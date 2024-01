5 odličnih krajev v Budimpešti, kjer lahko sodelujemo v razburljivih večerih kviza

Če bi radi dolge zimske večere popestrili ne le z nekaj slastnimi prigrizki ali pijačo, ampak tudi z malo vznemirjenja, potem izbirajte med naslednjimi večeri kviza, kjer bo vse to zagotovljeno.

Cool Tour Bar

CoolTour Bar na dveh lokacijah v Budimpešti, na ulicah Király in Lövőház, čaka na ljubitelje udarcev z glavo s serijo brezplačnih večerov kviza, ob sredah zvečer pa bo lokal na ulici Lövőház in ob torkih na ulici Király gostil približno 2. -urno razburljivo tekmovanje. V večini večerov kviza morajo udeleženci dokazati svoje poznavanje različnih tem in čim bolj spretno ugibanje, najboljši pa prejmejo nagrado. Še več, v januarju poleg splošnih tem pripravljamo tudi kvize Pravljice, Kako sem spoznal vaše mame in filmske kvize.

Za vse to se lahko prijavimo v skupinah po 4-6 ljudi – sodelovanje je odvisno od prijave – in potrebujemo le telefon za dostop do neštetih vprašanj in iger Kahoot. Poleg tega bo v obeh lokalih zagotovljen širok izbor pijač, cenovno ugodne cene, v ulični enoti Lövőház pa najdemo tudi božansko izbiro hamburgerjev, bistrojev in ulične hrane.

1075 Budimpešta Király utca 1/d | 1024 Budimpešta Lövőház u. 18.

Trellis vrt

V središču mestnega jedra, v pristnem gastropubu, nas vsako nedeljo s tematskimi kviz večeri pričakujejo žiranti Pub’s Culture. Med 2,5-urno igro morajo ekipe do 6 ljudi pokazati svoje sposobnosti s 50 osnovnimi vprašanji, 4 dodatnimi vprašanji in dodatno nalogo, da bi osvojile svojo vredno nagrado. A leksikalno znanje, klasična izobrazba ali celo poznavanje vsakodnevnih aktualnih zadev tukaj ni dovolj, saj bomo na kviz večerih potrebovali tudi taktiko in logiko.

V Rácskertu se lahko v prvih dveh mesecih leta pripravimo na naslednje teme: vprašanja ravni EB-VB, šport, povezani kvizi, najstniške komedije in rom-com, živali, akcijski filmi. Prav tako pa se lahko konec februarja preizkusimo tudi v kviz ekipnem srečelovu. Rezervacije miz za večere kviza lahko opravite na strani Pub’s Culture.

1072 Budimpešta, Dob u. 40.

Živahen vinski bar

Ena od prijetnih ulic Palace Quarter skriva Zengő Borbar, poln kakovostnih vin, odličnih piv in koktajlov, kjer se bodo vznemirljivi večeri kviza nadaljevali tudi v letu 2024. V januarju vinski bar, ki ga organizira skupaj s Stepout Games, vsako drugo sredo razpiše tekmovanja, med katerimi se morajo pogumni podjetniki prebiti skozi vprašanja splošne pismenosti, logične uganke ter naloge za prepoznavanje slik in glasbe.

Poleg tega ne škodi, če na tekmovanje prinesejo svojo kreativnost, taktični čut ali celo štiriperesno deteljico, da bo dragocena pijača zagotovo pristala v njihovih rokah. Tudi če ne zmagamo, se tudi ne bomo razburjali, saj naše časovno potovanje v devetdeseta in dvatisočaka skozi edinstvena vprašanja zagotavlja dobro voljo. Namera za sodelovanje je potrebna vnaprej.

1088 Budimpešta, Krúdy Gyula utca 6.

Gledališče Púder Bar

Zahtevno gostoljubje in množica dogodkov, ki jih ponuja kulturni prostor, gresta z roko v roki v gledališču Púder Bar, katerega številni programi vključujejo večere kviza. In če se nam v možgane vklesa majhen kader vsakega predstavnika filmskih žanrov, potem lahko vsekakor požanjemo nagrade na Púderjevih igralskih večerih. Kajti vprašanja so vedno organizirana okoli različnih filmskih tem med „Big Film Quiz Nights”. Ni pa treba obupati, tudi če ne poznate letošnjih filmov, nominiranih za oskarja, saj dogodek na Facebooku skriva namig ali dva o tem, pri katerih temah bi bili doma.

Tako vemo, da bo prvi letošnji večer kviza, 15. januarja, posvečen filmom o živalih v Púder Bárszínház, kamor se lahko odpravimo po predhodni prijavi. In naša nagrada ni nič drugega kot bon Púder v vrednosti 20.000forintov, ki ga lahko porabimo tudi po tekmi za katero koli od številnih nebeških jedi.

1092 Budimpešta, Ráday u. 8.

Salon za družabne igre Red and Black

Šele pol leta se lahko zahvalimo Red and Black med saloni iger v Budimpešti, katerih stotine strateških in družabnih iger je predstavljenih v Mit játsszúm? blog sestavljen. To pa še ni vse, saj v elegantnem baru poleg številnih programov, organiziranih okrog družabnih iger, ob ponedeljkih potekajo tudi večeri kviza. Tako lahko za začetek našega tedna od 7. do 9. ure zvečer pod vodstvom vodje kviza Pub’s Culture preverimo svoje znanje z ekipami 4-8 ljudi na ulici Vármegye. In izkušnjo igranja tukaj le poveča široka izbira posebnih kav, čajev, malih pivovarskih piv, alkoholnih pijač, kot tudi množica slastnih omak, pit in tort.

1052 Budimpešta, Vármegye u. 17.