40+ nezgrešljivih zimskih programov v Budimpešti januarja 2024

V Budimpešti vas januarja 2024 čaka na tisoče razburljivih zimskih programov. Izbirajte med najboljšimi razstavami, koncerti, filmskimi projekcijami in sejmi oblačil v prestolnici!

Françoise Gilot: Rising Phoenix // Galerija (ves mesec)

Françoise Gilot je bila izjemna umetnica in izjemna oseba, ki je že za časa svojega življenja postala legenda in nam zapustila neizogibno intelektualno zapuščino. Jasnost, eleganca, čvrstost forme, živahno utripajoče barve, dinamičnost, duhoviti motivi in mitični simboli njegovih del so projekcije povsem samosvoje, večplastne osebnosti. Razstavo v Műcsarnoku lahko štejemo za najobsežnejšo predstavitev umetnika, ki je bila kadarkoli organizirana v Evropi. Od zelo zgodnjih del, ki predstavljajo začetek njegove kariere, do papirnatega dela iz leta 2016, ki predstavlja pozno fazo njegovega opusa, so na ogled Gilotova glavna obdobja, teme in serije.

Schubert ZDAJ! // Opus Jazz Club (4. januar 2024)

Schubertovo glasbo v novi produkciji 4. januarja v Opusu prevajajo harfistka Anastázia Razvaljajeva, pevka Veronika Harcsa in skladatelj Bálint Bolcsó v sodobni jezik. Improvizacije in živa elektronika še razširijo čutni univerzum skladb in jih v izvedbi tria spremenijo v pravo prostorsko izkušnjo.

Tribute Marathon // Turbina (4.-6. januar 2024)

Tokrat bo Turbina med 4. in 6. januarjem gostila največji tribute festival v državi. Na dveh odrih bo v treh dneh nastopilo 18 skupin, med njimi Metallica, Linkin Park, Green Day, Rammstein, Red Hot Chili Peppers in Limp Bizkit tribute. Vsekakor ga morate obiskati ljubitelji rocka, punka in metala iz 90-ih, saj bendi poskušajo v svojem zvoku in videzu čim bolj poustvariti izkušnjo originalne zasedbe.

Dim v očeh // Kongresni center Budimpešte (5. januar 2024)

Zgodba in pesmi Tamása Cseha bodo zaživele 5. januarja v Kongresnem centru Budimpešte v interpretaciji Hube Ratkóczi, H. Miklósa Vecseija, Balázsa Szabója in Géze Bereményija. Glasbeno-literarni večer pripoveduje življenjsko zgodbo legendarnega umetnika, ki jo dopolnjuje 20 pesmi in navdušuje občinstvo.

Novoletni gala koncert // Bazilika svetega Štefana (5. 1. 2024)

V petek ob 20. uri bo na svetovno znane orgle bazilike svetega Štefana zaigral organist András Virágh. Pridružil se mu bo tudi Komorni zbor ETUNAM, na tem posebnem večeru bo na trobento zaigral László Borsódy.

Après-skate v Hello Buda (5. januar 2024)

Vsak petek v Hello Buda vse čaka pravo zimsko doživetje v okviru Aprés-skate, kjer za pravo kabinsko vzdušje poskrbi DJ Fagyi. Poleg tega super vzdušje popestri drsališče, kjer lahko s kroženjem uživate v čarih zimskih športov, zainteresirane pa pričakajo tudi okusna hrana, dušo ogrela pijača in ogrevana terasa.

Družine na praznovanju novega leta // Hiša tradicij (6. januar 2024)

Obsežna novoletna predstava v Müpi zavzema posebno mesto v življenju Hiše tradicij. 6. januarja bodo v ospredju družine, ki se ukvarjajo z ljudsko glasbo, ljudskimi plesi in ljudsko umetnostjo, vodilna nit večera pa bo Bartókov violinski duo v izvedbi violinista Kelemena Barnabása in njegovega sina Gáspárja.

BOWIE // Toldi (6. januar 2024)

Običajni otvoritveni večer Davida Bowieja v Toldiju. Glasbeno seveda večer pokriva celotno Bowiejevo kariero, glasbeni poudarek pa je poleg njegovih pesmi usmerjen predvsem na njegove najuspešnejše kolege iz okoli 70. let, tako da lahko poleg Bowieja zaplešete tudi na glasbenike, kot so Rolling Stones, Blondie, Roxy Music, Pink Floyd, Lou Reed, Iggy itd. skupaj z običajno lepo projekcijo!

