izogiba vsakršni odgovornosti, živi vsakdanje življenje v predmestju New Yorka s prijatelji, njegov edini življenjski cilj pa je postati tetovator, vendar se ne more premakniti naprej. Zgodba se spremeni, ko Scottova mati začne hoditi z gasilcem, kar privede do vrste situacij, ki fanta prisilijo, da se končno sooči s svojimi nerazrešenimi travmami in naredi prve nerodne korake proti odraslosti.