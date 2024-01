10 brezplačnih januarskih aktivnosti v Budimpešti za proračunu prijazno sprostitev

Življenje v prestolnici se januarja ne ustavi – pravzaprav! Tukaj je nekaj super brezplačnih dejavnosti, ki se jih lahko udeležite ta mesec, da bo vaša denarnica enako debela in da se boste enako zabavali.

Skrivnostna plakatna umetnost – skrivnostni madžarski Warhol // Kulturni center na trgu Marczibányi (5.-26. januar 2024)

Razstava, ki se bo odprla 5. januarja, predstavlja izbor plakatov madžarskih in tujih filmov iz leta 1971. Protagonist, pomemben lik iz določenega filma, ki ga je neznani umetnik ujel v presenetljive in močne barve. Ki je zaradi kraja najdbe plakatov znan le kot Borsodi Warhol. Ki bi lahko živel kjerkoli, v Barceloni ali celo v Londonu, in tam bi ga prepoznali kot velik talent v svojem žanru, saj je bilo oglaševanje pomembno povsod in v vsem, takrat in zdaj. In še bo. Razstava je na ogled do 26. januarja v času uradnih ur Kulturnega centra.

Razstava Viktorine Csengeri // Crafty Bar (6. januar 2024)

6. januarja bo na ogled posebna brezplačna razstava najnovejših del na akvarelnem papirju umetnice Viktorine Csengeri, ki so večinoma nastala v zadnjem letu. Razstava bo skoraj mesec dni brezplačno na ogled v baru Crafty Bar, kjer boste lahko poleg vizualne izkušnje uživali tudi v pivu in kavnih specialitetah!

Veganarij – delavnice, sejem, okrogla miza // K11 (6. januar 2024)

Napačne predstave, dejstva in zgodbe ali veganstvo za začetnike. Eszter Fancsikai (ustvarjalka vsebin kanala Vegamama na YouTubu in Nemakarokbeleszólni), Vivien Enyingi (dietetičarka) in László Bergovecz (predsednik MAVEG) razpravljajo o tej temi, Évi Antal (Vászonzsákoslány) pa jim postavlja vprašanja. Delavnice so odprte od 14.00 do 16.00, okrogla miza pa se začne ob 17.00. Udeležba na okrogli mizi in sejmu je brezplačna!

Odprtje razstave – Anna Oláh: Nad človekom, pod konjem // Easy Art Space (9. januar 2024)

Razstava Človek zgoraj, konj spodaj je mešani medijski odtis na platno treh let eksperimentiranja in raziskovanja Anne Oláh, ustvarjalke blagovne znamke ANNA AMÉLIE. Metaforična in hkrati skica njenega raziskovanja, ki so jo navdihnila grška mitološka bitja v ožjem pomenu besede, je tudi novo poglavje v Anini umetniški karieri. Razstava je vrhunec šestmesečnega umika v Grčiji in končni rezultat šestmesečnega umikanja in ustvarjanja na umetniškem taboru v Kecskemétu. Posebnost odprtja razstave je, da bo Anna med nastopom v živo in pred našimi očmi naslikala zadnje umetniško delo, ki bo sestavljalo razstavo.

Dalos Pont – koncerti podzemne železnice na trgu Fővám (10., 17., 24., 31. januar 2024)

Tako kot lani bodo tudi letošnji koncerti podzemne železnice 10., 17., 24. in 31. januarja na postaji podzemne železnice Fővám Square brezplačni. Glasba v živo bo vsako sredo od 16. do 19. ure popestrila delavnike na Dalos Pont. Natančna lokacija je postaja podzemne železnice M4, Fővám tér, srednji nivo. Koncerti so brezplačni, vendar ne pozabite, da lahko v območje podzemne železnice vstopite le z veljavno vozovnico ali prepustnico!

TABULA RASA – skupinska razstava // Kastner Kommunity (11. januar – 6. februar 2024)

Prva razstava skupnosti Kastner Kommunity v letu 2024 se bo osredotočila na duševno zdravje. Na razstavi se bodo predstavili štirje sodobni umetniki z zelo različnimi pristopi k tej pogosto še vedno tabuizirani temi, ki pa skupaj tvorijo skupno pripoved. Tabula rasa kot koncept epistemologije se nanaša na dejstvo, da človeški um ob rojstvu nima prirojene intelektualne vsebine, vse naše znanje izhaja iz okolja, vzgoje in učenja. Znanost filozofije in psihologije je to tezo obravnavala z več vidikov, razstava pa jo predstavlja z različnih umetniških perspektiv.

Klub dokumentarnega filma Marczi – Gostje Fortune (11. januar 2024)

Naslednji film v ciklu projekcij Kulturnega centra na trgu Marczibányi 11. januarja je film Fortuna’s guests (Fortunini gostje) režiserja Mátyása Kálmána. Vstop je prost!

Knjižni klub Újbuda Dekameron // Kulturni dom Albertfalvi (16. januar 2024)

Če radi berete, je zdaj čas, da se pridružite Knjižnemu klubu Újbuda Dekameron, kjer člani vsak mesec preberejo izbrano knjigo, o kateri lahko na naslednjem srečanju razpravljajo med seboj. Naslednje bo 16. januarja v občinskem centru Albertfalvi, udeležba pa je brezplačna!

Slam Poetry Budapest Klub // Turbina (17. januar 2024)

Slam Poetry Budapest Klub nadaljuje svoje 15-letno poslanstvo v Kulturnem centru Turbina!

Javni komorni izpit Oddelka za ljudsko glasbo v Hiši tradicij (19. januar 2024)

Komorna glasba je eden najpomembnejših in najdlje uveljavljenih predmetov na Akademiji Liszt. Študenti ob koncu vsakega semestra svoje delo predstavijo na koncertu. Tako kot lani – kot skupni dogodek Hiše tradicij in Oddelka za ljudsko glasbo Akademije za glasbo Ferenca Liszta – bo tudi tokrat odprt za javnost. Celodnevni program bo obsegal skoraj šest ur ljudske glasbe, nastopili pa bodo predstavniki vseh disciplin. Vabljeni vsi!