Ledeni svet // Madžarski muzej naravoslovja (čez mesec)

Tako odrasli kot otroci radi obiščejo impresivne razstave Madžarskega muzeja naravoslovja skozi vse leto, to zimo pa lahko zainteresirani najdejo še bolj vznemirljivo atrakcijo kot prej: muzej obiskovalce ne pozdravlja le z razstavo na temo zime. , ampak tudi s povsem novim drsališčem. Tako lahko ljubitelji drsanja združijo aktivno preživljanje prostega časa z naravoslovjem in po drsališču po drsališču pokukajo v skrivnosti ledene dobe in arktičnih divjih živali, sveta izumrlih ali ogroženih živalskih vrst.

Veganski januar – delavnice, sejem, okrogla miza // K11 (6. 1. 2024)

Miti, dejstva in zgodbe ali o veganstvu za začetnike. Eszter Fancsikai (ustvarjalec vsebin YouTube kanala Vegamama in Nemakarokbeleszólni), Vivien Enyingi (dietetičarka), László Bergovecz (predsednik MAVEG) govorijo o temi, vpraša pa jih Évi Antal (Vászonzsákoslány). Delavnic se lahko udeležite med 14. in 16. uro, okrogla miza pa se začne ob 17. uri. Udeležba na okrogli mizi in sejmu je brezplačna!

Galaxy Festival // Kulturni center Újpest (6. januar 2024)

Oboževalci Vojne zvezd, čas je, da vzamete ven svoje svetlobne meče in žarke! Prvi bo kmalu Galaxy Festival, kjer lahko najdete veliko zanimivih stvari in plena iz vse galaksije!

Madžarski nacionalni plesni ansambel: Živel Petőfi! // Müpa (6. januar 2024)

All dance, all color, all play: to bo plesna predstava Madžarskega nacionalnega plesnega ansambla, ki jo je navdihnil nesmrtni pesnik Sándor Petőfi. Je pravi simbol ne le včerajšnje, ampak tudi današnje mladine, ki upravičeno najde svoje mesto ne le na straneh učbenikov, ampak tudi v mladih srcih. Ob štiridesetih plesalkah se na odru pojavi tudi figura Petőfija: kdor tukaj v živo posluša Himno ali Konec septembra, izkušnjo za dolgo časa shrani.

Nikoli v Budimpešti – razstava // Pesti Vigadó (cel mesec)

Odprla se je edinstvena razstava neuresničenih arhitekturnih vizij Budimpešte, s katerimi bi mesto danes izgledalo zelo drugače. Danes bi v Újlipótvárosu stala največja sinagoga na svetu, ob budimpeštanski športni dvorani bi se dvigoval francoski nebotičnik, stolpnice pa bi krasile Donavo, če bi se zgodovina obrnila drugače. 170 maket, načrtov, fotografij in videov prikazuje zainteresiranim, kakšna bi lahko bila današnja Budimpešta, če bi te vizije na papirju zaživele. Razstava je nastala ob 150. rojstnem dnevu prestolnice in si jo lahko ogledate do 11. februarja.

Moskovski trg // Bem Mozi (11. januar 2024)

Ikonično delo Ferenca Töröka iz leta 2001 si lahko ogledate 11. januarja v domačem prijetnem prostoru Bem Mozija z začetkom ob 18.45. Ne zamudite!

Európa Kiadó // gost: Llászló Kiss // Dürer Kert (12. januar 2024)

12. januarja bo v Budimpešti, v veliki dvorani Dürer Kert, koncertirala Európa Kiadó! Gostujoči govornik večera bo Kiss Llászló + 4.

Snežna kraljica // Gledališče Turay Ida (13. januar 2024)

Predstava Snežna kraljica gledališča Turay Ida se obeta nepogrešljiv družinski program, ki si ga lahko gledalci ogledajo decembra in januarja. Odrska priredba, zvesta izvirni Andersenovi pravljici, gledalce popelje v pravo zimsko pravljično kraljestvo, kjer lahko skupaj s protagonistko Gerdo odkrivajo skrivnosti sijoče ledene palače. Očarljiva zgodba se odvija v zasneženem svetu, kjer moč prijateljstva in ljubezni premaga vse. Péter Győri je režiral in komponiral glasbo za predstavo, ki navdušuje tako mlade kot starejše, Tímea Vanya pa igra vlogo Snežne kraljice.

