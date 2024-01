Pitje kave z razgledom: 5 krajev v Budimpešti, kjer lahko uživate v okusni kavi s čudovito panoramo

Če iščete čudovit panoramski razgled ob jutranji ali popoldanski kavi in bi med požirki radi občudovali prestolnico z visoke razgledne točke, vam predstavljamo 5 mest, kjer lahko uživate v okusni kavi in razgledu.

Panoramska terasa Muzeja denarja

Poleti leta 2023 bo muzej denarja in center za obiskovalce dobil novo atrakcijo. Svoja vrata je za javnost odprla panoramska terasa, kar je nekaj posebnega, saj je bilo to v 100 letih obstoja impozantne stavbe nekaj brez primere. Panoramska terasa je odprta vsak dan v tednu razen torka in je odličen kraj, kjer lahko po ogledu stalne razstave muzeja popijete kavo in se naužijete razgleda. Kavarna na strešni terasi seveda ni odprta le za obiskovalce muzeja, temveč tudi za vse, ki bi se radi okrepčali s toplo pijačo ali koščkom torte s pogledom na trg Széll Kálmán in uživanjem v čudovitem razgledu.

1012 Budimpešta, Várfok u. 22.

Kavarna v Hiši madžarske glasbe

Po ogledu edinstvene stavbe Hiše madžarske glasbe ali morda po odličnem koncertu se splača obiskati prvo nadstropje. Za edinstvenimi steklenimi stenami Hiše madžarske glasbe lahko uživate v kavi in prigrizku ter ob tem razmišljate o krošnjah dreves, ki obdajajo stavbo, iz vej pa pokukata tudi mestni park in grad Vajdahunyad. Ob kavi lahko uživate tudi na terasi ali celo zunaj nje in občudujete razgled na dosegu roke.

1146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 10.

Pasha Café

Kavarna Pasha Café je bila odprta poleti leta 2023 v odmaknjenem kotičku palačne četrti, v jugozahodnem delu Csikós udvar. Kavarna, ki se nahaja v nekdanjem stolpu Karakasa Paše, s svojih oken in terase ponuja čudovit razgled na gradbeno obarvano gričevje Bude. Tudi očarljiv turški vrt pred kavarno je vreden nekaj minut vašega časa, prav tako pa je v kavarni poleg kave na voljo tudi izbor osvežilnih pijač in pijač za okrepitev duše.

1013 Budimpešta, Váralja u. 14.

Kavarna Steamhouse

Pogled na Donavo in parlament s trga Batthyány je s kavarno Steamhouse na tleh tržnice na trgu Battyhány prešel na višjo raven. Kavarna Steamhouse ponuja praženo kavo in posebne vrste kave, iz njenih velikih oken pa se ob nekaj požirkih in dobri pijači ponuja čudovit razgled na poslopje parlamenta. Če se ne boste ustavili le na kavi, si lahko ob kavi privoščite tudi zajtrk, ki je v tem posebnem okolju morda še boljši.

1011 Budimpešta, Batthyány tér 5-6.

Restavracija Virtu

Nedavno odprta restavracija Virtu, ki stoji 120 metrov nad Donavo v 28. nadstropju kampusa MOL, ponuja enega najlepših razgledov v Budimpešti. Po sprehodu in kontemplaciji na razgledni ploščadi je razgled iz restavracije Virtu prav tako impresiven. Restavracija, ki pripoveduje zgodbe regije, ponuja okusne okuse, kavo, osvežilne pijače ter izbor vin in pijač, ki razveseljujejo oči in brbončice.

1117 Budimpešta, Dombóvári út 28.