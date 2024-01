Gledališče, primadone in New York: zasukano ljubezensko življenje Ferenca Molnárja

Pisatelja, ki se je rodil na današnji dan pred 146 leti, večina pozna kot avtorja ikoničnega romana Fantje s Pálove ulice, manj pa se govori o ženskah, ki so v njegovem življenju izstopale in določale njegovo delo. Zdaj bomo to zakrili!

Margit je v težavah

Leta 1905 je Ferenc Molnár spoznal hčer svojega glavnega urednika, slikarko in pisateljico Margit Vészi, v katero se je do ušes zaljubil, tako da sta se poročila 19. maja 1906 v Budimpešti. Na začetku zveze je šlo vse dobro, mladi par se je takoj po poroki preselil v najemniško stanovanje na ulici Népszínház, kjer sta navdušeno pričakovala prvega otroka, a se je ta idila hitro razblinila. Pisatelj je veliko časa preživel v kavarnah in lokalih, od koder se je domov vračal pozno ponoči, pogosto razsvetljen, in ko je to omenila njegova žena, se je razjezil in ga po anekdotah večkrat zmerjal. .

Po številnih prepirih in prepirih se je Margit šest mesecev po rojstvu otroka Márta preselila v Pariz, vendar je do uradne ločitve prišlo šele po štirih letih.

Kot rezultat burne poroke je Molnár leta 1909 napisal eno svojih najbolj znanih dram, povest Liliom, v kateri se razplete razmerje nasilnega, glasnega moža z njegovo nežno in tiho, strpno ženo.

Irene Varsányi

Po razpadu zakona se je vse bolj znani pisatelj s polnimi močmi vrgel v uprizoritev nove gledališke igre, drame Igra na gradu, med katero se je zapletel v razmerje z rešiteljico Vígszínháza Irén Varsányi. Na zunaj je deklica, ki se je vsem zdela nedolžna, živela v vzornem zakonu, a v ozadju ni zaničevala pozornosti moških, ki so se ji približevali, zato je Ferenca Molnárja hitro ovila okoli prsta.

Ko se je situacija razjasnila njenemu možu, je Irén prisilil k odločitvi, da je namesto nasilne zveze ostala z možem, ki ji je zagotavljal čustveno in finančno varnost, nakar je pisateljica poskušala storiti samomor. Po zaužitju velikega odmerka pomirjevala Veronal se je skoraj leto dni zdravil v sanatoriju in iz tega obdobja se je iz pogovorov z zdravniki ohranil njegov legendarni stavek, da v primeru samomora sprejema kakršne koli nasvete le od tistih, ki so že storili. uspelo.

Sari Fedak

Po ozdravitvi je bil med prvo svetovno vojno vojni dopisnik v Galiciji, po kateri je spoznal že slavno primadono Sári Fedák, s katero se je poročil 11. oktobra 1922 v Budimpešti. Deklica je bila najbolj znana in najuspešnejša madžarska zabavljačica tistega časa, ki je nastopala na odrih številnih madžarskih in tujih gledališč, zato je bilo veliko pozornosti namenjene razvoju odnosa med zvezdnikoma.

Stanovanje zakoncev je stalo na mestu današnje stavbe Frankel Leó út, v kateri je bila tudi tisk Bambi, iz katere so bile zlahka dostopne kavarne in gledališča v središču mesta, kamor sta seveda redno zahajala. Tudi pisateljev drugi zakon ni obstal, saj so se znova pojavile prejšnje težave z obvladovanjem jeze in alkoholom, nobeden od njiju pa ni bil posebej vzor zvestobe.

Fedákova poroka s Sári ga je navdihnila tudi za pisanje igre: stekleni čevelj, komedija o ljubezenskem trikotniku, je bila prvič predstavljena leta 1924.

Darvas Lili

V gledaliških vrstah je spoznal tudi svojo tretjo ženo: Lili Darvas, ki je navdušila vse, ni bila le ena najljubših budimpeštanskih igralk, ampak je zaradi dobrega znanja angleščine in nemščine ter številnih televizijskih vlog nastopala tudi na Broadwayu. v Ameriki.

Priljubljeni pisatelj in 25 let mlajša deklica sta se poročila 9. junija 1926 v Budimpešti, večino časa pa sta preživela v drugi svetovni vojni. čas sta preživljala v hiši na naslovu Nyúl utca 14 v okrožju, ki je poleg njunega prebivališča služila tudi kot najpomembnejša literarna lokacija tistega časa.

Po dolgem premisleku so zaradi grožnje nacionalsocializma emigrirali najprej v Francijo, nato v Švico in končno leta 1939 v New York, kjer so se preselili v sobo 835 hotela Plaza, znanega iz Trepetočih vlomilcev. 2.

Selitev, številne spremembe in samomor njegove ameriške ljubimke so pri Ferencu Molnárju znova pritegnili depresijo, vendar ni nehal pisati dram: njegova zadnja igra je bila uprizorjena na Broadwayu leta 1949. Do konca življenja bolj zaprt in zlomljen pisatelj je umrl v starosti 74 let, 1. aprila 1952 v New Yorku.