Hadikpsychó – Burnout // Bar in galerija Szatyor (13. januar 2024)

Izgorelost je zdaj prerasla v pomemben javnozdravstveni problem z daljnosežnimi negativnimi učinki na duševno in fizično zdravje. Kako sta navdušenje in izgorelost povezana? Kaj loči stres in depresijo od izgorelosti? Kaj naj storimo, če se počutimo izgoreli? Na januarskem Hadik Pszichónu zdravnica dr. Katica Bene, spolna psihologinja Nóra Füzes in Anna Ott s pomočjo informativnih, znanstvenih, psiholoških in literarnih del razjasnjujejo ta vprašanja in razblinjajo napačne predstave.

Sprehod po judovski četrti Budimpešte (13. januar 2024)

Odkrivajmo znane in neznane lokacije, skrite kotičke in spomine na judovsko četrt „peštansko” Program Pestbuda Walks se začne pri drugi in največji evropski sinagogi na ulici Dohány ter pravoslavni sinagogi na ulici Kazinczy.

TechnoCool. razstava // Madžarska Narodna galerija (čez mesec)

Na novi občasni razstavi Madžarske narodne galerije se umetnost desetletja po spremembi režima razgrinja z vidika takratnih mladih umetnikov. Pripadniki nove generacije umetnikov so raziskovali nove forme in črpali navdih iz elektronske glasbene revolucije in novih vizualnih podob zabav. Možnosti, ki jih ponuja računalnik, so postale nove oblike samoodločanja. Odkrijte to popolnoma osupljivo razstavo, še vedno svežo in aktualno danes, na kateri fotografije, slike, objekti, grafike in videi več kot 50 umetnikov prikazujejo preobrazbo devetdesetih.

Božični park Lumina (do 15. januarja 2024)

Po lanskoletnem izjemno uspešnem svetlobnem šovu Lumina Park na plaži Palatine lahko letos uživamo v pravljičnem spektaklu tudi na Római Strandfürdő in tokrat v obliki prav posebne božične edicije. Ob vstopu v kraljestvo lučk pred nami zaživi čarobni pravljični svet, kjer med drugim noč razsvetlijo jelenčki, dedek Mraz in zvezde padalice, pogosto spremljajo nezgrešljive sezonske uspešnice.

uspešnice.

Skrivnosti spanja in sanj – serija psiholoških razprav // MáraiKult (16. januar 2024)

O čem govorijo naše sanje? Ali res sanjamo to, kar mislimo? Je možno, da spanec ni pasivno stanje? Ali nespečnost redi? Ali potrebujemo manj spanja v gozdu? Zakaj moramo spati 7 ur na dan? Odgovore na takšna in podobna zanimiva vprašanja dobimo pri psihiatru Györgyju Pureblu, direktorju Inštituta za vedenjske znanosti, s katerim se pogovarja televizijski urednik in voditelj Erhardt Ágoston.

Kraljevi pevci // Budapest Arena (16. januar 2024)

Največji projekt skupine King’s Singers doslej je When you wish upon a star, ki vključuje povsem nove priredbe priljubljenih Disneyjevih klasik iz prejšnjega stoletja. Svetovno znani ansambel praznuje 100 let ikoničnega pripovedovanja zgodb s posebno turnejo simfoničnega orkestra v areni, da bi z glasbo ljudem vseh starosti obudil najlepše spomine na otroštvo.

Glasbene zveri – grozljiva serija predavanj glasbenega zgodovinarja Ádáma Bőszeja // Eötvös10 (17. januar 2024)

Kentavri, favni, Horus in mala morska deklica. Nekatera znana bitja iz napol človeškega napol živalskega sveta. Kako pa se obnašajo v glasbenem okolju? O tem govori tudi najnovejši nastop Ádáma Bőszeja, ena najstrašnejših epizod serije “Glasbene zveri”.

The Voice of Dignity – Dobrodelni koncert za madžarsko fundacijo Hospic // Müpa (18. januar 2024)

Zvezde festivala Cziffra bodo 18. januarja v Müpi priredile dobrodelni koncert v korist madžarske fundacije Hospic z naslovom Glas dostojanstva. Erika Miklósa, Judit Halász, Kati Kovács in János Balázs bodo prvič skupaj nastopili na istem odru – izkupiček njihovega skupnega koncerta bo namenjen letnemu vzdrževanju bolniške sobe v Budimpeštanski hiši hospica.

László Kollár-Klemencz: Divje – glasbeno-literarni večer // Galerija B32 (18. 1. 2024)

László Kollár-Klemencz je neizogibna osebnost madžarskega popularnega glasbenega življenja. Poleg delovanja skupine Kistehén so pomembni njegovi samostojni albumi in različni glasbeni projekti ter leposlovna dela. Občinstvo B32 tokrat vodi na obrobje glasbe in literature. Tema večera je njegov roman, ki bo kmalu izšel, ‘Vad’.

