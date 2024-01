5 edinstvenih trgovin v Budimpešti za strastne zbiratelje

Večina nas je gotovo že v otroštvu navdušeno zbirala nekaj, pa naj bodo to nalepke, znamke ali prtički, marsikdo pa se temu hobiju morda predaja še danes. Zdaj jim priporočamo ta izbor, v upanju, da bodo lahko razširili zbirko!

Trgovina s stripi V26

Septembra lani je v središču prestolnice, nekaj minut od bulvarja, svoja vrata odprla trgovina s stripi V26. Skoraj ni stripa v madžarskem jeziku, ki ga ne bi našli pri njih, pa naj gre za najbolj priljubljene ameriške, evropske ali daljnovzhodne zgodbe. Zbirateljem je lahko v posebno veselje, da poleg vsega tega distribuirajo tudi ekskluzivne omejene naklade stripov nekaterih madžarskih avtorjev, tako da jih lahko kupijo le pri njih. Poleg tega lahko stripe vzamete v roke in jih prelistate, preden se odločite, katerega boste izbrali.

1132 Budimpešta, ulica Visegrádi 26/b

Pirate Records

Če iščete skrbno izbrano trgovino z rabljenimi ploščami, kjer lahko takoj najdete želeno ploščo, je založba Kalóz Records vaše mesto! VIII. ni glasbenega stila, ki ga v ponudbi okrožne trgovine ni. Od kubanske glasbe do death metala do transilvanskega jazza, tukaj lahko res vsak najde vinil po svojem okusu. Pri ponudbi je poudarek predvsem na redkih domačih ploščah, glasbi sveta, jazzu, avantgardi in soulu. Vprašajte osebje za mnenje, strokovno bodo odgovorili na vaša vprašanja!

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 25.

Trgovina z igračami Regiment

Teréz körút skriva eno od očarljivih trgovinic prestolnice, kjer je ljubezen do iger družinska tradicija. Dedek sedanjega vodje trgovine z igračami Regiment, István Gubányi, je začel proizvajati svinčene vojake, njegov sin pa mu je sledil z lastno oblikovanimi figurami. Končno so leta 2000 odprli Regiment, kjer stare igrače najdejo nov dom. Trgovina se že od samega začetka ukvarja s starinskimi, vintage in retro igračami, zaradi česar nas pričaka nenavadna kolekcija unikatnih svinčenih vojakov, posebnih disk igrač in starih, rabljenih igrač.

1066 Budimpešta, Teréz krt. 32.

Otroška klinika

Baby Clinic je generacijsko družinsko podjetje, ki se prenaša z matere na hčerko, kjer kot tretja v vrsti nadaljuje tradicijo popravljanja in izdelovanja dojenčkov Judit Barta. Prvi izdelovalec punčk v družini se je poklica izučil že v Parizu, dandanes pa nas ob vstopu v trgovino pozdravi pravi čarobni svet. Za Judit ni nič nemogoče, o tem pove dejstvo, da več kot 100 let star šivalni stroj Singer punčkam in medvedkom vdahne novo življenje. Igrače popolnoma oživijo pod vašimi rokami, a obiska ni vredno obiskati le zaradi popravila, saj vas pričaka že pripravljena muzejska veduta s punčkami, nanizanimi na policah, ki še čakajo na svoj dom.

1053 Budimpešta, muzej krt. 5.

Model WHO-WHO

Danes lahko v Budimpešti vse redkeje najdete prodajalne modelov, a kot eden zadnjih predstavnikov mirnega časa, VII. revir HO-KI Modell shop še čaka na hobi modelarje. Ponudba je edinstvena, saj lahko izbirate med pestro izbiro vozil MALÉV, madžarskih policijskih vozil, reševalnih in gasilskih vozil, avtobusov BKV in Volán. A jih je vredno obiskati tudi, če iščete barve, čopiče in druge pripomočke. Poleg tega v trgovini delajo pravi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem pomagali, ne glede na vaša vprašanja!

1073 Budimpešta, Erzsébet krt. 56.