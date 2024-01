Potepanje po Budimpešti srečnih časov miru: palače Andrássy út

Impresivne stavbe s preloma stoletja so nanizane vzdolž bulvarja številka ena v Budimpešti, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine Andrássy út. Njihova zgodovina daje vpogled v najlepša leta monarhije, v katerih so se gradnje segale ena v drugo in se oblikovala mestna podoba današnje Pešte.

Predhodnica današnje Andrássy út, ki se je nekaj let po dokončanju imenovala Sugarút, je bila zasnovana tako, da povezuje središče mesta z Mestnim parkom in zunanjimi četrtmi. Načrt za gradnjo nove ceste Premier Gyula Andrássy je predlagal, da bi to odpravilo prenasičenost ulice Király, ki ni več mogla služiti povečanemu prometu ob koncu 19. stoletja.

Sama cesta je bila hitro dokončana, hiše, o katerih so sanjali takratni slavni arhitekti, pa so se gradile veliko počasneje. Sugáruta je bila predana 20. avgusta 1876, 20 let kasneje pa je bila v pripravah na praznovanje tisočletnice leta 1896 pod cesto, ki je že nosila Andrássyjevo ime, zgrajena podzemna železnica. Čudovite vile, najemniške hiše in palače, ki še vedno obdajajo Andrássyjevo ulico, so bile zgrajene v enotnem eklektično-neorenesančnem slogu. Spoznajte njihovo pustolovsko zgodbo!

Palača Krausz (Andrássy út 12)

Na dosegu roke Deák tér, na začetku Andrássy út, lahko najdemo čudovito palačo Krausz, dokončano leta 1885, ki jo je zasnoval Zsigmond Quittner, ustvarjalec palače Gresham, ko je bil star 27 let. Dvonadstropna hiša, ki je tukaj stala, je bila zaradi gradnje Sugárúta porušena, preostalo parcelo pa je kupil bogati tovarnar Lajos Krausz. Po njegovem naročilu je Quittner zasnoval razkošno stanovanjsko palačo, katere okraski so delali znani umetniki tistega časa, med njimi Károly Lotz in Gyula Donáth. V pritličju eklektične stavbe so nastali poslovni prostori, v prvem nadstropju je živela družina Krausz, v drugem in tretjem nadstropju pa najemniška stanovanja. XX. V začetku 20. stoletja je tu delovala legendarna kavarna Magyar Korona, sedež pisateljev Zahoda, danes pa je med njenimi zidovi zrasla poslovna stavba.

Madžarska državna opera (Andrássy út 22)

Naš sprehod po ulici Andrássy út ne more biti popoln brez ene najbolj znanih stavb prestolnice, Madžarske državne opere, ki je bila prenovljena med letoma 2017 in 2022. V obdobju monarhije so v Pešti postavili številne danes odločilne stavbe, ideja o ustanovitvi samostojne operne hiše pa se je oblikovala v drugi polovici 19. stoletja, poleg Andrássy úta. Prostor vzdolž Sugárúta, kjer je nekoč delovala taverna z dvomljivim slovesom, je bil določen za mesto novega pevskega gledališča.

Na razpisu za projektiranje je zmagal Miklós Ybl, ki je pod vodstvom Frigyesa Podmaniczkyja zasnoval stavbo v neorenesančnem slogu s patino. Kot rezultat 9-letne gradnje je bila Operna hiša predana 27. septembra 1884 v navzočnosti Ferenca Józsefa, ki je na otvoritveni predstavi videl prvo dejanje Bánk bána, uverturo Lászla Hunyadija in prvo dejanje Lohengrina, dirigent Ferenc Erkel.

Palača Drechsler (Andrássy út 25)

Nasproti operne hiše se dviga tudi impozantna palača: zgradbo, ki blesti v slogu zgodnje francoske renesanse, je po naročilu pokojninskega zavoda MÁV zasnoval arhitekturni biro Ödöna Lechnerja in Gyule Pártosa. Lechner je o zasnovi stavbe zapisal: „Gnala me je ambicija, vendar sem moral paziti, da moja stavba pred Yblovo mojstrovino ni delovala vsiljivo, kajti dvorna dama je morda lepša od kraljice, a kraljica mora ostati kraljica.”

Drechslerjeva palača. Posnetek je nastal med leti 1884-1890. / Foto: György Klösz/Fortepan/Arhiv prestolnice Budimpešta. Arhivska referenca HU.BFL.XV.19.d.1.06.053

Gradnja se je začela leta 1883, mojstrovina Lechner-Pártos pa je bila predana leta 1886. Medtem ko je v zgornjih nadstropjih delovala pokojninska ustanova MÁV, je bila v pritličju stavbe odprta legendarna kavarna Drechsler, katere lastnik Béla Drechsler se omenja po imenu palače, ki je še danes v uporabi. Kasneje se je tu odprl Državni baletni inštitut (Madžarska plesna akademija od leta 1983), ki je znotraj zidov stavbe deloval več kot 50 let. Po več desetletjih uničevanja so leta 2023 hišo prenovili in odprli luksuzni hotel W Budapest.

Madžarska univerza za likovno umetnost (Andrássy út 69-71.)

V bližini postaje podzemne železnice Vörösmarty utca lahko najdemo stavbo Madžarske akademije lepih umetnosti (takrat Madžarske kraljeve državne šole za risanje modelov in likovnega učiteljstva), ki so jo zasnovali inštitutski učitelj, grafični oblikovalec, slikar in arhitekt Alajos Rauscher v 1870-ih. Pri snovanju fasadnih okraskov ga je navdihnila italijanska renesansa, ki jo je spoznal med italijanskimi študijskimi potovanji. Pouk se je začel leta 1876 v stavbi, ki so jo kmalu razširili z novim traktom.

Leta 1877 so na parceli ob vzorčni risarski šoli z javnimi donacijami zgradili stavbo Műcsarnok, kjer so učitelji šole razstavljali svoja dela. Ko je bila med praznovanjem tisočletnice dokončana nova stavba Műcsarnok v Városligetu, so hišo na ulici Andrássy krstili za Stari Műcsarnok in jo odprli skupaj s šolo risanja. Stara umetnostna galerija je bila takšna, kot je danes je del Univerze za likovno umetnost.

Palača Korond (Andrássy út 83-85)

Brez besed ne moremo mimo ene najlepših mestnih palač, katere privlačno zunanjost zasenči njena pustolovska zgodovina. Andrássy út 83-85. Neorenesančna najemniška palača na št. Spektakularno hišo, ki je del svetovne dediščine, je zasnoval József Kauser, ki je projektiral tudi jezuitsko cerkev Srca Jezusovega v Lőrinc pap tér, katere ime je povezano tudi z dokončanjem bazilike Szent István. Tako kot palačo Drechsler je tudi stavbo s petimi dvorišči, ki spominjajo na francoske gradove, naročil pokojninski zavod MÁV. Po požaru leta 2014 se je ta patinasta hiša leta 2023 ponovno rodila in lahko še naprej živi svoje vsakdanje življenje kot luksuzna lastnina, kot klin Andrássy út.