Večer Józsefa Józsefa Vecseija // Kulturni center Józsefa Attile Angyalföldi (19. januar 2024)

„Z močjo norosti je Attila József včasih z eno besedo segel globlje kot kdorkoli pred njim” – o njem v svojem dnevniku piše Sándor Márai. Iz te globine črpa Miklós H. Vecsei, od koder skuša prikazati pesnikovo življenjsko pot, ljubezni in dele njegovih pesmi, ob njegovem glasbeno literarnem večeru s pomočjo Gergő Balla, frontmana Platona. Karataev.

Leto festivala zmajevih lučk // živalski vrt v Budimpešti (ves mesec)

Leto festivala zmajevih svetilk vas bo popeljalo v pisan in čaroben svet, ki obiskovalce pričaka s fantazijo svetlobe in sence do 24. februarja 2024. V edinstveno razstavo lampijonov živalskega vrta prestolnice lahko vstopite skozi „čarobna vrata” med tisočerimi Zigong lampijoni, ki so del intelektualne in kulturne dediščine, kjer se lahko potopite v čudovito, edinstveno in spektakularno igro svetlobe in zvoka. . Na razstavi, ki poskrbi za odlično sprostitev v hladnih zimskih večerih, so lampijoni včasih sestavljeni v ogromne slike, včasih pa v 5-8 metrov dolge kompozicije, katerih del so lahko tudi obiskovalci.

V prestolnem živalskem vrtu se odpira orientalski čarobni svet s stotinami lampijonov

Leto festivala zmajevih svetilk vodi v barvit in čarobni svet, ki obiskovalce pričaka s fantazijo svetlobe in sence 70 dni.

Leto festivala zmajevih svetilk vodi v barvit in čarobni svet, ki obiskovalce pričaka s fantazijo svetlobe in sence 70 dni.

Koncert ob predstavitvi albuma Magashegyi Underground // Akvárium Klub (20. januar 2024)

Po sedmih letih bodo Magashegyi Underground letos decembra izdali nov album. Material Egymász short az út je vrnitev v nekdanje vrhunsko obdobje skupine, ki jo je vodila Bíborka Bocskor, s pop skladbami s čarobnim vzdušjem, besedili Tariske Szabolcs in seveda pop zvokom, primernim za današnji čas.

Koncert ДEVA // gost: Musspell // A38 (20. 1. 2024)

Prvi koncert Deva v novem letu, kjer bo Dorina Takács stopila na oder s polno petčlansko zasedbo na ladji A38. Večer bo otvoril Musspell iz Cluja.

Januarski Kraft Fair // Simple Garden (20. januar 2024)

Leta 2024 se vrača priljubljeni obrtni sejem Szimpla Kert, kjer bodo obiskovalci lahko brskali po unikatnih izdelkih domačih umetnikov. Interesente pričakujejo 20. januarja.

„Košček Švice” – Sprehod po Švabskih gorah (21. 1. 2024)

Med zimskim sprehodom GreenWalks Budimpešta krenemo iz Svábhegyja proti gori Széchenyi, ob tem pa lahko ugotovimo, zakaj je Jókai zasoplo tekel za zobatim kolesom, po katerem je znamenita hiša Karthauzi dobila ime, kaj je bila Gloriette, ki je ukradla Széchenyijev kip, kje ali je bilo to prvo igrišče za golf v Budimpešti, ali vodni stolp Svábhegy še vedno deluje in številne druge zanimivosti o tem območju.

Kavarnske zgodbe – Pisatelji Zahoda, kot jih vidi glavni natakar // PIM (22. 1. 2024)

Vsevidni, vseslišeči uslužbenec newyorške kavarne, ki je svojo kariero začel kot prodajalec časopisov, potem pa je iz prekupčevalskega fanta postal natakar, natakar in tudi kot mojster, svoje zgodbe pripoveduje od »spodaj«. pogled« z iskrenimi, včasih nezaželenimi besedami, Ady, Babits, Karinthy, Kosztolányi, Krúdy, Móricz in o stvareh, ki so jih nosili njihovi sodobniki. Fráter Zoltán, ki uporablja spomine resničnih ljudi, oživi najbolj znane literarne goste kavarne v svojih izmišljenih natakarskih pripovedih. Izvaja Béla Festzbaum.

Električna žoga – IAMYANK // MáraiKult (26. januar 2024)

Desetletna kariera skladatelja in producenta je polna nepričakovanih preobratov. Žanrsko spremenljiv glasbeni svet IAMYANK-a sega od elektronike do klasične glasbe in post-metala do temačnega, kinematografskega noise-ambienta. Glasbeno predstavo spremlja projicirana, vizualna produkcija Maxima Biljarszkega, zahvaljujoč kateri se lahko obogatimo s kompleksno izkušnjo.

