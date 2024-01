7 razkošnih krajev v Budimpešti, kjer lahko okusite vzdušje angleških čajank

Če želite petourno čajno ceremonijo doživeti v enem popoldnevu, vam ni treba daleč od prestolnice. Čudovite lokacije Budimpešte vas ne pričakujejo le z razkošnim vzdušjem, temveč tudi s kuhanim čajem in najokusnejšimi prigrizki.

Restavracija Passage v Parizu

Restavracija Párisi Passage je našla svoj dom pod čudovitimi oboki impresivne stavbe Párisi Udvar, kjer goste vsak dan med 14. in 17. uro pričakajo na popoldanskem čaju. Ob povabilu v dvoje lahko preživite čas v elegantnem ambientu, v družbi sveže skuhanega čaja in posebej sestavljenega izbora sendvičev in peciva. Poleg počasnega srkanja čaja lahko svoje brbončice razvajate s kolački, rezinami torte, briošem, grižljajsko pašteto iz foie grasa in seveda s kumaričnimi sendviči.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 10.

Emile

Za izkušnje, ki jih ponuja Émile, nihče drug kot II. morate obiskati Orló utca v okrožju in to je vredno storiti med 14. in 18. uro po predhodni rezervaciji. Takrat se lahko vživimo v doživetje Émileovih čajank, ki so popoln program tako za sproščene pogovore kot za intimna, prijateljska srečanja. Ob popoldanskem čaju poleg čajev z vlakninami Zhao Zhou, sendvičev v mini rogljičkih, nešteto sladkih prigrizkov, vključno z Gerberaudovim izborom torte in konjak češnjem, Émileovim čokoladnim brownijem in pistacijevo-malinovo rezino, prispejo tudi na trinadstropno strežbo. krožnik.

1026 Budimpešta, Orló u. 1.

Múzsa

V Mússa, ki se nahaja v palači Gresham, se lahko med vikend čajankami potopite v veličastno vzdušje. Vendar pa je palača Gresham, ki je nekoč veljala za enega najprestižnejših krajev v prestolnici, slovela ne le po kulturnem življenju, ampak tudi po slaščičarskih mojstrovinah. Ob sobotah in nedeljah med 15. in 18. uro lahko na čajankah z živo glasbo srkate sveže pripravljen čaj iz herendskih porcelanastih skodelic, na ročno poslikanih herendskih porcelanastih krožnikih pa vam postrežejo tudi tradicionalne kolačke, kumarične sendviče in Paris Brest.

1051 Budimpešta, Széchenyi István tér 5-6.

Kavarna Zsolnay

Pred gledališko predstavo ali morda med srečanjem s prijatelji ni lepšega kot se v sproščenem in intimnem okolju potopiti v očarljive detajle klasične angleške čajanke. Ob programu za dve osebi porcelane Zsolnay obdajajo še kuhani čaj ali kava, ob kateri je užitek ugrizniti v krofe, polnjene s kislo smetano, domače sirne in koprčeve pogačke, marmorno sirovo ploščico, kot obrtniški bonboni, označeni z imenom Zsolnay.

1067 Budimpešta, Teréz krt. 43.

Hotel Kempinski

Ob popoldanskih čajih hotela Erzsébet tér Kempinski, prijetnih za oči in brbončice, lahko v intimnem vzdušju uživate v madžarskih okusih na pladnju. Na voljo vsak dan med 12.00 in 18.00, vsak prigrizek je narejen iz izbranih sestavin, vključno z mini sendviči s kozjim sirom in kumaricami, starano šunko Mangalica in marmelado iz rdeče čebule, kremnim sirom, kaprami in dimljenim lososom. Poleg slanih prigrizkov si med dvema požirkoma čaja lahko privoščimo tudi sladkarije, vključno s sveže pečenim jabolkom in skuto, kockami Eszterházy in grižljajem vsakega našega predstavnika.

1051 Budimpešta, Erzsébet tér 7-8.

Marelična kava

Ne bi si predstavljali, kako enostavno se je zaljubiti v tradicijo pet o’clock tea, a lastniki Apricot Coffee to zelo dobro vedo in po nekaj letih življenja na Irskem želijo svojim gostom pokazati to izkušnje. Med njihovimi prijetnimi popoldanskimi čaji si lahko privoščite neomejeno količino čaja in kave, sveže pripravljene sendviče s prsti, kolačke in sladice po angleški in irski tradiciji.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 17.

Kavarna New York

Izkušnjo popoldanskega čajnega obreda lahko doživite tudi v zidovih kavarne New York Coffee House, morda brez pretiravanja znane kot najlepše kavarne na svetu. V patiniranem objektu goste pričaka ponudba za dva, ki poleg čaja, kave ali sveže stisnjenega pomarančnega soka, sendvičev z jajčevčevo kremo in klobaso ter šunko, domačih bonbonov in grižljajnih tort poskrbi za nepozabno doživetje okusa. .

1073 Budimpešta, Erzsébet krt. 9-11.