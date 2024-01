7+1 posebnih knjig in knjižic za samorazvoj za novo leto, ki vam bodo pomagale prebroditi težke dni

Se bo to leto težko začelo? V tem niste sami, vendar vam lahko nekatere knjižice za samoizboljšanje in branja pomagajo, da boste lažje jemali vsakdanje življenje – pokazali vam bomo, kateri so!

Stéphane Garnier: Odločil sem se, da bom srečen, ker je zelo zdravo

Kaj pa, če je sreča res stvar izbire? Kaj pa, če je sprememba našega zornega kota najboljši način za spremembo življenja? Stéphane Garnier veliko citira znane pesnike, pisatelje, aktiviste, politike, glasbenike, filozofe – ki so, kot kaže, že na lastni koži izkusili, da se o vsem odloča v glavi. Avtoričini strastni in humorni stavki ponujajo praktične nasvete za srečen vsakdanjik. Filozofsko in navdihujoče popotovanje, na katerega vabi knjiga, na konkretnih primerih nazorno prikaže, kako pomembno je živeti preprosto življenje, deliti vse, kar imamo z drugimi, in prevzemati odgovornost za svoje odločitve. Opozarja, da nikoli ni prepozno, da smo pogumni in verjamemo v svoje sanje – če imamo ljubezen in smo vztrajni, bomo lahko uresničili svoje želje.

Dnevnik neomejenih misli

Pozitivno vodenje dnevnika in načrtovanje ima veliko prednosti, resnično uporabna praksa samooskrbe, ki nahrani dušo in duha. Poleg tega, da v njem zlahka uredite svoje misli, vam pomaga pri doseganju nalog in ciljev. Navdihujoči citati, meditacije, vaje, ki vam pomagajo poglobiti zavedanje, zdravi recepti in kreativne barve naredijo sprostitev in polnjenje med letom še prijetnejše. Vaš dnevnik bo postal vaš zaupen spremljevalec, bolj ko boste snemali dnevno. Umirite svoj um, za nekaj minut prekinite dnevno rutino in vsrkajte podporno energijo afirmacij. S pomočjo astroloških napovedi lahko svoja dejanja oblikujete glede na položaj zvezd in se tako izognete negativnim rezultatom in neuspehu. Izveste lahko, kateri dnevi so blagodejni, kateri najprimernejši za spopadanje s težavami in kateri za to, da se malo razvajate.

Nick Trenton: Ne pretiravajte!

Pretirano razmišljanje ali bolj znano kot brainstorming je ena najbolj nalezljivih epidemij našega časa, ki je vir številnih psihosomatskih telesnih simptomov. Vendar pa obstajajo preizkušene rešitve in metode za odpravo stresa in njegovih uničujočih učinkov, če želimo živeti kakovostno in mirno. Nick Trenton Ne pretiravajte! s svojo knjigo pomaga najti pot iz slepe ulice, ki jo povzročata tesnoba in stres. Avtor opisuje podrobne, učinkovite in preverjene tehnike, ki nam pomagajo preoblikovati možgane, nadzorovati naše misli, se osredotočiti in spremeniti naše mentalne navade. Trentonov glavni cilj je, da nam pomaga izstopiti iz duševne ječe, ki smo jo postavili sami, preoblikovati svoj način razmišljanja in spremeniti svoje vedenje, pri čemer lahko iz svojega življenja zlahka odstranimo skrbi, dvome, teoretiziranje, z drugimi besedami, razmišljanje.

Irvin D. Yalom: Na poti k sebi

Spomini psihoterapevta

Irvin D. Yalom tokrat proučuje svoje življenje skozi oči terapevta. Upošteva medčloveške odnose, ki so pripomogli k njegovemu osebnemu in poklicnemu razvoju, in ga seznani z okoliščinami nastanka njegovih svetovno uspešnih knjig Ljubezenski krvnik, Terapevtske laži ali Iz oči v oči. Vpogledamo lahko v njegove terapevtske in pisateljske metode, spoznamo pa tudi zgodovino njegove družine. V svoji knjigi iskreno spregovori o svojem strahu pred smrtjo in boju s staranjem. Na poti k sebi je darilo bralcu: kdor postane Yalomov sopotnik, dobi priložnost razmisliti tudi o svojem življenju.

Srečen sem! – ustvarjalni dnevnik veselja za vsakdanje življenje

Ta knjiga vam bo služila kot navdih. S citati in nasveti, ki jih lahko preberete tukaj, lahko naredite inventuro vsega, kar vas navdaja z veseljem in vam skozi veselje osmišlja trenutke. Če ste pozorni na to, kaj vas osrečuje, in o teh stvareh razmišljate s hvaležnostjo, potem boste glede na študijo, objavljeno v Harvard Health, doživeli več „pozitivnih občutkov, bolj boste uživali v lepih izkušnjah, vaše zdravje se bo izboljšalo, soočili se boste lažje preizkušnje in lahko razvijete močne človeške odnose.” S čim se boste srečali med obdelavo knjige: nasveti in vaje, ki jih lahko uporabite takoj, kreativnost, samoizražanje in notranje dobro počutje.

Meik Wiking: Hygge – danski način življenja, ki te osrečuje

Vse pogosteje slišimo, da je Danska najsrečnejša država na svetu. Kaj bi lahko bila skrivnost Dancev, da so najsrečnejši narod? Meik Wiking, direktor Copenhagen Happiness Research Institute, je med svojim dolgoletnim delom prišel do zaključka, da je odgovor nihče drug kot hygge. Ta izraz so že prevedli kot umetnost intimnosti, domačnosti duše in uživanja v pomirjujočem okolju, a da bi resnično razumeli posebno ges občutek življenja, bomo potrebovali več kot le nekaj izrazov. S pomočjo te čudovite in navdihujoče knjige lahko korak za korakom spoznavamo skrivnost hyggeja – in s tem sreče: lahko ugotovimo, kakšno vlogo imajo pri tem luči, dobra hrana, družbeni odnosi, božič ali celo oblačila. Poleg obilice zanimivih informacij in povezav so v bogato ilustriranem zborniku tudi praktični nasveti (konkretni primeri, recepti, ideje), s pomočjo katerih lahko vsak zlahka vnese elemente hyggeja v svoj vsakdan.

Damon Zahariades: Umetnost iskanja toka

Praktični vodnik za igranje s popolno predanostjo

Odkrijte stanje popolne mentalne potopljenosti z enostavnimi, namenskimi strategijami! Lahko žanjete vseživljenjske revolucionarne lovorike, če se naučite dosledno delovati v stanju toka. Ni se vam treba več zanašati na srečo ali čakati na svojo muzo, doseči stanje pretočne zavesti se lahko naučite! V tem zelo praktičnem vodniku vam Damon Zahariades pokaže, kako po želji doseči to stanje duha in kako ga izkoristiti do svojega resničnega potenciala. Vsak korak ima vajo, razvito posebej za ta namen, tako da lahko to fantastično spretnost razvijate v svojem tempu. Dajte krila svoji uspešnosti, ustvarjalnosti in produktivnosti na vseh področjih svojega življenja!

+1 Knjiga do knjige – Bralni dnevnik in večni koledar

V Librinem planerju branja knjig in večnem koledarju lahko poleg vsakodnevnih opravil in pomembnih obletnic poiščete vse svoje knjižne navdihe: spremljate in ocenjujete svoje branje, vodite sezname želja in čakalne vrste, srečate pa se lahko tudi s številnimi razburljivimi knjižnimi izzivi. . Naj bo vaših naslednjih 12 mesecev bogatih z bralskimi izkušnjami!