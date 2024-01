11+1 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za začetek leta, polnega zakladov

Mraz tukaj, mraz tam, navdušenemu lovcu na zaklade ni pomembno, da je januar, saj se tudi takrat skriva po bolšjih trgih in bolšjih trgih, polnih zakladov. Če bi se tudi vi radi podali na lov za zakladom ali posodobili svojo garderobo v začetku leta, priporočamo naslednje retro in vintage sejme v Budimpešti in okolici.

Zaklad ali šala? // Povezovalnik (13. januar 2024)

IX. V Konnektor Incubatorház v okrožju bo 13. januarja potekal sejem zamenjav v skladu s tradicijo menjalnice oblačil in bolšjega trga. Ta dan ne bo le možna zamenjava prejetih drobnarij za božič, temveč bo potekala tudi zabava z družabnimi igrami. In če to ni bilo dovolj, bo Budimpeštanska kolesarska mafija kuhala od 11. ure dopoldne in podpirala ljudi v stiski na tem območju.

Vintage Fair // Kazimír (14. januar 2024)

14. januarja bo obzidje Kazimírja na ulici Kazinczy tokrat dom starodobniškega sejma. Sejem se začne ob 14. uri.

Izmenjava plošč v Budimpešti // ELTE Gömb Aula (14. januar 2024)

V nedeljo, 14. januarja, bo dvorana ELTE Gömb Aula ponovno polna rekordov in navdušenih oboževalcev, ki jih bodo lovili. Na največjem sejmu gramofonskih plošč pri nas boste našli vse, kar je vsaj malo povezano z glasbo na dveh ravneh: plošče, CD-je, DVD-je, MC-je, majice, plakate, časopise, knjige, značke in celo spominke. Sejem gramofonskih plošč bo potekal med 10. in 16. uro z veliko ponudbo in 90 ponudniki.

Garažni sejem Ládafia // Budakalász (20. januar 2024)

20. januarja se sejem Ládafia Garage v Budakeszu pripravlja na začetek leta z lovom na zaklad. Garažno razprodajo bo ta dan gostila tudi plesna dvorana Kulturnega centra in knjižnice Károlya Károlyja, kjer se bodo med 8. in 12. uro na množici miz zvrstili najbolj unikatni zakladi in predmeti, ki iščejo nov dom.

BeThrifty Vintage Kilo Sale // Tesla Loft (20.–21. januar 2024)

20. in 21. januarja bo prestolnico zavzel BeThriftyjev raj vintage oblačil, merjen na kilogram. Dvodnevni dogodek bo gostil Tesla Loft na ulici Kazinczy, kjer boste oba dneva med 10.30 in 18.00 lahko lovili najbolj kul vintage zaklade. Izbor vključuje na tisoče prodajnih visokokakovostnih dizajnerskih vintage oblačil, ki jih po meritvah lahko kupite na kilograme. Še več, sploh vam ne bo treba skrbeti, da bi želene kose razgrabili že na začetku dneva, saj se bo ponudba ves dan dopolnjevala.

Knjižni sejem – Ob dnevu madžarske kulture // Soroksár (21. 1. 2024)

Ob dnevu madžarske kulture bo 21. januarja na otoku Molnár v Soroksárju v notranjosti in na terasi Kulturnega centra Mihály Táncsics organiziran knjižni sejem. Poleg že dolgo želenih izvodov in zakladov bo na knjižnem sejmu tudi menjalnica, v okviru programa pa bodo slavnostno odprli knjižno polico Kulturnega centra „Knjigo naredi, knjigo vzemi”.

Sejem garderobe // ELTE Gömb Aula (21. januar 2024)

ELTE Gömb Aula gosti sejem skupnosti Gardrób 21. januarja. Redna publika sejma oblačil je z mesečnim programom postala redna praksa recikliranja naveličanih, preraščenih ali nikoli nošenih oblačil. V programu, ki traja od 10. do 14. ure, se bodo na mizah in stojalih zvrstila oblačila, obutev, torbe in dodatki, ki si želijo novega doma in nove omare.

Sejem starin in bolšji trg v Szentendreju (21. januar 2024)

V nedeljo, 21. januarja, bo vredno zgodaj vstati in se odpraviti proti Szentendreju. Tudi ta mesec ne bo manjkal sejem starin in bolšji sejem, ki tradicionalno poteka na obrežju potoka Bükkös. Zaklade starih časov in spomine na preteklost lahko poiščete med številnimi predmeti, ki so nanizani na mizah.

Izmenjava oblačil // Kulturni center Marczibányi Square (27. januar 2024)

Program kulturnega centra Marczibányi Téri 27. januarja opozarja na zavestno posodabljanje garderobe. V času izmenjave oblačil lahko v zameno za vstopnino prinesete poljubno kakovostna oblačila, ki jih lahko nosite dlje časa in jih odnesete domov. Oblačila, ki bodo ostala od dogodka, bodo organizatorji podarili Dobrodelnemu društvu Zaščita.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi // Szimpla Kert (27. januar 2024)

V skladu s tradicijo vsako četrto soboto v mesecu med 12.00 in 17.30 kulturni jibi zavzame vsak kotiček boemskega Szimpla Kerta. Če bi se odpravili na lov za zakladom v središču Budimpešte, vam ne preostane drugega, kot da se ta dan potopite v sejemsko vzdušje Szimpla Bolha, raziskujete, iščete, lovite zaklade in seveda barantate. za ugodno ponudbo, primerno za bolšje trge.

Britney Market – turški sejem y2k // MANYI (27. januar 2024)

27. januarja bo Britney Market, ki je v Parizu upravičeno priljubljena, prvič prispela v Budimpešto, na kulturno delavnico MANYI na Margit körút. Zadnjo soboto v januarju boste med 14. in 19. uro lahko izbirali med najbolj vročimi vintage oblačili, dodatki in drobnarijami iz zgodnjih 2000-ih. Za melodije in dobro vzdušje med sejmom skrbi Dj Badaro.

+1 Buda Zsibvásár (vsako soboto in nedeljo)

Navdušenim lovcem na zaklade morda ne bo treba predstavljati Buda Zsibvásárja, ki poteka vsako soboto in nedeljo pozimi in poleti. Kdor pa zanj iz neznanega razloga še ni slišal, naj ob vikendih obišče zibvásár na Budaörsi út, kjer najdete vse od oblačil in okraskov za dom do najrazličnejših dodatkov.