Britney Market – y2k market // Manyi (27. januar 2024)

Po Parizu izjemno uspešen sejem vintage oblačil Britney Market ukrade srca ljubiteljev mode v Budimpešti, kjer lahko ob spremljavi DJ-ja v živo od 14.00 do 19.00 brskate po zakladih zgodnjih 2000-ih v Manyiju.

Dom v Chicagu – zgodbe z ulice Nefelejcs – sprehod po mestu (27. 1. 2024)

Spominska hiša in zbirka Rótha Mikse deluje v nekdanjem domu svetovno znanega industrijskega umetnika Mikse Rótha, v VII. v Nefelejcovi ulici v okr. Stanovanjska stavba in delavnica, prezidana po načrtih Samuja Pecza, je bila ena od vznemirljivih novosti takratnega „Csíkágója”. Med programom zapustimo muzejska vrata in se oddaljimo od stavbe: raziščemo Nefelejcsovo ulico, v kateri je muzej. Preučili bomo ulično strukturo in hiše Külső-Erzsébetváros, se potopili v vznemirljive podrobnosti njegove arhitekturne zgodovine, da bi dobili odgovor na vprašanje, zakaj se je eden največjih umetnikov našega časa, Miksa Róth, preselil sem ?

Budapest Park Ice World (ves mesec)

Budapest Park vabi ljubitelje zimskih športov k aktivni sprostitvi z umetnim drsališčem na več kot 2000 kvadratnih metrih površine, ki je odprto vse dni v tednu in se nahaja na mestu velikega plesišča. V zimskem pravljičnem kraljestvu najdemo kaj početi tudi med dvema toboganoma, saj bodo organizatorji tudi letos poskrbeliy obiskovalcem pričarajo neponovljivo kočljivo vzdušje, zato ne smemo zanemariti sezonske ponudbe hrane in pijače, ko smo tam.

OperaCinema // Opera House (28. januar 2024)

28. januarja se OperaCinema vrača v Madžarsko državno opero s sodelovanjem največjih madžarskih igralcev. Opera in film se prepletata v tej popolnoma novi, prelomni produkciji, ki ne le zabava in osupljuje, ampak žanr opere predstavlja tudi na nov način. Orkester in pevci na odru, zvezde, kot so Imre Csuja, Lia Pokorny, András Ötvös in Titanilla Bogdányi na platnu.

Kino v Operi? – OperaCinema pričakuje družine z edinstvenim programom

Edinstven dogodek OperaCinema otrokom prinaša ljubezen do klasične glasbe.

Edinstven dogodek OperaCinema otrokom prinaša ljubezen do klasične glasbe.

Lokalna zgodovina z Noémi Saly – pesniki v Tabánu // MáraiKult (30. januar 2024)

Zanimivosti o 1. okraju iz meseca v mesec. Priljubljena mesečna serija literarne in budimpeštanske zgodovinarke Noémi Saly se bo od novembra do lepega vremena preselila v Kulturni center Sándorja Máraija. Poleg vznemirljivih zgodb in poučnih predstavitev ne bodo manjkale običajne šale.

SESIJA-ART DECO-FOLK ART odprtje razstave // House of Traditions (31. januar 2024)

31. januarja 2024 bo Hiša izročila odprla edinstveno razstavo v duhu art nouveauja, art decoja in ljudske umetnosti, katere fokus je na ženski duši in ljudskih oblikah. Razstava preučuje srečanje dveh velikih stilov začetka dvajsetega stoletja (secesije in art decoja) in ljudske umetnosti s specifičnega zornega kota umetnic. Razstavo si lahko ogledate do 22. junija.

MODA & MESTO // Muzej Kiscelli (ves mesec)

Ob 150. rojstnem dnevu Budimpešte so v muzeju Kiscelli odprli edinstveno razstavo, na kateri si lahko zainteresirani ogledajo zadnjih 150 let modne zgodovine prestolnice. Razstava, ki si jo lahko ogledate do sredine aprila, obiskovalcem pokaže, kako je razvoj mode odseval družbene in kulturne spremembe posameznega obdobja. Na sprehodu skozi animirano preteklost lahko skozi več kot 120 oblek, modnih dodatkov in drugih predmetov vidimo, kako se je moda prepletala z življenjem velemesta. Odkrijte 6 tem razstave od 1873 do 2023 in se udeležite tega edinstvenega potovanja, ki traja stoletje in pol!