5 novih zajtrkovalnic in pekarn v Budimpešti, kjer se dan začne lažje

Novo leto je tu in v tem času se splača obiskati nedavno odprte restavracije – tokrat zajtrkovalnice in pekarne – kjer lahko ustvarite vzdušje za začetek leta. Preizkusite jih vse!

Dobay Horváth-kert-Slaščičarna in pekarna

Trgovina Dobay Cukrászda, ki pripada gostinski družini VakVarjú, odprta v prvem okrožju, goste v utrujenih jutrih sprejme z neponovljivim interierjem, njihove božanske torte pa vam bodo zagotovo pričarale nasmeh na obraz. Izbirajte med pestro ponudbo krem, sveže pečenih pogač, kruhkov iz kislega testa, bogato pakiranih sendvičev, italijanske kave in latte specialitet!

1016 Budimpešta, Krisztina krt. 38.

MASLENI OREL

Pred slabimi petimi dnevi je vrata odprla še tretja enota VAJ (zaenkrat le v testnem obratovanju). VAJ Sasban je sprva imel koncept kavarne z briljantno izbiro že znanih speciality kav, peciva in sendvičev. Če nam prisluhnete, se splača vrniti tudi po končanem testnem obratovanju, saj bodo spomladi to enoto spremenili v pravo zajtrkovalnico, do takrat pa vas čakajo z znano dobrote.

1051 Budimpešta, József Attila utca 18.

Sorodnik Bratislava

Relative Bratislava je najnovejši dragulj Bratislavske ceste, kjer lahko iz prve roke spoznate EggDrop, to je korejski popečen sendvič brioche. Na dve ročno izdelani rezini brioša je položen kremni sir, vmes je mehka omleta z možnostjo topljenega čedar sira, avokada, lososa, pršuta, zelenjave, ki jo na koncu prelije še skrivna veganska majoneza. Odlična izbira kadarkoli v dnevu!

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Stranger Cafe

V kratkem času je Stranger Café postala najnovejša dnevna soba v Újlipótvárosu, saj lahko uživate v družbi drug drugega ob skodelici okusne kave v resnično domačem vzdušju. Tu so mislili na vsakogar, zato lahko preobčutljivi na hrano in ljubitelji tradicionalnih sestavin pojedo in popijejo odlične stvari. Preprosto se usedite in izklopite za nekaj ur!

1137 Budimpešta, Katona József utca 9-11

Pogi je! Pekarna in kavarna

Če imate radi večno klasično pecivo, kot so bukta, slane in sirove preste, kakavovi polžki in ne nazadnje kifli, potem je Pogi tu! Nad sveže pripravljeno ponudbo Pekarne in kavarne zagotovo ne boste razočarani. Povprašajte jih z okusno vročo kavo ali vročo čokolado, samo da zaključite to doživetje, ki se začne na dan.

1036 Budimpešta, Lajos utca 47/B