8 zanimivosti in programov na nekdanjem Montmartru v Budimpešti, današnji Tabánji

Nekdanje ulice girbegur v Tabánu so bile dom usnjarjev in proizvajalcev slavnega budimskega vina, nato pa so v 19. st. in XX. na prelomu stoletja je četrt postala boemska luksuzna četrt, kjer je vsaka druga hiša skrivala restavracijo. Toda leta 1933 so bili dnevi Montmartra v Budimpešti dokončno žrtvovani, tako da lahko stari del mesta poznamo le po slikah. Kljub temu pa tudi današnji Tabán skriva toliko zakladov, ponekod pa lahko ob obisku celo doživite duh starega Tabána.

Muzej pravljic

Zamisel Sándorja Kányádija je rodila Pravljični muzej v ulici Döbrentei, ki že od leta 2012 otroke od 4 do 10 let navdušuje s svojim pravim malim pisanim čarobnim svetom. Stalna razstava „Svet madžarskih pravljic” povezuje preizkušnje in ovire na pravljično pot, ki jo otroci lahko premagajo, da dosežejo želeno „kraljevanje”. Poleg tega muzej organizira različne dramske pedagogike in likovne ure za otroke.

Medtem ko so starejši (starostna skupina 11–14 let) vabljeni, da se potopijo v proces ustvarjanja zgodbe s pomočjo različnih digitalnih orodij in instalacij v sosednji stavbi, na delavnici ustvarjanja zgodb o rački Háromcsórű. Čeprav je Mesemúzeum mogoče obiskati kadar koli med delovnim časom, je za trikljuno raco potrebna predhodna prijava.

1013 Budimpešta, ulica Döbrentei 15.

Kolodkove skulpture

Male skulpture Mihályja Kolodka očarajo tako mlade kot stare v tej široki regiji, dve od mnogih kapitalnih del pa lahko najdete v Tabánu. Miniaturne skulpture budimskega pomola lahko obiščete tudi med bliskovitim odkrivanjem, saj Lecsó in Vuk živita 5 minut hoje drug od drugega. Medtem ko lisico, ki se ziblje na raketi, zagozdeni v skalo, najdete ob strani jame Forrás za termami Rudas, zvezdo filma L’ecsó, podgana, najdete ob vznožju mostu Erzsébet.

Zdravilišče Rudas

Med 150-letnim bivanjem tukaj je Turkom nekdanji del mesta zelo všeč, kjer so zgradili več mošej in kopališč. Med njimi je bil predhodnik Rudas Fürdő, ki je bil zgrajen v 16. stoletju. V 19. stoletju ga je zgradil najslavnejši budimski paša Mustafa Szokoli. Kasneje so njegovo notranjost prenovili po načrtih Miklósa Ybla, leta 1933 pa je bil objekt uradno razglašen za zdravilišče, v bližini katerega je 21 vrelcev tople vode.

Trenutno več kot 500 let staro zdravilišče ponuja panoramski bazen na strehi, zgodovinsko turško kopel, zdraviliški bazen, sodoben wellness in čudovit svet savn. In če postanemo lačni med dolgim kopanjem, bodo nebeške mednarodne in prenovljene madžarske jedi Rudas Bistroja navdušile naše brbončice.

1013 Budimpešta, Döbrentei tér 9.

Zileat Brunch & Breakfast

Šele nekaj let je minilo od zajtrkovalnice v središču Tabána, ki v nasprotju s svojim imenom svojim gostom ponuja več kot dolg brunch. Kajti tukaj lahko naročite hiter zajtrk ali sproščujoč vikend brunch tudi ob 15. uri, a bistrojska kuhinja lokala streže nebeške jedi vse do 21. ure.

Zato poleg smutijev, sveže stisnjenih sadnih sokov, Eggs Benedict ali angleškega zajtrka goste razvajajo s koktajli, vini, madžarskimi tapasi, mini trojnimi hamburgerji ter neštetimi drugimi dobrotami. Med specialitetami se lahko posebej pohvalimo burrato, italijansko vrsto mocarele, ki jo lahko okusimo le malokje v prestolnici. In nenavadne jedi so okronane z lepo notranjostjo in impresivno postrežbo v Zileatu.

