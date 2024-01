5+1 super indoor program v Budimpešti za sive januarske dni

Ni presenetljivo, če se raje prikradete na siv januarski dan, vendar je vredno vedeti, da imamo v Budimpešti na voljo nešteto vznemirljivih in napornih programov, ne glede na to, ali so zimski meseci tukaj ali tam.

HAB – Madžarska umetnost in posel

Najnovejši razstavni prostor v Budimpešti je odprl svoja vrata lani in z življenjem napolnil notranjost ene od mogočnih vil na ulici Andrássy. Nerazkrit cilj HAB je bil ustvariti kulturni prostor, v katerem se obiskovalci lahko povežejo s kulturo, zato zainteresirane pozdravljajo z nenehno spreminjajočimi se razstavami. Ko vstopite v središče stavbe, vas skozi vsako nadstropje pozdravi stopnišče, ki vas vodi do drugih lokacij v umetniškem prostoru, kot so grafična delavnica, prostor za delavnice, podcast soba in muzejska trgovina. . O trenutnih razstavah HAB si lahko preberete s klikom TUKAJ!

1062 Budimpešta, Andrássy út 112.

Galerija in kavarna Gross Arnold

Gross Arnold Gallery and Café je odlična lokacija za tiste januarske kave v prijetnem vzdušju Bartók Béla út. Kraj je v XX. Spominja se na enega najvidnejših madžarskih umetnikov 19. stoletja, grafika Grossa Arnolda, zato je poln pisanih jedkanic, starih plakatov in osebnih fotografij. Prav zato se jih splača obiskati ne le zaradi okusne kombinacije kave in peciva, saj je z bivanjem tukaj povezana tudi kulturna izkušnja. In če imate srečo, lahko celo ujamete katerega od kulturnih programov v kavarni!

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 46.

Palača čudežev

Palača čudežev si že četrt stoletja prizadeva predstaviti zakone narave in čudoviti svet fizike na spektakularen in ljudem vseh starosti razumljiv način. Interaktivna razstava je nedavno odprla svoja vrata na popolnoma novi lokaciji, Budimpešta III. okrožje, Csillaghegyen. Csopa obiskovalce pričakuje z neštetimi novostmi, štirimi znanstvenimi predstavami na dan, nenehnim igrivim eksperimentiranjem v laboratoriju Gedeon Richter in več tisoč kvadratnimi metri igralnih površin, ne glede na starostno skupino.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Muzej policije

Muzej policije v prestolnici je svoja vrata odprl leta 1908 in se ponaša z nenehno rastočo zbirko. Trenutno vse, ki jih zanimajo kazenske zadeve, pozdravljajo tri stalne razstave, ki si jih je mogoče ogledati brezplačno, Zgodovina madžarske policije od leta 1848 do danes, razstava Kriminalistika (kriminalistika) in razstava fotografij “Preteklost in sedanjost”. . okrožje. Muzej je odprt vse dni v tednu, razen ponedeljka in nedelje, od 9.00 do 17.00.

1087 Budimpešta, Mosonyi utca 5.

Eleven park

Kdo je rekel, da je igralnica samo za otroke? Elevenpark je igrišče, kjer lahko tako mladi kot starejši izpustijo paro in sprostijo nepotrebno energijo. V igralnici v drugem nadstropju Centra Újbuda je nastalo več kot 3000 kvadratnih metrov najrazličnejših iger, ki jih večinoma lahko uporabljajo tudi odrasli, tako da se lahko igra vsa družina skupaj. Po službi ali vikendu brezglavo skočite v čisto srečo in bodite za nekaj ur otrok!

1117 Budimpešta, Hengermalom út 19-21.

+1 leto festivala zmajevih luči (do 24. februarja 2024)

Še do 24. februarja imate priložnost obiskati Zimsko svetlobno razstavo živalskega in botaničnega vrta mesta, Leto praznika zmajevih luči. V edinstveno razstavo lampijonov lahko vstopite skozi »čarobna vrata« med tisočerimi Zigong lampijoni, ki so del duhovne in kulturne dediščine, kjer se lahko potopite v čudovito, edinstveno in spektakularno igro svetlobe in zvoka. Na razstavi, ki poskrbi za odlično sprostitev v mrzlih zimskih večerih, čakajo tako stare kot mlade unikatne instalacije, ki burijo domišljijo. Lampioni so včasih sestavljeni v ogromne slike, včasih pa v 5-8 metrov dolge kompozicije, katerih del lahko postanejo tudi obiskovalci.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 6-12.