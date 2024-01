5 zanimivih razstav v Budimpešti, ki bodo zagotovo polepšale mračne januarske dni

Po predprazničnem vrvežu nikoli ni lahko zdrsniti nazaj v sivo rutino, a na srečo je na voljo več zanimivih in edinstvenih razstav, ki lahko popestrijo to melanholično obdobje.

Sándor Kereki – Budimpešta v sedemdesetih letih skozi oči dečka

V Centru za sodobno fotografijo Robert Capa je na ogled prav posebna razstava fotografij z znanimi obrazi Fortepanovih uporabnikov Sándorja Kerekija. Umetnik, rojen leta 1952, je začel fotografirati pri 16 letih, še v srednji šoli, s fotoaparatom, ki mu ga je oče podaril za rojstni dan, fotografije pa se ni učil v formalnem šolskem okolju. V času nastajanja fotografij je živel v okrožjih VI in VII, zato so številne lokacije v prestolnici prepoznavne. Več kot deset let se je sprehajal po mestu in iskal situacije, poglede in obraze. Nikoli ni fotografiral po naročilu, ampak zase – v času, ko so se ljudje še pustili fotografirati. Njegove fotografije na Madžarskem v sedemdesetih letih so spominjale na danes mednarodno priznan žanr ulične fotografije.

Center za sodobno fotografijo Robert Capa | do 4. februarja 2024

Usoda na vzhodu: madžarski arhitekti v Aziji

Razstava z naslovom Usode vzhoda: madžarski arhitekti v Aziji, ki sta jo skupaj pripravila Műcsarnok in Madžarski arhitekturni muzej in dokumentacijski center za zgodovinske spomenike, obravnava ideje in odnos do Azije umetnikov, ki so se obrnili na vzhod in so znani širšemu in ožjemu občinstvu. Artefakti, zbrani med potovanji na Vzhod, ki so v 19. stoletju postajala vse bolj priljubljena, orientalistični pristop madžarske secesije, gradbene priložnosti med obema svetovnima vojnama in uspehi sodobnih madžarskih arhitektov v Aziji so glavne teme razstavnega koncepta. Razstava prek lokacij v Iranu, Združenih arabskih emiratih, Indiji, Šrilanki, Kambodži, na Kitajskem in Japonskem predstavlja arhitekturne vizije in dela, ki so vplivala na madžarsko arhitekturo kot vznemirljivo nalogo.

Műcsarnok | do 11. februarja 2024

RAZBIJANJE OKVIRJEV USTVARJANJE PRIHODNOSTI

Leta 2023 je bila ponovno razpisana umetniška nagrada Esterházy, na katero se lahko prijavijo udeleženci s prostorskimi instalacijskimi deli, ki uporabljajo slikarstvo in slikanje. Neodvisna strokovna žirija je letos za nagrado nominirala 18 umetnikov, katerih dela si lahko ogledate na novi občasni razstavi v muzeju Ludwig. Razburljiva in barvita razstava omogoča vpogled v trenutni položaj, razmišljanje in pogled na svet mladih umetnikov na sodobni madžarski umetniški sceni.

Muzej Ludwig | do 3. marca 2024

Odložitev dvomov

Suspenz dvoma je pojem, ki je najbolj znan iz gledališke literature in se nanaša na to, kako poskušamo zavreči svoj prirojeni dvom zaradi užitka in izkušnje. Na novi začasni razstavi v Etnografskem muzeju, ki temelji na raziskavi in dialogu, so trije sodobni umetniki, Ádám Albert, Krisztián Kristóf in Dominika Trapp, ter dve kustosinji sodelovali, da bi suspendirali vse dvome, ki se lahko pojavijo na muzejski razstavi – zaradi užitka in izkušnje. Ključne teme razstave so srečanje pokrajine, živali in ljudi, prikazovanje znanih resničnih zgodb in težko razumljivih izmišljenih zgodb ter skriti svetovi za ritualnimi in magičnimi predmeti.

Etnografski muzej | 22. junij 2024

Madžarska nevesta

Madžarska nevesta, velika nova začasna razstava v Madžarskem narodnem muzeju, pripoveduje o stotinah znanih in neznanih žensk: njihove dragocene obleke, dodatki in ljubezenska pisma pripovedujejo o spreminjajočih se vlogah žensk ter njihovem odnosu do poroke in poroke. Razstava obiskovalce popelje skozi zgodovino poroke v zadnjih 500 letih, začenši s 16. stoletjem, obdobjem, katerega zgodovino so pisali predvsem moški. Bogato ilustrirana razstava prikazuje, kako se je v zadnjih petih stoletjih spreminjala vloga žensk v družbi in kako so se borile za pravico in priložnost, da same oblikujejo svojo usodo. Razstava je zahvaljujoč donacijam skupnosti resnično edinstvena in posebna, saj poleg zgodovinskih osebnosti predstavlja tudi ljudi iz sedanjosti in njihove zgodbe.

Madžarski narodni muzej | do 25. avgusta 2024