1013 Budimpešta, ulica Döbrentei 22.

Muzej medicinske zgodovine Semmelweis

XVIII. V 19. stoletju je okolica ulice Apród utca živela svoj vsakdanjik kot pravo živahno tržno okrožje, kjer so se vrstile hiše modnih trgovcev, vključno s stavbo, v kateri je današnji muzej medicinske zgodovine. Toda poznobaročni hiši, ki se je takrat še klasicizirala, tabanski požar leta 1810 ni prizanesel, tako da jo danes lahko vidimo v njeni obnovljeni obliki s pletenimi slogovnimi značilnostmi.

Trenutno stavba, znana kot rojstna hiša Ignáca Semmelweisa – ki je preživela likvidacijo Tabána – gosti razstavo, ki raziskuje zgodovino zahodne medicine. Razstava pripoveduje o razvoju zdravilstva od starega Egipta do danes, o vlogi farmacije v različnih kulturah. Vse to spremljajo nekdanji medicinski instrumenti, naravoslovne knjige, dokumenti, slike in kipi, velik poudarek pa je tudi na predstavitvi življenja Ignáca Semmelweisa.

1013 Budimpešta, Apród u. 1-3.

Mr. in Mrs. Columbo

Ena od čudežno ohranjenih stavb oddaljenega dela mesta je tudi Szarvas-ház, ki jo je zgradil bogat srbski usnjar, nato pa je bila v letih skladišče tobaka, najemniška hiša, igralnica za lokalne srbske gospodarje , ampak večinoma restavracija.

Duh te funkcije do danes ohranjata češka pivnica in restavracija Mr. & Mrs. Columbo.

, ki se nahaja na najnižjem nivoju hiše. V prijetni, z opeko obloženi kleti vas bodo odžejala in razvedrila najboljša točena in ustekleničena piva, na pivski karti pa so tudi različna vina in kratke pijače. Kot prilogo k pijači lahko izberemo pester izbor krompirjevih flambéjev, tócsnikov ali celo dobrega starega hermelina.

1013 Budimpešta, Szarvas tér 1.

Hiša Virág Benedek

Virág Benedek Ház sije kot eden od posebnih otokov nekdanjega Tabána, ki je bil zgrajen leta 1811 po velikem požaru Tabán. Zaščiteno zaščiteni stavbni kompleks, imenovan po pavlinskem menihu, pisatelju in pesniku, z obokanimi pritličnimi dvoranami XIX. Z nizom poslikanih dvoran iz 19. stoletja, romantičnim notranjim dvoriščem in več kot sto let starim orehom spominja na vzdušje nekdanjega dela mesta.

Medtem svoje prostore polni s pestrim kulturnim programom. Ker danes deluje kot kulturna scena, kjer se poleg družinskega in otroškega programa za obiskovalce organizirajo tudi razstave, koncerti, različna dela, skupnostni programi, literarni večeri, bolšji sejmi, poletni tabori, vrtni kino večeri.

1013 Budimpešta, ulica Döbrentei 9.

Restavracija Tabáni Gösser

Če iščemo prijetno mesto s pravim družinskim vzdušjem v Tabánu, potem bo restavracija Gösser v Tabánu naše mesto. Restavracija na dnu Budimskega gradu obiskovalce pričakuje z vrhunskimi jedmi, najboljšimi madžarskimi in mednarodnimi jedmi. Bodite oseba na nogah, ki lahko izbira iz menija, saj lahko zahtevate vse od cezarjeve solate do ocvrtih prigrizkov in ovčje skute strapacska. In šele nato pride na vrsto lokalna ponudba juh, pečenk in ribjih jedi ter armada sveže pečenih dobrot in sladic.

1013 Budimpešta, Attila út 19.