5 odličnih veganskih restavracij v Budimpešti, kjer lahko okusite odlično hrano

Izzivu prvega meseca v letu, Veganuaryju, se vsako leto pridruži vse več ljudi. Če bi se tudi vi pridružili letošnji iniciativi ali pa bi le vzpostavili enega ali dva veganska dneva v tednu, lahko okusite nebeško hrano v naslednjih veganskih restavracijah v Budimpešti.

Planteen

V objemu Graphisoft Parka se je odprla prva madžarska veganska kavarna The Planteen. Pravzaprav ima za oči in brbončice prijetna ponudba The Planteen vse, kar si lačen vegan lahko želi. Brez pretiravanja lahko rečemo, da se tedenska in dnevna ponudba izmenjujeta z noro okusnimi jedmi, ki s pestro izbiro navdušujejo goste, ki pridejo k njim v času kosila. Ne obiščete jih le zaradi krepke juhe ali glavne jedi ali zelenjave, ampak lahko s seboj vzamete tudi svoje najljubše veganske zavitke, sendviče, sladice in kavo.

1031 Budimpešta, Záhony u. 7. Stavba U1

Brezplačen bistro in brezplačen nov lokal

Če je večina dneva že za vami in iščete veganske jedi za večerjo, večerne pogovore in pijačo, lahko najdete popolno mesto v Bistroju Szabad in gastronomski delavnici Szabad Új Hely. V prvem gastropubu v Budimpešti, ki uporablja samo rastlinske sestavine, Szabad Bisztro ponuja tapase in barsko hrano za razvajanje brbončic poleg pijače. V Új Helyen, mlajši sestri Szabada Bisztrója, ki je bila odprta jeseni 2023, si lahko privoščite nebeške veganske glavne jedi in juhe. In češnja na torti je, da če vam je bila večerja všeč, se jih splača obiskati v času kosila tudi zaradi dnevne ponudbe.

Bistro Szabad: 1077 Budimpešta, Király u. 101.

Szabad Új Lokacija: 1084 Budapest, Víg u. 30.

Botané – brezplačna veganska restavracija

Le za roko stran od centra Újbude, v prijetni ulici nasproti Vásárcsarnok na Fehérvári út, se skriva ena najboljših veganskih restavracij na tem območju, Botané. Meni pripravljene hrane z dušo in srcem se spreminja iz dneva v dan in iz tedna v teden ter navdušuje goste z juho, glavno jedjo in sladico. V jedilniku, ki se zgleduje po kuhinjah naših babic, morate vsi, ki se prehranjujete vegansko ali rastlinsko, poskusiti juho z golažem, lečino enolončnico z vloženo zelenjavo in v vsakem letnem času priljubljeno makovo gubo, prelito čez vrat z vanilijo in sadjem. oblačenje.

1114 Budimpešta, Szabolcska Mihály u. 3.

Da, Vegan 2 je

V živahnem središču Budimpešte, le za roko stran od Oktogona, se lahko od jutra do večera potopite v mestno kraljestvo veganskih okusov. S sezonskimi okusi, čudovitimi jedmi za zajtrk, močnimi juhami in veganskimi različicami tradicionalnih madžarskih jedi restavracija Yes it is Vegan 2 ponuja okusne prigrizke za vsakogar. Če želite jutro začeti dobro, naj vas ne bo strah zahtevati umešana jajca s tofujem, postrežena s kruhom iz kislega testa, za kosilo pa vsekakor poskusite piščančji paprikaš, postrežen z nokedlijem, ali vegansko divjačino omako, postreženo s sejtanom. in žemlje.

1061 Budimpešta, Liszt Ferenc tér 10.

Réparetek

V Vegan Factory RépaRetek dan za dnem pripravljajo veganske jedi iz čistih, svežih in zdravih okusov in sestavin. Njihovo dnevno kosilo, ki v nobeni obliki ne vsebuje konzervansov in ojačevalcev okusa, pripravijo vsako jutro sveže in jih dostavijo gostom tudi v vročini. V svoji ponudbi vsaj toliko pozornosti namenjajo ne le tistim, ki se prehranjujejo rastlinsko, ampak tudi gostom, ki ne prenašajo glutena. Če bi osebno okusili njihovo ponudbo, bi se lahko potopili v širok izbor slastnih okusov na redno organiziranem Vegan Brunchu.

1078 Budimpešta, István u. 20.