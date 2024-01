10 senzacionalnih zimskih festivalov v Budimpešti januarja 2024

Januarja v Budimpešti pripravljajo tudi zimski festival v povezavi z vzdušjem koče, svetlobnimi instalacijami, lučkami, fondijem in cirkuškimi predstavami. Pokažemo vam naše priljubljene!

Mednarodni cirkuški festival v Budimpešti // Metropolitanski cirkus (10.–15. januar 2024)

V šestih dneh, od 10. do 15. januarja, si lahko ogledamo več kot 50 cirkuških predstav. med, v okviru Budimpeštanskega mednarodnega cirkuškega festivala. Najboljši predstavniki stroke prihajajo v Budimpešto, da bi s svojimi podvigi osupnili občinstvo. Poleg tega zainteresirane čaka razstava zgodovine cirkusa.

Ledeni svet – razstava in drsališče // Madžarski prirodoslovni muzej (ves mesec)

Tako odrasli kot otroci radi obiščejo impresivne razstave Madžarskega muzeja naravoslovja skozi vse leto, to zimo pa lahko zainteresirani najdejo še bolj vznemirljivo atrakcijo kot prej: muzej obiskovalce ne pozdravlja le z razstavo na temo zime. , ampak tudi s povsem novim drsališčem. Tako lahko ljubitelji drsanja združijo aktivno preživljanje prostega časa z naravoslovjem in po drsališču po drsališču pokukajo v skrivnosti ledene dobe in arktičnih divjih živali, sveta izumrlih ali ogroženih živalskih vrst.

Après-skate v Hello Buda (13., 20., 27. januar 2024)

Dogodek je odpovedan.

Vsak petek v Hello Buda vse čaka pravo zimsko doživetje v okviru Aprés-skate, kjer za pravo kabinsko vzdušje poskrbi DJ Fagyi. Poleg tega super vzdušje popestri drsališče, kjer lahko s kroženjem uživate v čarih zimskih športov, zainteresirane pa pričakajo tudi okusna hrana, dušo ogrela pijača in ogrevana terasa.

Božični park Lumina // Római Strandfürdő (do 15. januarja 2024)

Letos lahko uživamo tudi v čudoviti svetlobni predstavi parka Lumina na Római Strandfürdő v obliki prav posebne božične izdaje. Ob vstopu v kraljestvo lučk pred nami zaživi čarobni pravljični svet, kjer med drugim noč razsvetlijo jelenčki, dedek Mraz in zvezde padalice, pogosto spremljajo nezgrešljive sezonske uspešnice. Destinacija, ki jo lahko obiščete do 15. januarja, je popoln program za vsakogar, pa naj gre za romantičen zmenek, sproščanje s prijatelji ali družinsko popoldne.

360 BAR PREDSTAVLJA: Datum La Fondue (19.–21. januar 2024)

Sirarski večeri nad mestom! Ves vikend se lahko zberete ob prijetni toplini kremnega sira s prijatelji, družino ali samo romantično. Ta vikend si oglejte 360 Bar in uživajte v čudovitem razgledu v enem od ogrevanih inglukov.

Dan madžarske kulture 2024 / Minifest zvočnih posnetkov // Turbina (21. 1. 2024)

Programska pisarna Hangfoggaló po tradiciji praznuje dan madžarske kulture s koncerti lahkotne glasbe in obsežno prireditvijo. Na Minifestivalu Hangfoggaló, ki bo v Kulturnem centru Turbina, se bo predstavilo 13 odličnih izvajalcev izmed 2024 štipendistov podprograma Start-up izvajalci. Vstop je brezplačen!

Leto festivala zmajevih lučk // živalski vrt v Budimpešti (ves mesec)

Leto festivala zmajevih svetilk vas bo popeljalo v pisan in čaroben svet, ki obiskovalce pričaka s fantazijo svetlobe in sence do 24. februarja 2024. V edinstveno razstavo lampijonov živalskega vrta prestolnice lahko vstopite skozi „čarobna vrata” med tisočerimi Zigong lampijoni, ki so del intelektualne in kulturne dediščine, kjer se lahko potopite v čudovito, edinstveno in spektakularno igro svetlobe in zvoka. . Na razstavi, ki poskrbi za odlično sprostitev v hladnih zimskih večerih, so lampijoni včasih sestavljeni v ogromne slike, včasih pa v 5-8 metrov dolge kompozicije, katerih del so lahko tudi obiskovalci.

Festival kitajskega novega leta // Chinatown Budapest (28. januar in 3.–4. februar 2024)

Kitajska skupnost v Budimpešti pozdravlja letošnje kitajsko novo leto – leto zmaja – s serijo programov, ki trajajo dva vikenda. Prva nedelja (28. januarja) bo posvečena starodavnemu kitajskemu mestu Quanzhou. Profesionalna nastopajoča umetniška skupina prihaja iz Quanzhouja, da bi v Budimpešti priredila enourno predstavo, ki bo vključevala ljudske plese, tradicionalno glasbo Nanyin, opero Gaojia, opero Liyuan, kung fu in marionete. Drugi vikend (3.–4. februar) ponuja dva dneva programa: ples levov in zmajev, odrske predstave, kitajska kaligrafija in slikanje, čajni obred, ples z bambusovo palico, hanfu (tradicionalna kitajska obleka), cosplay, kitajska ročna dela in še veliko več.

Festival nove glasbe Transparent Voice // na več lokacijah (do 2. februarja 2024)

V letu 2024 bo med 6. januarjem in 2. februarjem potekal eden najinovativnejših sklopov programov na Madžarskem, 11. Festival nove glasbe Translucent Sound, ki bo tudi tokrat predstavil več kot 20 programov pod skupno temo z naslovom Vozli, en mesec na več lokacijah v Budimpešti.

Budapest Park Ice World (ves mesec)

Budapest Park vabi ljubitelje zimskih športov, da se aktivno sprostijo na več kot 2.000 kvadratnih metrih, odprtih vse dni v tednu na mestu velikega plesišča z umetnim drsališčem. V zimskem pravljičnem kraljestvu lahko najdemo kaj početi tudi med dvema toboganoma, saj organizatorji letos poskrbijo, da obiskovalcem ustvarijo neponovljivo kočljivo vzdušje, zato ne smemo zanemariti sezonske ponudbe hrane in pijače, ko smo tam.